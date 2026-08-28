Cum îngrijești părul ondulat/permanentul în sezonul rece? Greșelile care lasă părul uscat și electrizat

Odată cu primele zile reci, buclele își pot pierde rapid forma, strălucirea și elasticitatea. Aerul uscat, încăperile încălzite și frecarea de haine creează o combinație dificilă pentru părul ondulat sau permanentat. Câteva greșeli aparent banale pot accentua uscarea și electrizarea, însă schimbarea rutinei poate face diferența.

Trecerea de la temperaturile blânde la aerul rece și mai uscat din exterior poate afecta rapid părul ondulat natural și pe cel permanentat. Diferența de umiditate dintre exterior și încăperile încălzite favorizează deshidratarea buclelor, în timp ce frecarea cu hainele groase poate accentua electrizarea, încâlcirea și ruperea firelor. În sezonul rece, părul are nevoie, astfel, de o barieră eficientă împotriva pierderii apei și de protecție suplimentară.

Primul pas este trecerea la o rutină de hidratare mai bogată. Balsamul ușor folosit în timpul verii poate fi înlocuit cu măști intens hidratante, care conțin ingrediente precum glicerină, aloe sau acid hialuronic. Acestea pot fi alternate periodic cu tratamente ușoare cu proteine, menite să susțină structura firului de păr tratat chimic sau ondulat.

Uscarea trebuie făcută complet înainte de ieșirea din casă. Părul este recomandat să fie uscat 100%, cu ajutorul unui spray de protecție termică și al difuzorului setat pe o treaptă medie de căldură. Aplicarea unei cantități mici de ulei pe vârfuri poate contribui, de asemenea, la menținerea hidratării. Sunt suficiente două-trei picături de ulei ușor, precum jojoba, argan sau squalane, pentru a sigila cuticula și a bloca umezeala în interiorul firului.

Și hainele pot influența aspectul părului în această perioadă. Pentru a limita frecarea, sunt recomandate căciulile căptușite cu satin sau mătase, precum și o eșarfă netedă purtată la ceafă. Astfel poate fi redus contactul direct dintre păr și gulerele din lână sau acril, care pot favoriza încâlcirea și ruperea firelor.

Buclele pot fi reîmprospătate zilnic între spălări prin pulverizarea unui spray reactivator fără clătire sau a unui amestec diluat de apă și leave-in. Metoda ajută la redarea formei undelor fără a fi nevoie de spălarea părului în fiecare zi.

Există însă și câteva greșeli care ar trebui evitate. Părul nu trebuie lăsat umed înainte de ieșirea din casă. Moleculele de apă rămase în fir se răcesc brusc în aerul rece de toamnă, ceea ce poate duce la dilatarea și ruperea cuticulei.

Produsele foarte grele nu sunt cea mai bună alegere pentru părul ondulat sau permanentat. Untul de shea și uleiul de cocos pur pot încărca undele, pot aplatiza rădăcinile și pot face ca buclele să își piardă forma.

Pieptănarea părului uscat este o altă practică de evitat. Peria trecută prin bucle uscate distruge definiția șuvițelor și poate provoca o electrizare accentuată. Descurcarea este recomandată doar pe părul ud și îmbibat cu balsam, când firele sunt mai ușor de manevrat.

Apa foarte fierbinte poate afecta, la rândul ei, părul în sezonul rece. Temperaturile ridicate îndepărtează uleiurile naturale ale scalpului și deschid excesiv cuticula, iar în cazul părului permanentat acest lucru poate accentua porozitatea firului.

În cele din urmă, materialele care intră direct în contact cu părul trebuie alese cu atenție. Căciulile din lână necăptușită sau cele din acril pot absorbi rapid hidratarea din păr și pot genera o cantitate mare de electricitate statică.