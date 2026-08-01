Proprietarii plecați din țară nu scapă de măsurătorile cadastrale. Ce trebuie să facă pentru a evita problemele cu înregistrarea imobilelor

Măsurătorile cadastrale din cadrul înregistrării sistematice continuă chiar și atunci când proprietarii nu se află în localitate sau sunt plecați în străinătate. Procesul se desfășoară în comunele incluse în programul național de cadastru, iar colaborarea proprietarilor rămâne esențială. Autoritățile recomandă transmiterea documentelor și desemnarea unei persoane care să poată oferi informații despre imobil. Verificarea datelor afișate ulterior este obligatorie pentru depistarea eventualelor erori.

Măsurătorile realizate în cadrul procesului de înregistrare sistematică nu sunt suspendate dacă proprietarii sau deținătorii imobilelor sunt plecați din localitate, din alt județ ori din străinătate. Numeroși români dețin terenuri și construcții în comune în care se desfășoară lucrări de cadastru, chiar dacă locuiesc în alte zone ale țării sau peste hotare.

Procesul de înregistrare sistematică merge înainte și în aceste situații, însă autoritățile subliniază că proprietarii trebuie să se informeze din timp cu privire la calendarul lucrărilor și să colaboreze, în măsura posibilităților, cu primăria, reprezentanții locali și echipele de specialiști care efectuează cadastrarea.

În cadrul acestor lucrări, echipele de cadastru identifică imobilele în teren, efectuează măsurătorile și colectează toate informațiile necesare pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului. Datele utilizate provin din documentele prezentate de proprietari sau deținători, din evidențele administrației locale, din verificările efectuate în teren și, acolo unde este necesar, din informațiile oferite de persoane care cunosc situația proprietății.

Prezența proprietarului la efectuarea măsurătorilor este importantă deoarece acesta poate indica exact amplasamentul și limitele proprietății. Dacă nu poate fi prezent, este recomandat să transmită documentele pe care le deține și, dacă este posibil, să desemneze o persoană de încredere aflată în localitate, care să poată furniza informații relevante despre imobil.

Proprietarii care nu se află în localitate trebuie să urmărească anunțurile transmise de primărie și de firma care execută lucrările de cadastru pentru a afla dacă localitatea lor este inclusă în programul de înregistrare sistematică, când încep măsurătorile și ce documente trebuie pregătite.

Autoritățile recomandă transmiterea tuturor actelor disponibile referitoare la imobil. Printre acestea se pot regăsi actele de proprietate, certificatele de moștenitor, hotărârile judecătorești, actele de identitate, documentele de stare civilă sau orice alte înscrisuri care pot clarifica situația juridică a terenului ori a construcției.

Aceste documente permit echipelor de cadastru să coreleze informațiile identificate în teren cu situația juridică a proprietății. În lipsa documentelor sau atunci când informațiile sunt incomplete, procesul de identificare poate deveni mai dificil și pot apărea neconcordanțe care vor necesita clarificări suplimentare.

Totodată, proprietarul poate desemna o persoană de încredere din localitate care să ofere informații privind amplasamentul imobilului, limitele proprietății și situația existentă în teren. În limitele prevederilor legale, aceasta poate facilita comunicarea atât cu echipele de cadastru, cât și cu reprezentanții primăriei.

După finalizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public timp de 60 de zile la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat oficial. Documentele pot fi consultate și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În această perioadă, proprietarii și deținătorii trebuie să verifice cu atenție toate informațiile înscrise despre imobilele lor, inclusiv titularul dreptului de proprietate, amplasamentul, suprafața, limitele terenului și categoria de folosință. Dacă sunt identificate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi corectate prin depunerea unei cereri de rectificare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru persoanele aflate în străinătate, informarea din timp are o importanță și mai mare. Contactarea primăriei, transmiterea documentelor disponibile și desemnarea unei persoane care să ofere informații despre proprietate contribuie la identificarea corectă a imobilului și la întocmirea unor documente cadastrale cât mai exacte.

Înregistrarea sistematică este gratuită pentru cetățeni și urmărește clarificarea situației juridice și tehnice a imobilelor prin corelarea documentelor existente cu realitatea din teren. Chiar și atunci când proprietarii sunt plecați din țară, participarea lor, prin furnizarea informațiilor și verificarea documentelor afișate, contribuie la actualizarea corectă a evidențelor cadastrale.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează în prezent Faza a II-a a proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027.

Proiectul continuă investițiile începute prin Programul Operațional Regional 2014–2020, iar lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, însumând o suprafață estimată la peste 5,7 milioane de hectare.