Guvernul alocă 36 milioane lei pentru exproprieri. Câte imobile sunt vizate în Vrancea și Brăila

SURSA FOTO: Dreamstime „Distanța minimă între vecini: Cum să construiești legal, fără conflicte și fără să pierzi autorizația?”

Guvernul a aprobat alocarea a 36 milioane lei pentru exproprierea terenurilor necesare realizării Drumului Expres Focșani-Brăila. Decizia face parte dintr-un proiect ce vizează asigurarea infrastructurii rutiere pentru o cerere de transport în creștere.

Conform datelor oficiale, vor fi expropriate 3.632 de imobile situate pe o suprafață totală de peste 9,8 milioane metri pătrați. Acestea se află în proprietatea persoanelor fizice și juridice, dar și în domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, pe teritoriul localităților din județele Vrancea și Brăila.

Din totalul imobilelor, 3.297 sunt proprietate privată, însumând circa 8,5 milioane metri pătrați. Pentru acestea s-au estimat despăgubiri în valoare de 36 milioane lei.

Proiectul urmărește să crească siguranța traficului rutier și să răspundă cererii tot mai mari de transport. Printre efectele pozitive anticipate se numără reducerea numărului de accidente, scurtarea timpului de călătorie și diminuarea emisiilor poluante.

De asemenea, se estimează o reducere a costurilor de operare, îmbunătățirea condițiilor de confort și siguranță pentru participanții la trafic, creșterea vitezei medii de circulație și evitarea blocajelor în trafic.

Drumul Expres Focșani-Brăila, aflat în prezent în faza de proiectare, va fi cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract. Acesta va asigura legătura între Autostrada Moldovei (Ploiești-Pascani, A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, precum și drumurile spre Tulcea și Constanța.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt planificate 57 de structuri, inclusiv poduri și viaducte, precum și șase noduri rutiere: Nodul Focșani (intersecție cu A7), Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul rutier Brăila (intersecție cu Drumul Expres Buzău-Brăila).

De asemenea, sunt prevăzute două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii ce include o zonă pentru benzinărie și spații pentru comerț și alimentație publică.

Constructorul desemnat este asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L. (lider), împreună cu TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB și ARCADA COMPANY SA. Valoarea contractului este de 4,29 miliarde lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.