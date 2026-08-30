Cum îți îngrijești corect unghiile toamna? Ce trebuie să faci dacă sunt naturale, cu ojă semipermanentă sau cu gel

Frigul de afară și aerul uscat din locuințele încălzite pot transforma rapid unghiile sănătoase în unghii fragile. Fie că sunt naturale, cu ojă semipermanentă sau cu gel, ele au nevoie de o rutină adaptată toamnei. Iată ce trebuie să faci pentru a le menține puternice și hidratate.

Toamna nu schimbă doar rutina de îngrijire a pielii, ci și modul în care trebuie protejate unghiile. Temperaturile mai scăzute, vântul și aerul uscat din încăperile încălzite pot favoriza deshidratarea unghiei și a pielii din jurul acesteia, ceea ce duce la exfoliere, rupere și cuticule crăpate.

Indiferent dacă unghiile sunt naturale, acoperite cu ojă semipermanentă sau construite cu gel ori poligel, sezonul rece presupune o atenție mai mare acordată hidratării și protecției. În locul produselor foarte ușoare, specialiștii recomandă formule mai bogate în lipide și ingrediente cu efect ocluziv, care ajută la menținerea umidității.

Una dintre cele mai importante reguli este hidratarea zilnică. Uleiul pentru cuticule poate fi aplicat de cel puțin două ori pe zi, în special seara și după spălarea mâinilor. Uleiurile de jojoba, migdale dulci sau argan sunt opțiuni potrivite, deoarece pot contribui la menținerea flexibilității unghiei și la protejarea pielii din jur.

La fel de importantă este crema de mâini. Toamna, sunt utile formulele care conțin ceramide, unt de shea, scualan sau o concentrație redusă de uree, de aproximativ 3-5%. Crema ar trebui aplicată imediat după spălarea mâinilor, pentru a ajuta la păstrarea apei în piele.

Protecția fizică nu trebuie neglijată. Mănușile menajere sunt recomandate atunci când sunt folosiți detergenți, deoarece aceștia pot îndepărta lipidele de la nivelul pielii și pot contribui la uscarea unghiilor. Atunci când temperaturile scad sub 10 grade Celsius, mănușile textile pot proteja mâinile și zona din jurul unghiilor de frig și vânt.

Și modul în care unghiile sunt pilite contează. Pilele metalice foarte dure pot favoriza deteriorarea marginilor, astfel că pot fi înlocuite cu pile din sticlă sau cu unele din carton fin, cu granulație 180/240. Pentru a reduce riscul de exfoliere, unghia este bine să fie pilită într-o singură direcție, fără mișcări agresive înainte și înapoi.

În cazul unghiilor naturale, principala problemă în sezonul rece este exfolierea în straturi și ruperea provocată de uscăciune. O bază fortifiantă care conține ingrediente precum keratină sau calciu poate fi inclusă în rutina de îngrijire. Aceasta poate fi reaplicată periodic, iar la sfârșitul săptămânii poate fi îndepărtată și rutina reluată.

O dată pe săptămână poate fi folosit și un tratament cu ulei călduț. Degetele pot fi ținute aproximativ zece minute într-o cantitate mică de ulei de măsline sau de susan încălzit ușor. Scopul este de a ajuta la refacerea lipidelor pierdute și la menținerea flexibilității unghiilor.

Pentru unghiile cu ojă semipermanentă, hidratarea cuticulelor și a zonei de sub vârful liber rămâne esențială. Uleiul de jojoba poate fi aplicat inclusiv peste suprafața unghiei și în jurul acesteia, contribuind la menținerea flexibilității unghiei naturale de dedesubt.

Un alt aspect important este îndepărtarea corectă a ojei semipermanente. Dacă materialul începe să se desprindă de la un colț, acesta nu trebuie smuls sau dezlipit cu forța. Prin această metodă pot fi desprinse și straturi de keratină de la suprafața unghiei, ceea ce o poate face mai subțire și mai fragilă. Schimbările de temperatură pot face materialul mai casant, motiv pentru care întreținerea regulată, de regulă la aproximativ două-trei săptămâni, este importantă.

În cazul unghiilor cu gel sau poligel, atenția trebuie acordată în special zonei de sub vârful liber, cunoscută drept hyponychium. Această zonă se poate usca și crăpa în sezonul rece, provocând disconfort sau chiar durere. Aplicarea zilnică a uleiului de cuticule și sub marginea liberă a unghiei, în special seara, poate ajuta la menținerea pielii hidratate.

Lungimea unghiilor cu gel este un alt factor important. Cu cât unghia este mai lungă, cu atât forța exercitată asupra zonei de stres este mai mare. O reducere moderată a lungimii în sezonul rece poate diminua efectul de pârghie și riscul de rupere. Pentru unghiile cu gel, întreținerea este de obicei necesară la aproximativ trei-patru săptămâni, fără a amâna excesiv reumplerea.