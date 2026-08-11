Eclipsa totală care traversează Europa. Când va fi vizibilă din România și unde se vede cel mai bine

O eclipsă totală de Soare va putea fi observată miercuri în anumite regiuni din Europa de Vest continentală, pentru prima dată după 1999. Umbra Lunii va traversa nordul Siberiei, Oceanul Arctic și estul Groenlandei, apoi va continua spre vestul Islandei și nordul Spaniei.

Traiectoria eclipsei va atinge pentru scurt timp și nord-estul Portugaliei, înainte ca fenomenul să se încheie la apusul Soarelui, deasupra coastei mediteraneene a Spaniei și a Insulelor Baleare, relatează Reuters.

Maximul eclipsei totale se va produce deasupra Atlanticului de Nord, la vest de Islanda. În Reykjavík, totalitatea va putea fi observată la ora 17:48, ora locală, respectiv 18:48, ora României. În anumite zone din nordul Spaniei, printre care Coruña și Bilbao, faza totală va începe cu puțin timp înainte de apus, în jurul orei 20:28, ora locală, respectiv 21:28, ora României, în nord-vestul țării.

Madrid și Barcelona nu se vor afla pe traiectoria totalității, astfel că de acolo eclipsa va fi observată doar parțial. Același tip de fenomen va putea fi urmărit în cea mai mare parte a Europei. Regatul Unit, Irlanda, Franța și Italia se numără printre țările în care Luna va acoperi o parte semnificativă a Soarelui înainte de apus.

În afara zonei înguste în care eclipsa va fi totală, fenomenul parțial va fi vizibil în mare parte a emisferei nordice. Africa de Nord-Vest va avea parte, de asemenea, de o eclipsă parțială profundă. În America de Nord, fenomenul va putea fi observat parțial din nordul și estul Canadei, din Alaska și din nordul Statelor Unite.

Observarea Soarelui în timpul eclipsei necesită ochelari speciali pe toată durata fenomenului, deoarece privirea directă către Soare poate fi periculoasă. O eclipsă solară poate fi totală sau parțială, în funcție de dimensiunea aparentă a Lunii în raport cu Soarele și Pământul. În cazul unei eclipse totale, discul solar este acoperit complet, în timp ce o eclipsă parțială lasă vizibilă o parte a Soarelui.

Diferența dintre cele două tipuri de eclipse este legată și de distanța dintre Lună și Pământ. Orbita Lunii este eliptică, nu perfect circulară, astfel că satelitul natural al Pământului poate apărea uneori puțin mai mare sau mai mic pe cer. Atunci când Luna se află mai aproape de Pământ și pare suficient de mare pentru a acoperi complet Soarele, se produce o eclipsă totală.

În timpul unei eclipse totale, lumina zilei este înlocuită pentru scurt timp de întuneric, temperaturile pot scădea, iar stelele pot deveni vizibile. În cele câteva minute în care totalitatea este prezentă, observatorii pot vedea atmosfera exterioară a Soarelui, cunoscută sub denumirea de coroană.

O eclipsă solară parțială apare atunci când Luna se află mai departe de Pământ și are o dimensiune aparentă puțin mai mică decât Soarele. Luna traversează discul solar fără să îl acopere complet, iar în jurul său rămâne vizibilă o zonă luminoasă de lumină solară, cunoscută sub numele de „inelul de foc”. Cerul se întunecă, însă nu ajunge niciodată la întunericul specific unei eclipse totale.

Potrivit Observatorului Astronomic din București, în România, cea mai mare acoperire a discului solar se va produce în nord-vestul țării. Pentru orașul Carei și localitățile din apropiere, acoperirea va ajunge la aproximativ 34%. Eclipsa va începe în jurul orei 20:20, iar momentul maxim va fi în apropierea apusului Soarelui.

Durata fenomenului va fi scurtă în România, iar pentru Carei nu va depăși 26 de minute. Durata diferă în funcție de gradul de acoperire a Soarelui. Cu cât partea acoperită a discului solar este mai mică, cu atât perioada în care fenomenul poate fi observat va fi mai scurtă.

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România va avea loc la 2 august 2027. Pentru o eclipsă totală de Soare care să poată fi observată de pe teritoriul României și din București, următoarea dată indicată este 3 septembrie 2081.

Eclipsa din 2026 reprezintă prima dintr-o succesiune de trei eclipse solare care vor putea fi observate din Spania. Fenomenul va fi urmat de o altă eclipsă solară totală, programată pentru 2 august 2027, iar ulterior, la 26 ianuarie 2028, va avea loc o eclipsă solară parțială, vizibilă și din Spania.

Eclipsa totală din 2 august 2027 va avea o traiectorie a totalității care va traversa sudul Spaniei, după care va continua prin Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Arabia Saudită și Yemen. În 26 ianuarie 2028, Spania va putea observa din nou o eclipsă solară, de această dată una parțială.

După eclipsa din 2028, următoarele eclipse solare inelare nu vor traversa Europa pentru câțiva ani. Traiectoriile acestora vor trece mai întâi peste Australia, apoi peste Africa de Sud și anumite regiuni din Orientul Mijlociu în anii 2030.

La nivel mondial, următoarele eclipse totale de Soare vor putea fi observate în Australia și Noua Zeelandă în 2028, în sudul Africii în 2030 și în Japonia în 2035. Fenomenele vor avea traiectorii diferite, în funcție de poziția Lunii și de zona de pe Pământ aflată pe traseul umbrei.

America de Nord va reveni pe traseul unei eclipse totale în 2044, când umbra Lunii va traversa vestul Canadei și vestul Statelor Unite. Un an mai târziu, în 2045, o altă eclipsă totală va traversa Canada și Statele Unite de la o coastă la alta. În Europa de Vest și în nord-vestul Africii, eclipsa va fi încă în desfășurare în momentul apusului Soarelui.

În Marea Britanie, următoarea eclipsă totală va putea fi observată în 2090. Pentru Franța, următoarea eclipsă totală este indicată pentru 2081, în timp ce în Germania un astfel de fenomen va putea fi văzut abia în secolul următor.