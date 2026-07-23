Guvernul aprobă noi despăgubiri pentru proprietarii afectați de Autostrada A0. Cine primește bani în plus

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o nouă hotărâre privind proiectul Autostrăzii Bucureștiului (A0 Nord), prin care sunt suplimentate fondurile destinate despăgubirilor pentru proprietarii afectați de lucrările la Lotul 3. Măsura vine în urma actualizării documentației cadastrale și a situației juridice a unor terenuri, fără a presupune noi exproprieri. Autoritățile susțin că modificările sunt necesare pentru ca procesul de despăgubire să reflecte situația reală a imobilelor și a proprietarilor.

Executivul a decis majorarea cu 23.400 de lei a sumei alocate despăgubirilor pentru proprietarii ale căror terenuri sunt afectate de realizarea Lotului 3 al Autostrăzii Bucureștiului (A0 Nord).

Banii vor fi asigurați din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin fondurile destinate proiectelor finanțate din Fondul de Coeziune 2021-2027.

Hotărârea aprobată nu vizează extinderea coridorului de expropriere și nici includerea unor noi proprietăți în proiect, ci actualizarea listei de despăgubiri aprobate anterior, astfel încât aceasta să corespundă modificărilor apărute în documentele cadastrale și în evidențele juridice.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să asigure plata corectă a despăgubirilor către persoanele care dețin drepturi asupra terenurilor necesare pentru realizarea investiției.

Documentul adoptat de Guvern prevede revizuirea mai multor poziții din anexa hotărârii inițiale privind exproprierile.

Astfel, pentru o serie de imobile sunt actualizate datele de identificare, sunt modificați titularii drepturilor de proprietate acolo unde situația juridică s-a schimbat și este recalculată valoarea despăgubirilor ce urmează să fie achitate.

Totodată, două poziții sunt eliminate din listă după comasarea unor terenuri, operațiune care a impus reorganizarea evidențelor cadastrale și adaptarea documentației oficiale.

După publicarea hotărârii, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va transfera fondurile către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), instituția responsabilă cu efectuarea plăților către proprietarii îndreptățiți, în condițiile prevăzute de legislația privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică.

Lotul 3 al A0 Nord face parte din proiectul Autostrăzii Bucureștiului, investiție care are rolul de a închide inelul de mare viteză din jurul Capitalei și de a crea o rută alternativă pentru traficul de tranzit.

Finalizarea acestui sector este considerată esențială pentru fluidizarea circulației, deoarece va permite devierea unui număr important de vehicule de mare tonaj care traversează în prezent Bucureștiul, reducând astfel aglomerația de pe principalele artere ale orașului.

În același timp, noua autostradă va îmbunătăți conexiunile dintre principalele drumuri naționale și autostrăzile care converg spre Capitală, facilitând transportul de mărfuri și reducând timpii de deplasare pentru șoferi.

Autoritățile consideră că actualizarea documentației privind despăgubirile reprezintă un pas administrativ necesar pentru continuarea în bune condiții a proiectului și pentru evitarea întârzierilor generate de neconcordanțe în evidențele cadastrale sau în situația juridică a terenurilor afectate de lucrări.