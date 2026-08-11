Unde fug nemții și ce țări aleg pentru o nouă viață

Aproape 300.000 de cetățeni germani au părăsit Germania în 2025, potrivit datelor privind migrația publicate de Oficiul Federal de Statistică. Numărul celor care au ales să se stabilească în străinătate a ajuns la 288.579, o valoare mai mare decât cea raportată cu cinci ani înainte.

În 2020, 220.239 de cetățeni germani au plecat din țară. Datele arată astfel o creștere semnificativă a numărului de persoane care au ales să își continue viața în afara Germaniei.

Cei care emigrează nu formează însă un grup omogen. Persoanele cu vârsta sub 40 de ani se regăsesc în mod special printre cei care părăsesc Germania, iar motivele pentru această decizie sunt diferite.

Pentru unii, plecarea este legată de carieră și de căutarea unor oportunități profesionale, în timp ce alții urmăresc o schimbare a stilului de viață, mai mult soare sau condiții de muncă diferite. Există și persoane care aleg să se mute pentru a-și urma partenerul stabilit deja în străinătate.

În clasamentul destinațiilor alese efectiv de cetățenii germani care au plecat din țară în 2025, Elveția ocupă prima poziție. Țara este urmată de Austria, Spania și Franța, state care se află, de asemenea, printre principalele opțiuni pentru cei care aleg să emigreze.

Statele Unite se numără la rândul lor printre destinațiile care atrag un număr important de germani. Alegerea unei țări pentru relocare poate avea la bază factori diferiți, de la oportunitățile profesionale și condițiile economice până la stilul de viață și perspectivele pe termen lung.

Un clasament internațional dedicat relocării analizează mai multe astfel de elemente pentru a stabili care sunt statele considerate cele mai atractive pentru persoanele care iau în calcul mutarea în altă țară.

Potrivit Rumavi Global Relocation Index 2026, sunt evaluate 192 de state pe baza a 24 de criterii. Clasamentul aduce o schimbare față de așteptările legate de destinațiile tradițional considerate atractive pentru relocare, Estonia ocupând prima poziție.

Estonia a obținut 72,8 puncte și se află pe primul loc în clasamentul Rumavi Global Relocation Index 2026. Țara baltică este urmată îndeaproape de Singapore, cu 72,6 puncte, și de Malaysia, care a acumulat 72 de puncte.

Evaluarea ia în calcul mai multe criterii, printre care calitatea vieții, siguranța, sistemul de sănătate, atractivitatea financiară, posibilitățile de stabilire și perspectivele economice.

Prin rezultatul obținut, Estonia se situează înaintea unor state care sunt cunoscute drept destinații importante pentru relocare. Clasamentul analizează în total 192 de țări, ceea ce oferă o imagine comparativă asupra condițiilor oferite persoanelor interesate să se mute în străinătate.

Unul dintre avantajele evidențiate în cazul Estoniei este nivelul ridicat de digitalizare a administrației. Sistemul de E-Residency permite realizarea online a unei părți importante dintre operațiunile antreprenoriale, iar țara s-a orientat de timpuriu și către nevoile nomazilor digitali.

Poziția de lider în clasamentul internațional nu înseamnă însă că Estonia reprezintă alegerea potrivită pentru orice persoană care ia în calcul emigrarea. Condițiile climatice pot constitui un factor important pentru cei obișnuiți cu un climat mai blând.

Iernile lungi și întunecate, alături de temperaturile scăzute, pot reprezenta dezavantaje pentru anumite categorii de persoane. La acestea se adaugă costurile de trai, care pot fi considerate relativ ridicate.

Astfel, criteriile folosite pentru evaluarea destinațiilor de relocare acoperă domenii diferite, iar poziția unei țări în clasament reflectă rezultatul agregat al acestora. Preferințele individuale pot varia în funcție de motivele pentru care o persoană decide să părăsească țara de origine.

Pentru germanii care au plecat în 2025, destinațiile efective au fost însă diferite de ordinea din clasamentul internațional. Elveția s-a aflat pe primul loc în preferințele lor, urmată de Austria, Spania și Franța, în timp ce Estonia s-a remarcat prin poziția de lider în Rumavi Global Relocation Index 2026.