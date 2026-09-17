Investitorii străini cer predictibilitate fiscală și reguli mai clare. FIC propune cinci priorități pentru viitorul Guvern

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a prezentat o serie de recomandări pe care le consideră importante pentru viitorul program de guvernare. Propunerile urmăresc îmbunătățirea competitivității economiei românești, stimularea investițiilor și crearea unor condiții mai stabile pentru dezvoltarea pe termen lung.

Organizația, care reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii din România, grupează măsurile în cinci domenii: stabilitate fiscală și macroeconomică, energie, reglementare și administrare fiscală, investiții strategice și digitalizarea sectorului public.

„Recomandările vizează cinci direcţii considerate esenţiale pentru economie: predictibilitate fiscală şi macroeconomică, o piaţă a energiei funcţională şi competitivă, reglementări mai clare şi o administrare fiscală modernă, atragerea investiţiilor strategice şi o transformare digitală reală a sectorului public”, arată FIC.

Potrivit organizației, România se află într-o perioadă în care politicile economice au nevoie de mai multă coordonare și predictibilitate, iar deciziile trebuie orientate către rezultate pe termen lung.

„Schimbările fiscale frecvente, costurile ridicate de finanţare, presiunile din energie şi ritmul lent al investiţiilor publice şi private pot afecta capacitatea economiei de a creşte sustenabil”, se arată în comunicat.

În domeniul fiscal, investitorii propun stabilirea unui cadru multianual pentru consolidarea finanțelor publice și introducerea unui calendar anual pentru modificările fiscale. FIC consideră, de asemenea, că ar trebui evitate măsurile care pot afecta investițiile productive.

O altă prioritate indicată de investitori este funcționarea pieței energetice. FIC consideră că reducerea prețurilor la energie este importantă pentru competitivitatea economiei și că aceasta trebuie susținută prin reguli coerente, predictibile și stabilite pentru perioade mai lungi.

Organizația solicită accelerarea investițiilor în noi capacități de producție și stocare, precum și în rețele și interconexiuni transfrontaliere.

În cazul consumatorilor vulnerabili, FIC susține utilizarea unor mecanisme de protecție țintite, astfel încât intervențiile să nu afecteze funcționarea pieței.

Procesul prin care sunt adoptate reglementările ar trebui, în opinia FIC, să includă consultări publice efective, evaluări de impact și un nivel mai ridicat de transparență.

Organizația consideră că administrația fiscală poate utiliza într-o măsură mai mare informațiile pe care statul le colectează deja prin sistemele digitale.

„Administrarea fiscală ar trebui să folosească mai eficient datele deja disponibile prin sistemele digitale existente, pentru a reduce raportările duplicate şi pentru a direcţiona controalele către zonele cu risc fiscal real”, precizează FIC.

Pentru proiectele de investiții majore, FIC propune calendare mai transparente în cazul fondurilor europene și al schemelor de ajutor de stat, precum și scurtarea procedurilor de evaluare și contractare.

Una dintre propuneri vizează introducerea unui cadru dedicat proiectelor strategice care depășesc 200 de milioane de euro. Astfel de investiții ar urma să fie orientate către noi capacități industriale, reducerea deficitului comercial și consolidarea poziției României în lanțurile europene de aprovizionare.

FIC propune și reformarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior.

„Reformarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior ca punct unic de contact pentru investitori ar putea contribui la o mai bună coordonare între autorităţi şi la creşterea capacităţii României de a concura pentru proiecte industriale importante”, se precizează în document.

Transformarea digitală a sectorului public reprezintă o altă direcție indicată de investitori. Printre propuneri se află desemnarea unui singur coordonator pentru acest proces și creșterea interoperabilității sistemelor informatice ale statului.

FIC susține și aplicarea principiului „once-only”, astfel încât cetățenii și companiile să nu fie nevoiți să furnizeze în mod repetat autorităților informații pe care administrația le deține deja.

Pe lista măsurilor se află și dezvoltarea competențelor digitale și a celor legate de inteligența artificială în educație și în programele de formare profesională.

Directorul executiv al FIC, Ruxandra Băndilă, susține că măsurile izolate nu sunt suficiente pentru a îmbunătăți capacitatea României de a atrage și păstra investiții.

„România are nevoie de mai mult decât măsuri punctuale. Are nevoie de un cadru coerent, predictibil şi orientat spre investiţii. Recomandările FIC sunt o invitaţie la dialog tehnic şi la acţiune coordonată, astfel încât România să devină o economie mai competitivă, mai bine pregătită pentru investiţii şi mai capabilă să transforme oportunităţile disponibile în creştere durabilă”, a declarat Ruxandra Băndilă.

Consiliul Investitorilor Străini precizează că propunerile sunt formulate pentru a pune la dispoziția autorităților experiența și expertiza mediului privat.