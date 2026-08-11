Usturoiul românesc sparge gheața la export. O comandă de 24 de tone a plecat către Israel

Usturoiul românesc din soiul autohton Benone a ajuns pentru prima dată pe piața din Israel, după ce un fermier din județul Buzău a primit o comandă de 24 de tone. Producătorul Valentin Jecu, din comuna Râmnicelu, a livrat marfa către un retailer israelian interesat de caracteristicile soiului tradițional. Exportul are loc într-un moment în care România cumpără din străinătate cantități de usturoi de zeci de ori mai mari decât cele pe care le exportă.

Usturoiul din soiul românesc Benone a atras atenția unui comerciant din Israel prin gustul său intens, iar interesul s-a concretizat într-o primă comandă destinată testării produsului pe piața locală. Fermierul Valentin Jecu a livrat 24 de tone, aceasta fiind prima ieșire peste graniță pentru soiul cultivat în exploatația sa din Râmnicelu, județul Buzău.

Comanda este deocamdată una de început, însă producătorul susține că există deja cerere pentru Benone și pregătește o extindere a culturii. Planurile sale pentru anul viitor vizează atât majorarea suprafeței cultivate, cât și creșterea volumului disponibil pentru export.

„Pentru prima oară în acest an, acest soi de usturoi trece granițele României. Nu a fost o comandă mare, ci una de început de 24 de tone. Îmi doresc ca în anul următor să cresc și cantitatea și suprafața pentru acest soi, deoarece există cerință”, a declarat Valentin Jecu, potrivit Observator.

Soiul Benone se diferențiază nu doar prin gustul puternic care a atras interesul cumpărătorului israelian, ci și printr-o caracteristică vizibilă atunci când căpățâna de usturoi este desfăcută.

În interiorul cățeilor pot fi observate inserții de culoare maro, considerate specifice acestui soi tradițional românesc. Particularitatea permite identificarea mai ușoară a usturoiului Benone în raport cu alte soiuri comercializate pe piață.

Exportul realizat de producătorul din Buzău contrastează puternic cu situația generală a pieței românești, unde balanța comercială pentru usturoi este net în favoarea importurilor. Într-un singur an, România a importat peste 7.000 de tone, principalele surse fiind China și Spania.

În aceeași perioadă, cantitatea de usturoi trimisă de România pe piețele externe s-a situat la aproximativ 150 de tone. Raportarea celor două volume arată că importurile sunt de aproximativ 45 de ori mai mari decât exporturile.

Dezechilibrul comercial se reflectă și în oferta disponibilă pentru cumpărători. În marile lanțuri de magazine, consumatorii găsesc mai greu usturoi provenit de la producătorii români, în condițiile în care o parte importantă a necesarului de pe piața internă este acoperită din import.

Una dintre dificultățile semnalate de cultivatori este capacitatea insuficientă de depozitare în condiții moderne, necesară pentru ca usturoiul recoltat într-o anumită perioadă a anului să poată fi păstrat și livrat treptat către comercianți.

Spațiile adecvate de depozitare le-ar permite fermierilor să asigure cantități constante pe o perioadă mai lungă și să își organizeze mai eficient livrările. În lipsa unei asemenea infrastructuri, posibilitatea producătorilor locali de a menține o prezență continuă în magazine este limitată.

Presiunea asupra sectorului a crescut și după suspendarea programului de ajutor de minimis pentru cultivarea usturoiului, schemă care reprezentase o sursă importantă de sprijin financiar pentru fermierii implicați în această cultură.

Producătorii avertizează că menținerea și dezvoltarea culturilor tradiționale românești devin mai dificile în absența unor măsuri de sprijin și a investițiilor în infrastructura necesară după recoltare.

Printre principalele nevoi indicate de sector se află dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, astfel încât producția obținută în ferme să poată fi valorificată pe perioade mai lungi și în condiții comerciale competitive.

Livrarea realizată de Valentin Jecu demonstrează că soiurile autohtone pot ajunge pe piețe externe atunci când fermierii dispun de volume suficiente pentru comercializare și găsesc cumpărători interesați de caracteristicile produsului.

Prima comandă de 24 de tone din Israel poate crea premise pentru majorarea exporturilor de Benone, în condițiile în care producătorul din Buzău intenționează deja să extindă suprafața cultivată. Interesul manifestat de cumpărătorul israelian oferă, totodată, o posibilitate de promovare a soiurilor tradiționale românești în afara pieței interne.