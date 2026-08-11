Țara vecină introduce metoda „prețul corect”. Ce prevede, de fapt, metodologia

Guvernul Bulgariei a lansat în dezbatere publică o metodologie pentru calcularea așa-numitei „valori juste” a produselor. Inițiativa ridică întrebări cu privire la efectul pe care noul mecanism îl poate avea asupra prețurilor și dacă acesta va contribui la limitarea unor majorări considerate nejustificate sau doar va permite documentarea lor.

Propunerea a fost analizată la NOVA NEWS de economistul conf. prof. Șteryo Nozharov și de Vladislav Mihaylov, președintele consiliului de administrație al Asociației Prelucrătorilor de Lactate. Cei doi au avut poziții diferite cu privire la modul în care a fost conceput mecanismul și la efectele pe care le-ar putea produce după aplicare, explică novinite.com.

Mihaylov a susținut că metodologia a fost elaborată într-un timp prea scurt și că introducerea sa ar trebui precedată de o discuție mai amplă. El a salutat însă decizia de a organiza o consultare publică timp de o lună, considerând că aceasta le va permite experților și reprezentanților mediului academic să își exprime punctele de vedere.

„Este foarte important, mai întâi teoretic, și apoi practic, să implementăm un mecanism care să ofere claritate și informații consumatorilor”, a spus Mihaylov. Acesta a arătat că economia dispune deja de metode pentru calcularea costurilor de producție ale companiilor individuale și a susținut că un mecanism similar ar trebui dezvoltat și pentru sistemul propus de autorități.

Economistul Nozharov a identificat însă ceea ce a descris drept deficiențe conceptuale grave ale metodologiei. El a atras atenția asupra unei contradicții pe care o vede în abordarea guvernului bulgar, în condițiile în care documentele oficiale precizează că mecanismul nu urmărește introducerea unui plafon de preț, dar prevăd monitorizare, analize și inspecții atunci când prețurile se abat de la „valoarea justă” calculată.

„Pe de o parte, documentele metodologiei precizează că acesta nu este un plafon de preț. Pe de altă parte, în caz de abatere de la acesta, sunt prevăzute observații, analize și inspecții. Adică, plafonul de preț îl reprezintă inspecțiile. Nu există doar sancțiuni”, a spus Nozharov.

Potrivit economistului, modul de funcționare propus ar putea ajunge să semene cu un plafon de prețuri, deoarece ar crește nivelul de control exercitat de stat asupra felului în care companiile își stabilesc prețurile. Nozharov a criticat și modalitatea de calcul care combină costurile de producție interne cu prețurile medii de referință de la nivel european.

„Niciunde în UE nu există o metodologie similară care să combine costul local cu prețurile medii de referință europene. Peste tot, inclusiv în Franța, de unde probabil a fost preluată această metodă, se măsoară doar prețurile locale”, a spus Nozharov.

El a susținut, de asemenea, că metodologia ar putea avea un efect contrar celui urmărit de autorități și că, în anumite condiții, ar putea contribui la majorarea prețurilor. „Întreaga metodologie este greșită și dă un rezultat complet greșit – acela de a forma prețuri mai mari ”, a spus el.

Vladislav Mihaylov a susținut că mecanismul propus nu ar trebui analizat exclusiv prin prisma relației dintre comercianți și consumatori. În opinia sa, acesta ar putea fi aplicat în mai multe etape ale lanțului de aprovizionare, astfel încât modul de formare a prețurilor să fie analizat pe parcursul întregului circuit al produselor.

El a arătat că există în continuare posibilitatea ca problemele semnalate de reprezentanții economiei și de specialiști să fie analizate în timpul consultării publice. Metodologia ar putea fi îmbunătățită înainte de introducerea efectivă a mecanismului, în funcție de observațiile transmise de cei interesați.

Consultarea publică anunțată de guvernul bulgar va dura o lună. În această perioadă, economiștii, reprezentanții mediului universitar și cei ai industriei sunt așteptați să transmită observații privind modul de calcul al „valorii juste” și aplicarea mecanismului propus.

Dezbaterile urmează să vizeze atât formula utilizată pentru determinarea valorii, cât și modul în care aceasta ar urma să fie folosită în raport cu prețurile existente pe piață. Propunerea rămâne astfel supusă consultării publice, iar observațiile primite în această etapă pot fi folosite pentru ajustarea metodologiei înainte de implementare.