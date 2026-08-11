Trenurile sunt oprite, dar lucrările avansează. Ce se întâmplă pe calea ferată București–Giurgiu

Lucrările de modernizare la calea ferată București–Giurgiu au ajuns la un stadiu fizic de 12% la finalul lunii iulie 2026, față de 7% în iunie, potrivit datelor anunțate marți de CFR Infrastructură. Investiția depășește 2,1 miliarde de lei, fără TVA, și include electrificarea, modernizarea infrastructurii și introducerea sistemului european ERTMS Nivel 2. Circulația trenurilor este suspendată pe intervalul Jilava–Frătești, iar redeschiderea liniei este programată pentru septembrie 2028.

Modernizarea căii ferate București–Giurgiu a avansat până la 12% la data de 31 iulie 2026, lucrările fiind concentrate pe traseul București Progresu–Jilava–Giurgiu Nord–Giurgiu Nord Frontieră. Proiectul este inclus în Lotul 2 al obiectivului de modernizare a infrastructurii feroviare dintre București și frontiera cu Bulgaria.

Ritmul raportat de CFR Infrastructură indică o creștere de cinci puncte procentuale într-o lună. În iunie, la aproximativ trei luni după suspendarea circulației feroviare, compania anunța că proiectul ajunsese la un stadiu fizic general de 7%.

CFR Infrastructură precizează că lucrările continuă pe traseul care asigură conexiunea feroviară dintre Capitală și Bulgaria prin Podul Prieteniei.

„🛤️ Lucrările de modernizare a liniei feroviare București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră avansează. La data de 31 iulie 2026, stadiul fizic al lucrărilor era de 12%. Proiectul face parte din Lotul 2 al obiectivului „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”.

Investiția presupune intervenții ample asupra infrastructurii feroviare, nu doar refacerea liniei existente. Contractul are o valoare de 2.108.256.817,28 lei fără TVA și este executat de Asocierea RailWorks, formată din Arcada Company S.A. și Alstom Transport S.A.

Lucrările prevăd modernizarea infrastructurii, electrificarea liniei și refacerea instalațiilor de semnalizare. Proiectul include și implementarea ERTMS Nivel 2, sistemul european destinat managementului și controlului traficului feroviar.

CFR Infrastructură prezintă investiția drept un proiect care va permite creșterea capacității de circulație și îmbunătățirea siguranței, dar și integrarea mai eficientă a traseului în rețeaua feroviară europeană.

„🚆 Contractul, în valoare de 2,108 miliarde de lei, fără TVA, este derulat de Asocierea RailWorks, formată din Arcada Company S.A. și Alstom Transport S.A. Lucrările includ modernizarea infrastructurii, electrificarea liniei, modernizarea instalațiilor de semnalizare și implementarea sistemului european ERTMS Nivel 2”.

Circulația feroviară este oprită complet de la jumătatea lunii martie 2026 pe intervalul Jilava–Frătești, măsura fiind necesară pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare a căii ferate București–Giurgiu.

Termenul anunțat pentru finalizarea proiectului și reluarea circulației este septembrie 2028. Calendarul a fost indicat atât de CFR Infrastructură, cât și anterior de conducerea CFR SA.

„Termenul estimativ pentru terminarea lucrărilor și redeschiderea circulației feroviare este septembrie 2028″, a declarat anterior Alexandru Simu, directorul general al CFR SA, pentru Economica.net.

După finalizarea investiției, traseul ar urma să permită o capacitate mai mare de transport, condiții îmbunătățite de siguranță și interoperabilitate cu infrastructura feroviară europeană.

„🚦 După finalizare, investiția va permite creșterea capacității de circulație, îmbunătățirea condițiilor de siguranță și interoperabilitatea cu rețeaua feroviară europeană. Linia asigură conexiunea feroviară către Bulgaria, prin Podul Prieteniei. Finalizarea lucrărilor și redeschiderea circulației sunt estimate pentru septembrie 2028”.

Importanța proiectului depășește transportul feroviar dintre București și Giurgiu, deoarece traseul reprezintă o componentă strategică a rețelei transeuropene de transport TEN-T. Din acest motiv, modernizarea sa este considerată prioritară pentru conectarea infrastructurii românești la principalele coridoare europene.

Linia București Nord–Jilava–Giurgiu Nord Frontieră este destinată inclusiv fluxurilor internaționale de trafic aferente celor două coridoare centrale care traversează România.

Prin această rută este realizată conexiunea dintre Coridorul Rin–Dunăre și sud-estul Europei, respectiv Bulgaria, Grecia și Turcia. Traversarea transfrontalieră se realizează prin Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse.

Modernizarea este realizată de Asocierea RailWorks, alcătuită din Arcada Company S.A. și Alstom Transport S.A., valoarea contractului ridicându-se la 2.108.256.817,28 lei fără TVA.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul MIE/CEF 2021–2027 și din fonduri provenite de la bugetul de stat. Lucrările vizează un traseu strategic atât pentru transportul intern, cât și pentru legătura feroviară internațională a României spre sud-estul Europei.