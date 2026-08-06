România pierde bani din lipsa bateriilor de stocare. Energia ieftină pleacă în Bulgaria și este cumpărată înapoi de patru ori mai scump

România continuă să rămână în urma Bulgariei în ceea ce privește capacitatea de stocare a energiei electrice. În timp ce vecinii au investit masiv în baterii și pot valorifica mai bine energia produsă din surse regenerabile, investitorii din România spun că sunt blocați de birocrație și de lipsa unor programe consistente de sprijin.

Lipsa capacităților de stocare a energiei devine tot mai vizibilă în actuala perioadă de criză energetică.

La orele prânzului, când producția din parcurile fotovoltaice atinge niveluri ridicate, România produce peste 6.000 MWh de energie electrică. Pentru că nu dispune de suficiente baterii în care să stocheze surplusul, energia este exportată, în principal către Bulgaria, la prețuri reduse.

Potrivit datelor prezentate, energia este vândută în timpul zilei cu aproximativ 50 de bani/kWh, iar în orele de seară România ajunge să importe energie la prețuri de aproximativ patru ori mai mari.

În schimb, Bulgaria a investit în ultimii ani în sisteme de stocare, ceea ce îi permite să utilizeze energia produsă în timpul zilei și în intervalele cu consum ridicat, transmite Digi24.

Există atât autorități locale, cât și investitori privați interesați să dezvolte sisteme de stocare, însă mulți spun că procedurile de autorizare întârzie proiectele.

Primarul comunei Oșorhei, Ioan Gligor, a declarat că administrația locală are pregătit un proiect pentru dezvoltarea capacităților de stocare și modernizarea unui parc fotovoltaic, însă acesta depinde de obținerea finanțării.

„Am făcut un proiect. Urmează să vedem dacă vine vreo finanțare, inclusiv să modernizăm parcul pe care îl avem noi de 0,7 MW. Proiectul este la vreo 3-400.000 de euro”, a spus edilul.

În același timp, investitorii susțin că unele baterii sunt deja instalate sau chiar depozitate, însă nu pot fi puse în funcțiune din cauza întârzierilor în obținerea avizelor.

Profesorul de economie Christian Năsulea afirmă că problema este una sistemică.

„Noi avem niște probleme sistemice. Întreg sistemul este gândit de așa natură încât ne dezavantajează pe noi, cetățenii. Noi avem în acest moment niște capacități enorme, apropo de bateriile ținute în depozite. Avem și baterii care sunt deja instalate și care nu pot să fie legate la rețea pentru că nu există avizele necesare, mai lipsesc niște hârtii sau nu știu ce altă scuză mai au, în așa fel încât să nu permită unor operatori care ar putea să ne ajute în această situație să se conecteze la rețea și să înceapă activitatea”, a declarat acesta.

Potrivit informațiilor prezentate, în România procesul de autorizare poate dura până la șase luni, deși unele proiecte ar putea deveni operaționale chiar în actualul context energetic.

Reprezentanții sectorului energetic consideră că statul ar trebui să stimuleze investițiile atât prin reducerea birocrației, cât și prin facilități fiscale.

Președintele Asociației Prosumatorilor de Energie, Dan Pîrșan, propune eliminarea TVA pentru sistemele fotovoltaice și bateriile destinate persoanelor fizice și unor categorii de instituții și companii.

„N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în Vest sau în orice altă țară. E de datoria statului acum să întoarcă foaia, și anume TVA 0 la sisteme fotovoltaice de până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA 0 la sisteme și baterii”, a declarat acesta.

La rândul său, Daniela Dărăban, reprezentanta ACUE, a afirmat că industria a atras atenția de mai mult timp asupra necesității dezvoltării capacităților de stocare.

„Noi în zona privată am avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produsă în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă îl poți utiliza și atunci când ai vârfuri de consum”, a spus aceasta.

Diferențele dintre cele două țări sunt vizibile și în programele de finanțare.

Bulgaria are un program de 55 de milioane de euro destinat instalării de panouri fotovoltaice și baterii pentru companii și un alt program dedicat exclusiv sistemelor de stocare, în valoare de 809 milioane de euro.

În plus, vecinii au alocat, prin PNRR, încă 123 de milioane de euro pentru baterii destinate gospodăriilor care au deja instalate sisteme fotovoltaice, acoperind până la 70% din investiție.

În România există un singur program dedicat exclusiv bateriilor, în valoare de 6,5 milioane de euro. Separat, statul pune la dispoziție un program de 80 de milioane de euro pentru astfel de investiții, care poate acoperi în anumite situații până la 100% din costuri.

ANRE arată că a aprobat până acum doar cinci licențe care au crescut capacitatea de stocare a României cu 161 MW, în condițiile în care în fiecare seară România importă peste 2.000 MW.

Diferențele se văd și în fiscalitate. În România, investitorii plătesc un impozit pe profit de 16% și un impozit pe dividende de 16%, în timp ce în Bulgaria impozitul pe profit este de 10%, iar cel pe dividende de 5%.

Potrivit datelor, Bulgaria a ajuns în doar câțiva ani la o capacitate de aproximativ 12 GW, în timp ce România are aproximativ 2 GW.