Schimbare majoră pe plajele din Bulgaria. Ce au instalat autoritățile pentru accesul la mare

O rampă electrică de mobilitate a fost instalată pe plaja de nord din Burgas, pentru a facilita accesul persoanelor cu mobilitate redusă până la mare. Municipalitatea Burgas a anunțat marți că noul echipament este destinat persoanelor care întâmpină dificultăți de deplasare și le permite să ajungă la apă cu un grad mai mare de independență.

O a doua rampă electrică urmează să fie instalată pe plaja Kraimorie. Inițiativa include și 20 de scaune cu rotile ușoare, special concepute pentru utilizarea pe plajă, astfel încât deplasarea pe nisip să fie mai ușoară pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Primarul orașului Burgas, Dimitar Nikolov, a declarat că autoritățile locale încep implementarea soluției cu două platforme și 20 de scaune cu rotile. Potrivit acestuia, tehnologia utilizată pentru rampele de mobilitate ar putea fi pusă la dispoziția și altor municipalități.

Pentru proiect au fost selectate rampe considerate potrivite pentru condițiile specifice de pe litoral, alegerea fiind făcută și în funcție de durabilitatea echipamentelor în condițiile meteorologice de coastă, transmite bta.bg.

Instalarea rampelor are loc după intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2026, a noilor cerințe privind accesibilitatea plajelor din Bulgaria. Noile prevederi stabilesc necesitatea unor rute accesibile care să permită deplasarea de la intrările pe plajă până la mare.

Reglementările prevăd, de asemenea, existența unor echipamente adecvate pentru persoanele cu deficiențe de mobilitate. Măsurile urmăresc să faciliteze accesul la zona de coastă pentru persoanele care au nevoie de soluții speciale de deplasare.

Rampele instalate la Burgas sunt concepute pentru persoanele cu deficiențe de mobilitate și fac parte din proiectul „Sprijinirea transformării albastre și inteligente a bazinului Mării Negre”. Proiectul urmărește introducerea unor astfel de soluții de acces pe plajele din oraș.

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027. Municipiul Burgas derulează inițiativa împreună cu municipalități din România, Turcia și Ucraina, cooperarea fiind legată de implementarea proiectului în zona bazinului Mării Negre.

Prima rampă electrică a fost deja instalată pe plaja de nord din Burgas, iar cea de-a doua este destinată plajei Kraimorie. Cele două platforme sunt parte din soluția aleasă de municipalitate pentru a răspunde cerințelor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Pe lângă rampe, proiectul pune la dispoziție 20 de scaune cu rotile ușoare, adaptate deplasării pe plajă. Acestea sunt destinate utilizării pe nisip, unde deplasarea cu un scaun cu rotile obișnuit poate fi mai dificilă.

Municipalitatea Burgas a inclus în selecția echipamentelor și criteriul rezistenței la condițiile meteorologice de coastă. Rampele alese sunt destinate utilizării în mediul litoral, unde echipamentele sunt expuse unor condiții specifice.

Potrivit primarului Dimitar Nikolov, soluția tehnică utilizată la Burgas ar putea fi pusă la dispoziția și altor municipalități. Inițiativa este legată de noile cerințe de accesibilitate care se aplică plajelor din Bulgaria de la începutul anului 2026.