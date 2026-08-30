Delegație a Congresului SUA, în vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Radu Miruță: Prezența americană rămâne esențială pentru apărarea României

Vizita oficialilor americani în România readuce în prim-plan importanța strategică a țării noastre pentru securitatea Flancului Estic și a Mării Negre. La Borcea și Mihail Kogălniceanu, reprezentanții SUA și oficialii români au discutat despre apărare, cooperare militară, sprijinul pentru Ucraina și consolidarea prezenței aliate într-o regiune tot mai tensionată.

Delegația Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate, a vizitat duminică Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea. Delegația americană a fost însoțită de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, care a reiterat angajamentul României de a rămâne un aliat implicat în consolidarea apărării colective.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), ministrul Radu Miruță a fost însoțit de secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan, de locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoș Iacob, și de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi.

Oficialii români le-au prezentat reprezentanților americani activitățile desfășurate la baza aeriană, punând accent pe pregătirea piloților români și ucraineni pentru operarea aeronavelor F-16. Discuțiile au vizat infrastructura și capabilitățile dezvoltate la Borcea, precum și contribuția acestora la consolidarea apărării aeriene a României și a Flancului Estic al NATO.

În cadrul întâlnirii, Radu Miruță a subliniat că România își menține angajamentul de a participa activ la eforturile de întărire a apărării colective și de a colabora strâns cu Statele Unite în domeniul securității și apărării.

Ministrul Apărării Naționale a explicat că securitatea României trebuie construită pe două direcții complementare: implicarea activă la nivel european și consolidarea relației strategice cu Statele Unite în domeniul apărării. În opinia sa, cele două direcții nu se exclud, ci se susțin reciproc.

Radu Miruță a mai arătat că prezența militară americană reprezintă în continuare o componentă esențială a posturii aliate de descurajare și apărare, într-un context în care consolidarea Flancului Estic rămâne o prioritate pentru România și aliații săi.

Conform MApN, delegația americană a apreciat eforturile depuse de România și angajamentul constant al țării noastre în actualul context de securitate. Oficialii americani au evidențiat inclusiv sprijinul acordat forțelor SUA și contribuția României la susținerea Ucrainei.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a făcut parte din delegația condusă de președintele României, Nicușor Dan, care s-a întâlnit duminică, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, cu delegația Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate.

Discuțiile dintre oficialii români și americani s-au concentrat asupra situației de securitate din regiune, a cooperării în domeniul apărării și a modalităților de extindere a parteneriatului dintre cele două state. Pe agenda întâlnirii s-au aflat, de asemenea, investițiile în domeniul militar, modernizarea capabilităților de apărare și progresele înregistrate în urma Summitului de la Ankara.

Oficialii români și americani au discutat și cu militarii SUA aflați în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Totodată, aceștia au vizitat infrastructura aflată în proces de dezvoltare, fiind subliniat rolul strategic al bazei pentru SUA și NATO în regiunea Mării Negre.