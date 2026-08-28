Donald Trump a semnat ordinul pentru a schimba numele lacului Ontario în „Lacul America”. Decizia amplifică tensiunile cu Canada

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin prin care schimbă numele lacului Ontario în „Lacul America”, într-un nou episod al disputei dintre Washington și Ottawa. Decizia vine în contextul unor relații comerciale tensionate între cele două țări, după ce conflictul a dus deja la introducerea unor tarife vamale care afectează comerțul transfrontalier în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Schimbarea denumirii ar urma să intre în vigoare imediat, potrivit lui Trump. Președintele american a anunțat măsura în Biroul Oval, precizând că ideea de a redenumi lacul este una la care s-a gândit de mult timp, conform Reuters.

Decizia privind lacul Ontario vine după o altă schimbare de denumire geografică inițiată de administrația Trump. În ianuarie 2025, președintele american a ordonat ca Golful Mexic să fie redenumit Golful Americii, măsură care a intrat imediat în vigoare pentru utilizarea federală.

„Vom schimba imediat numele lacului Ontario în Lacul America. Schimbarea numelui lacului, în Lacul America, este ceva la care mă gândesc de foarte mult timp, de fapt”, le-a declarat Trump reporterilor aflați în Biroul Oval.

Anunțul privind lacul Ontario are loc la scurt timp după eșecul negocierilor comerciale dintre Statele Unite și Canada. Discuțiile au fost întrerupte săptămâna trecută, după trei zile de negocieri intense, fiecare dintre cele două părți acuzând-o pe cealaltă că a provocat blocarea tratativelor.

Biroul premierului canadian Mark Carney nu a oferit imediat un punct de vedere în legătură cu decizia lui Trump.

Lacul Ontario este unul dintre cele cinci Mari Lacuri ale Americii de Nord și se află la granița dintre provincia canadiană Ontario și statul american New York. Aproximativ 52% din suprafața lacului aparține Canadei, iar restul se află în statul New York, în baza unui tratat încheiat în 1909.

Prin urmare, decizia administrației americane privind denumirea lacului se referă la utilizarea oficială a numelui în Statele Unite și apare într-un context în care obiectivul și semnificația politică a unor astfel de schimbări de denumiri geografice au devenit parte a disputelor dintre cele două țări, potrivit sursei menționate.

În cazul Golfului Mexic, ordinul semnat de Trump în ianuarie 2025 a fost urmat de actualizarea nomenclaturii geografice federale americane.

Aproximativ două săptămâni au fost necesare pentru ca U.S. Board on Geographic Names, structură aflată în cadrul Departamentului de Interne, să actualizeze denumirea oficială în Geographic Names Information System. Schimbarea a devenit astfel efectivă pentru utilizarea de către instituțiile federale americane.

Acest precedent oferă un indiciu asupra modului în care ar putea fi implementată și noua denumire a lacului Ontario în sistemele oficiale americane.

Decizia lui Trump apare și într-un context în care relația dintre populațiile celor două țări rămâne mai favorabilă decât ar putea sugera disputele politice și comerciale, potrivit sursei menționate.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat în luna mai arăta că 72% dintre americani aveau o opinie favorabilă despre Canada. Procentul era mai mare decât cel înregistrat pentru oricare dintre celelalte țări incluse în sondaj, inclusiv Germania și Mexic.