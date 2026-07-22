O nouă etapă începe pentru Airbus. Decizia care poate schimba competiția cu Boeing

Airbus a prezentat marți obiectivele financiare pentru perioada următoare, indicând o creștere semnificativă a profitabilității și randamente mai mari pentru acționari. Cel mai mare producător de avioane civile din lume estimează că poate ajunge la un profit operațional ajustat cuprins între 12 și 13 miliarde de euro în 2029.

Compania a anunțat și lansarea unui program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 5 miliarde de euro, măsură care face parte din strategia de creștere a valorii pentru investitori.

Ținta pentru 2029 este aproape dublă față de profitul operațional ajustat raportat de Airbus anul trecut, de 7,13 miliarde de euro, și depășește obiectivul stabilit pentru 2026, de 7,5 miliarde de euro.

Producătorul european își bazează planurile pe creșterea livrărilor de aeronave comerciale, pe fondul unei cereri ridicate din partea companiilor aeriene. Airbus încearcă să depășească problemele care au afectat industria aerospațială în ultimii ani, inclusiv dificultățile de aprovizionare și lipsa motoarelor necesare producției.

Activitatea de aeronave comerciale, principala divizie a companiei, ar urma să genereze aproximativ 10 miliarde de euro profit operațional în 2029. Analiștii de la JP Morgan au estimat la începutul acestei luni că Airbus ar putea atinge acest nivel de profit în segmentul aeronavelor comerciale într-un interval de aproximativ trei ani.

„Avem un nivel de vizibilitate pe care nu l-am mai avut până acum. Am lăsat în urmă o mulțime de provocări și am limpezit cerul pentru a merge mai departe și credem că suntem într-o poziție bună pentru a oferi o perspectivă”, a declarat directorul general Guillaume Faury investitorilor reuniți la Londra, potrivit Reuters.

Airbus a început anul cu un ritm mai lent de producție din cauza blocajelor din lanțul de aprovizionare și a problemelor legate de motoare. Ulterior, compania a reușit să crească livrările, acestea fiind cu 15% mai mari în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă precedentă. Compania și-a menținut estimările pentru 2026, care includ livrarea a 870 de aeronave comerciale, cu 10% mai multe decât nivelul anterior.

„Lanțul nostru de aprovizionare este mult mai bun. Încă avem probleme ici și colo, care probabil vor continua pe măsură ce vom continua să creștem prețurile, dar este mult mai bun în anii care trec de pandemia de COVID”, a declarat Faury reporterilor marți seară.

În paralel cu obiectivele de creștere, Airbus se confruntă cu noi discuții privind finanțarea companiei și relația comercială cu rivalul american Boeing. Mai exact, Boeing a solicitat intervenția guvernului Statelor Unite pentru obținerea mai multor informații despre un împrumut de 3 miliarde de euro acordat Airbus de Banca Europeană de Investiții.

Cererea apare după ce cele două companii și autoritățile europene și americane au prelungit acordul privind suspendarea disputelor tarifare legate de subvențiile pentru industria aeronautică.

Boeing a transmis o scrisoare reprezentantului american pentru comerț, Jamieson Greer, în care a cerut o „evidență completă a termenilor acestui împrumut” și explicații privind compatibilitatea acestuia cu acordul de suspendare încheiat în 2021, care prevedea un „proces deschis și transparent”. Greer a declarat pentru CNBC că Oficiul Reprezentantului Comercial al SUA analizează împrumutul și că subiectul a fost discutat cu oficiali europeni.

„Nu putem accepta o situație în care companiile nu trebuie să opereze în cadrul unor sisteme bazate pe piață, în care Boeing trebuie să opereze și să concureze împotriva unui Airbus care obține împrumuturi neloiale”, a declarat Greer.

Disputa se leagă de conflictul comercial de 17 ani de la Organizația Mondială a Comerțului, în care Airbus și Boeing s-au acuzat reciproc că beneficiază de sprijin financiar incorect. OMC a analizat anterior finanțările acordate Airbus și a exclus unele împrumuturi ale Băncii Europene de Investiții din categoria subvențiilor, respingând însă anumite acuzații formulate de Statele Unite.

Boeing a remarcat că anunțul privind împrumutul, care includea o primă tranșă de 1 miliard de euro, a venit la patru zile după decizia Uniunii Europene de prelungire a acordului de suspendare. „Cel puțin, momentul acordării acestui împrumut este surprinzător”, a precizat Boeing în scrisoarea sa.

Banca Europeană de Investiții a transmis că finanțează anual mii de companii și a negat existența unui sprijin special acordat Airbus. „Acesta este un împrumut normal, purtător de dobândă, parte a activității generale de finanțare a BEI”, a declarat un purtător de cuvânt.

Directorul financiar al Airbus, Thomas Toepfer, a afirmat că împrumuturile au fost contractate „complet la nivelul pieței”.

Administrația Federală a Aviației din Statele Unite lucrează la măsuri care ar putea facilita introducerea unor noi tehnologii în transportul aerian, inclusiv taxiuri aeriene, aeronave supersonice, operațiuni cu drone și lansări spațiale.

Administratorul adjunct al FAA, Chris Rocheleau, a declarat pentru Reuters, la Farnborough Airshow, că agenția analizează problemele legate de certificare și reglementare pentru noile tipuri de aeronave.

„Vrem să ne asigurăm că nu suntem prea prescriptivi în ceea ce privește aceste standarde și că lăsăm industria să conducă inovația”, a spus Rocheleau.

FAA a lansat anul trecut un program pilot destinat sprijinirii introducerii aeronavelor electrice cu decolare și aterizare verticală, cunoscute sub denumirea eVTOL. Programul implică opt companii partenere din 26 de state, iar datele colectate vor fi folosite pentru dezvoltarea proceselor de certificare.

„Întreaga idee din spatele acestui lucru este de a lua această nouă tehnologie, aceste noi aeronave și de a le pune în circulația aeriană națională într-un mod sigur și eficient”, a spus Rocheleau.

Companiile din domeniul taxiurilor aeriene încearcă să obțină aprobările necesare pentru comercializarea aeronavelor eVTOL, promovate ca soluții pentru transport urban rapid. Aceste aeronave sunt proiectate să decoleze și să aterizeze vertical, oferind posibilitatea unor deplasări scurte între zone urbane sau către aeroporturi.

Directorul general al Archer Aviation, Adam Goldstein, a comparat dezvoltarea eVTOL cu extinderea serviciilor de conducere autonomă dezvoltate de Waymo.

„Cred că lumea a învățat multe din modul în care au fost lansate vehiculele autonome”, a spus Goldstein. El a precizat că programul pilot al FAA permite industriei să testeze implementarea tehnologiei în câteva orașe și să identifice problemele operaționale.

În iunie, FAA a propus prima dintre cele două reglementări necesare pentru eliminarea interdicției introduse în 1973 asupra transportului aerian supersonic deasupra uscatului. Agenția intenționează să stabilească ulterior limitele de zgomot acceptabile pentru decolare, aterizare și zbor supersonic de croazieră, cu finalizarea ambelor reguli estimată până la mijlocul anului 2027.

„Credem că regulile sunt vechi și depășite”, a spus Rocheleau. Zborurile comerciale supersonice regulate s-au încheiat în 2003, după retragerea aeronavelor Concorde operate de Air France și British Airways, după 27 de ani de serviciu. După adoptarea noilor reguli, FAA și alte autorități de reglementare vor trebui să certifice aeronavele supersonice înainte de introducerea lor pe piață.