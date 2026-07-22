Ceremonia care trebuia să apropie SUA și Canada nu va mai avea loc. Motivul apare după ultimul anunț de la Casa Albă

Canada a decis să anuleze ceremonia comună programată alături de Statele Unite pentru marcarea inaugurării Podului Internațional Gordie Howe, după ce administrația președintelui Donald Trump a reluat amenințările privind introducerea unor noi tarife vamale asupra importurilor canadiene.

Decizia autorităților canadiene vine la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat intenția de a aplica taxe de 50% pentru anumite produse importate din Canada.

Casa Albă susține că măsura este justificată de ceea ce consideră a fi practici comerciale discriminatorii care afectează companiile americane din sectoarele produselor lactate, industriei auto și băuturilor alcoolice.

Podul Internațional Gordie Howe face legătura între orașele Detroit, din statul american Michigan, și Windsor, provincia canadiană Ontario. Infrastructura poartă numele legendarului hocheist canadian Gordie Howe, cunoscut pentru cariera sa la Detroit Red Wings, fiind considerată un simbol al relației de lungă durată dintre cele două state.

Autoritățile de la Ottawa au transmis că actualul context comercial nu mai permite organizarea unei ceremonii comune dedicate deschiderii podului.

Jenna Ghassabeh, purtătoare de cuvânt a ministrului canadian al infrastructurii, Gregor Robertson, a explicat motivele care au stat la baza deciziei.

„Având în vedere acțiunile comerciale cu care Statele Unite au amenințat la începutul acestei săptămâni, ar fi nepotrivit să se organizeze un eveniment festiv între cele două țări”, a declarat aceasta într-un comunicat transmis agenției Reuters.

Potrivit informațiilor apărute anterior în presa locală, inaugurarea oficială urma să aibă loc vineri, în prezența reprezentanților ambelor state. Primarul orașului Windsor, Drew Dilkens, anunțase că oficiali americani și canadieni erau așteptați să participe la ceremonia dedicată deschiderii noului pod.

Jenna Ghassabeh a confirmat ulterior pentru Reuters că inaugurarea infrastructurii nu va fi amânată. Podul va fi deschis circulației săptămâna viitoare, însă festivitățile vor avea loc exclusiv cu participarea oficialilor canadieni.

Construcția Podului Internațional Gordie Howe, un proiect evaluat la miliarde de dolari, a traversat mai multe perioade dificile pe fondul deteriorării relațiilor comerciale dintre Statele Unite și Canada.

În luna februarie, Donald Trump a amenințat că va bloca proiectul, acuzând Canada că aplică practici comerciale incorecte și criticând relațiile economice ale acesteia cu China. Printre exemplele invocate de liderul de la Casa Albă s-a numărat și decizia provinciei Ontario de a elimina produsele alcoolice americane din magazinele specializate.

Situația s-a deblocat după ce autoritățile din cele două state au ajuns, la începutul acestei luni, la un acord privind modalitatea de percepere a taxelor de trecere pentru șoferii care vor utiliza noua infrastructură.

Podul Internațional Gordie Howe este construit pentru a facilita legătura dintre Detroit și Windsor și pentru a reduce presiunea asupra Podului Ambassador, aflat în proprietate privată și considerat cel mai important punct de trecere a frontierei comerciale dintre Statele Unite și Canada.

Noua conexiune rutieră este așteptată să contribuie la fluidizarea circulației mărfurilor și a traficului dintre cele două orașe, oferind o alternativă pentru transportatorii care folosesc zilnic această rută.

Potrivit Reuters, punctul de trecere a frontierei dintre Detroit și Windsor a gestionat în anul 2023 un volum al comerțului realizat cu camioane comerciale estimat la 126 de miliarde de dolari.