Eclipsa totală de Soare pune presiune pe sistemul energetic al Europei. Avertisment privind riscul pentru producția de electricitate

Europa se confruntă cu o situație fără precedent în sistemul energetic, după ce valurile de caniculă au redus capacitatea de producție a centralelor nucleare, pe cărbune și hidroelectrice din mai multe state. Peste această presiune se suprapune și eclipsa totală de Soare programată pentru săptămâna viitoare, care va diminua temporar producția de energie solară în mai multe țări europene. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, operatorii de transport al energiei și autoritățile europene monitorizează atent evoluția situației pentru a evita dezechilibre în rețelele electrice.

Potrivit specialiștilor, eclipsa totală de Soare de miercuri va avea un impact direct asupra producției de energie fotovoltaică. Fenomenul va acoperi complet Soarele în nordul Spaniei și nord-estul Portugaliei, iar în mare parte din Regatul Unit, Franța și nordul Italiei gradul de acoperire va depăși 90%.

Operatorul spaniol Red Eléctrica estimează că producția de energie solară din Spania ar putea scădea cu până la 5 GW în timpul eclipsei, echivalentul a aproximativ 13% din consumul maxim înregistrat într-o zi obișnuită de miercuri din luna august.

La nivel european, operatorul francez RTE apreciază că între orele locale 19:30 și 21:30 sistemul energetic ar putea pierde aproximativ 9,7 GW de energie electrică produsă din surse solare.

Aceeași estimare este susținută și de Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport (ENTSO-E), care a convocat experți din statele membre pentru a evalua impactul eclipsei asupra rețelelor electrice și măsurile necesare pentru menținerea echilibrului sistemului. Organizația a transmis că operatorii sunt pregătiți să compenseze scăderea producției prin utilizarea altor surse de energie.

În Marea Britanie, operatorul sistemului energetic estimează o reducere de aproximativ 700 MW a producției fotovoltaice, însă în scenariile cele mai nefavorabile aceasta ar putea ajunge la 1,3 GW.

„Efectele au o amploare geografică considerabilă”, a declarat un reprezentant al operatorului național de rețea din Marea Britanie în cadrul unui forum al industriei. „Între orele 18:00 şi 20:00, ora locală, 95% din soare va fi acoperit de Lună”, a explicat acesta.

Problemele din sistemul energetic au început însă înainte de eclipsă. Valurile de căldură și seceta au redus debitele râurilor, afectând alimentarea cu apă necesară răcirii centralelor nucleare și pe cărbune.

Comisia Europeană arată că centrale electrice din Ungaria, România, Slovenia, Franța, Italia și Polonia au fost nevoite să își reducă activitatea sau chiar să oprească unele unități de producție.

În același timp, nivelurile foarte scăzute ale apei afectează și producția hidroenergetică. În Norvegia, unul dintre cei mai importanți exportatori de energie electrică ai Europei, rezervoarele hidroelectrice au ajuns la cele mai reduse niveluri din ultimii 30 de ani.

Firma de analiză Ably Intelligence estimează că probabilitatea ca acestea să revină la valori normale până la începutul anului viitor este sub 1%.

„Este o situaţie destul de gravă, iar Europa nu pare pregătită”, a avertizat Thomas Randgaard Larsen, cofondator al companiei.

Mai multe state au intervenit pentru a evita oprirea unor capacități importante de producție.

În România, autoritățile au utilizat explozivi pentru a devia cursul Dunării către Centrala Nucleară de la Cernavodă, astfel încât instalația să poată continua să fie alimentată cu apă pentru răcire și să fie evitată oprirea completă.

În Ungaria, centrala nucleară Paks, cu o capacitate de 2 GW și dependentă de apa Dunării pentru răcire, a fost foarte aproape de oprire.

„Centrala a fost la câţiva milimetri de a fi oprită”, a declarat premierul Péter Magyar, precizând că majorarea temporară a nivelului Dunării a permis continuarea funcționării.

În Polonia, două dintre cele mai mari centrale pe cărbune au redus sau au suspendat temporar producția deoarece nivelul râului Vistula era insuficient pentru răcirea instalațiilor. În urma acestor probleme, sistemul energetic polonez a pierdut aproximativ 1,3 GW capacitate de producție.

Și Franța a fost nevoită să oprească trei reactoare nucleare din cauza nivelului redus al apei, chiar dacă țara continuă să exporte energie către alte state europene.

Directorul general al EDF, Bernard Fontana, a avertizat că aceste opriri vor afecta rezultatele financiare ale companiei și a anunțat lansarea unui program de investiții în valoare de 8,7 miliarde de euro pentru adaptarea centralelor nucleare și hidroelectrice la temperaturi tot mai ridicate.

Autoritățile europene urmăresc atent evoluția condițiilor meteorologice, în special precipitațiile prognozate pentru Austria, care ar putea contribui la creșterea debitului Dunării și la reducerea presiunii asupra unor centrale.