Din totalul de 44 de avioane livrate de Boeing în noiembrie, 32 au fost modele 737 MAX, inclusiv cinci unități destinate companiei Southwest Airlines. În ceea ce privește gama wide-body, producătorul american a livrat șase aeronave 787 Dreamliner, dintre care două aparțin versiunii 787-10 și au fost predate operatorului TAAG Angola Airlines. Portofoliul lunii a inclus și două avioane cargo 777, livrate Turkish Airlines și Aerotranscargo din Republica Moldova, precum și patru aeronave 767, conform Reuters.

În noiembrie, Boeing a acumulat 164 de comenzi noi, însă a înregistrat și 38 de anulări, rezultând un total net de 126 de aeronave comandate. Modelul 777X – aflat într-o întârziere considerabilă și programat să intre în serviciu în 2027 – a generat un interes deosebit, adunând 74 de comenzi într-o singură lună. Din acest total, 65 de unități au fost achiziționate de Emirates în cadrul Dubai Airshow, ridicând comanda totală a companiei din Golf la 270 de avioane 777X. China Airlines a adăugat încă nouă unități.

Segmentul 787 Dreamliner a înregistrat 30 de comenzi: 15 din partea Gulf Air, opt de la Uzbekistan Airways, șase de la Etihad și una provenită de la un client anonim. Pentru modelul 737 MAX au fost primite 43 de comenzi, toate din partea unor cumpărători neidentificați. Boeing a primit totodată 15 comenzi pentru avioane cisternă KC-46 de la Forțele Aeriene ale Statelor Unite și două comenzi suplimentare pentru aeronave cargo 777.

Pe partea de anulări, Etihad a renunțat la 15 unități 777X, Air Canada a retras patru comenzi pentru 787, iar operatorul sud-african Comair a anulat cinci aeronave 737 MAX.

Deși Airbus a avut în noiembrie un volum mai mare de livrări decât Boeing, producătorul european și-a ajustat recent în jos ținta anuală cu 4%, stabilind un obiectiv de 790 de aeronave. Reducerea este cauzată de identificarea unei probleme de calitate în lanțul de producție.

Până la data de 30 noiembrie, Boeing a livrat 537 de avioane în 2025. Acestea includ 396 de unități 737 MAX, 74 modele 787, 33 aeronave 777 și 28 unități 767. Pe partea de vânzări, producătorul american a adunat un total de 1.000 de comenzi noi de la începutul anului, rezultatul net fiind de 908 după aplicarea anulărilor. Carnetul de comenzi a atins astfel 6.019 aeronave.

Pentru perioada următoare, compania mizează pe o creștere a livrărilor. Directorul financiar al Boeing a indicat că această evoluție ar trebui să conducă la un flux de numerar pozitiv în anul 2026.