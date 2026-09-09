România, în centrul unui plan strategic pentru Marea Neagră. Ce i se cere administrației Trump

The Heritage Foundation solicită administrației Trump să acorde României un rol mai important în strategia Statelor Unite la Marea Neagră. Think tank-ul conservator american consideră că țara noastră reprezintă un punct esențial de sprijin pentru NATO în regiune. Planul transmis Washingtonului vizează cooperarea militară, energia, investițiile și relațiile diplomatice. Recomandările sunt adresate administrației americane și Congresului SUA.

România este descrisă de The Heritage Foundation ca unul dintre cei mai consecvenți aliați ai Statelor Unite din regiune și ca o ancoră a prezenței NATO pe flancul sud-estic. Evaluarea apare în raportul „U.S.–Romanian Relations: A Pivotal Partnership in an Unstable Region”.

Documentul cuprinde recomandări explicite pentru administrația Trump și Congresul Statelor Unite. Autorii propun sprijinirea României pentru a deveni un furnizor regional de energie, extinderea contribuției sale militare în NATO și aprofundarea cooperării economice, juridice și diplomatice.

Raportul nu constituie o decizie oficială adoptată de Casa Albă sau de Guvernul american. Documentul reprezintă o serie de propuneri de politică externă formulate de Heritage Foundation, un think tank conservator ale cărui analize sunt adresate inclusiv administrației și legislativului SUA.

Importanța strategică atribuită României este susținută prin mai multe proiecte militare și energetice. Autorii menționează sistemul american Aegis Ashore de la Deveselu, dezvoltarea bazei Mihail Kogălniceanu, achiziționarea avioanelor F-35 și cooperarea militară bilaterală.

Raportul evidențiază și orientarea Bucureștiului către tehnologiile occidentale în sectoarele energiei și telecomunicațiilor. În evaluarea Heritage, consolidarea relației româno-americane reprezintă un interes direct al Statelor Unite, deoarece securitatea militară regională este strâns legată de stabilitatea economică și energetică.

Prima direcție propusă administrației Trump și Congresului american urmărește valorificarea potențialului energetic al României. Heritage recomandă Statelor Unite să susțină transformarea țării într-un furnizor pentru Europa Centrală și de Sud-Est.

Un rol important în această strategie ar urma să îl aibă exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Raportul acordă o atenție specială proiectului Neptun Deep și conectării producției românești la infrastructura energetică regională.

Autorii recomandă aprofundarea discuțiilor privind integrarea gazelor extrase de România în Coridorul Vertical. Proiectul este considerat important pentru reducerea vulnerabilității energetice a statelor din Europa Centrală și din Balcani.

Planul include și dezvoltarea reactoarelor modulare mici, cunoscute sub denumirea SMR, la Doicești. Heritage consideră că România ar putea deveni o platformă europeană pentru implementarea tehnologiei nucleare americane.

A doua recomandare majoră vizează consolidarea poziției României ca furnizor regional de securitate în cadrul NATO. Think tank-ul american susține că Washingtonul ar trebui să încurajeze Bucureștiul să își mărească participarea la apărarea Flancului Estic.

Printre măsurile propuse se află creșterea prezenței rotaționale românești în Polonia. Statele Unite ar urma, în același timp, să continue exercițiile militare comune și sprijinul acordat dezvoltării capabilităților de apărare ale României.

Baza Mihail Kogălniceanu ocupă un loc central în strategia de securitate prezentată în raport. Potrivit Ministerului Apărării, modernizarea și extinderea acesteia necesită o investiție de peste 2,5 miliarde de euro, iar proiectul urmărește transformarea bazei într-un hub strategic al NATO în regiunea Mării Negre.

Rolul obiectivului militar a fost reconfirmat la sfârșitul lunii august 2026. Președintele Nicușor Dan și ministrul Apărării s-au întâlnit atunci, la Mihail Kogălniceanu, cu o delegație a Camerei Reprezentanților din SUA, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate.

Ministerul Apărării Naționale a descris baza, în contextul acelei vizite, drept un „nod strategic important pentru Statele Unite și NATO” în regiunea Mării Negre.

Raportul Heritage include și un avertisment adresat autorităților de la București. România riscă să nu își valorifice avantajele geopolitice dacă nu le oferă investitorilor un mediu economic stabil și predictibil.

Autorii semnalează încetinirea investițiilor americane de tip greenfield, care presupun construirea unor operațiuni de la zero. Printre problemele identificate se numără modificările frecvente ale legislației și schimbările rapide privind taxarea companiilor, regimul microîntreprinderilor și contribuțiile sociale.

Statele Unite sunt prezentate drept principala sursă de investiții din afara Uniunii Europene pentru România. Conform datelor utilizate de Heritage, stocul investițiilor directe americane depășește nouă miliarde de dolari și ar susține peste 120.000 de locuri de muncă.

Think tank-ul solicită autorităților române să asigure mai multă predictibilitate instituțională. Raportul recomandă, totodată, continuarea reformelor în justiție, combaterea corupției, piața muncii și sectorul financiar.

Programul Visa Waiver este analizat separat în raport, fiind prezentat drept una dintre problemele importante ale relației bilaterale. Heritage amintește că includerea României în program a fost suspendată, iar ulterior retrasă de administrația Trump în 2025.

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat oficial, la 2 mai 2025, retragerea desemnării acordate României.

Principalul obstacol indicat în raport este rata de refuz de 8,41% înregistrată în anul fiscal 2025 pentru anumite categorii de vize temporare. Criteriul relevant pentru includerea în programul Visa Waiver presupune reducerea acestei rate sub pragul de 3%.

Heritage recomandă Departamentului pentru Securitate Internă și Ambasadei SUA la București să analizeze motivele respingerii cererilor. Cele două instituții sunt îndemnate să dezvolte și o campanie de informare prin care solicitanții români să înțeleagă mai bine condițiile necesare obținerii vizelor.

Strategia propusă administrației Trump și Congresului american este sintetizată în patru direcții principale: susținerea României ca furnizor regional de energie, extinderea rolului său de securitate în NATO, încurajarea reformelor favorabile investițiilor și economiei de piață, precum și consolidarea cooperării juridice și diplomatice.

Raportul recomandă o implicare americană mai puternică în formatele regionale în care România deține un rol important. Printre acestea se numără București 9 și Inițiativa celor Trei Mări, dar și mecanismele care vor contribui la viitoarea reconstrucție a Ucrainei.

Autorii susțin că poziția geografică, accesul la Marea Neagră, infrastructura militară, resursele energetice și orientarea transatlantică pot transforma România într-un partener și mai important pentru Statele Unite.

Potrivit raportului, Bucureștiul și Washingtonul ar trebui să valorifice aceste avantaje prin dezvoltarea capacității militare, consolidarea securității energetice și creșterea puterii economice pe termen lung.