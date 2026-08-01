Drumul Expres Brăila – Galați se apropie de final. Ultimul obiectiv major înainte de deschiderea circulației a intrat în linie dreaptă

Construcția Drumului Expres Brăila – Galați, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în execuție în estul României, se apropie de finalizare. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că pe șantier a fost realizată o nouă etapă importantă la podul peste râul Siret, ultimul obiectiv major rămas de finalizat înainte de inaugurarea traseului.

Potrivit acestuia, constructorul român UMB a reușit să ridice și să poziționeze încă un segment al tablierului podului, folosind una dintre cele mai mari macarale disponibile pentru astfel de lucrări.

„Drumul expres Brăila – Galaţi (DEx6): a fost ridicat şi poziţionat încă un segment al tablierului podului peste râul Siret! Pentru această operaţiune, care a durat 3 ore, constructorul român (UMB) a folosit o macara de mare capacitate (700 de tone)”, a transmis, sâmbătă, Cristian Pistol.

Conform șefului CNAIR, pe lângă montarea noului segment al tablierului, constructorul a finalizat și alte operațiuni esențiale pentru avansarea proiectului.

Au fost montate hobanele aferente fazei a șasea de execuție, iar echipele din teren au început și dezafectarea fundațiilor provizorii utilizate anterior pentru susținerea tablierului în timpul montajului.

Aceste lucrări reprezintă pași importanți către finalizarea podului peste Siret, cea mai complexă structură de pe întregul traseu al drumului expres.

Potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol, stadiul fizic al proiectului a depășit 97%, ceea ce înseamnă că majoritatea lucrărilor sunt deja finalizate, iar podul peste Siret este singurul obiectiv de amploare rămas în execuție.

Directorul CNAIR a reiterat termenul stabilit pentru finalizarea investiției și deschiderea circulației.

„Circulaţia pe noul drum expres Brăila – Galaţi trebuie deschisă până la finalul acestui an (2026)”, a reamintit Cristian Pistol.

Finalizarea acestui proiect este așteptată atât de transportatori, cât și de locuitorii din zonă, deoarece noul drum va reduce timpul de deplasare între cele două municipii și va descongestiona traficul de pe actualele artere rutiere.

Drumul Expres Brăila – Galați (DEx6) are o lungime de 10,76 kilometri, iar valoarea contractului pentru execuția lucrărilor se ridică la 449,42 milioane de lei, fără TVA.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027, investiția făcând parte din strategia națională de dezvoltare a infrastructurii de mare viteză.

Noul drum expres va crea o conexiune rapidă între cele două municipii și va facilita legătura cu alte proiecte rutiere importante din estul țării, contribuind la fluidizarea traficului de mărfuri și persoane.

Pe lângă beneficiile locale, autoritățile consideră că DEx6 va avea un rol important în dezvoltarea economică a întregii regiuni.

Noua infrastructură va îmbunătăți conexiunile dintre regiunile istorice Moldova și Muntenia, iar prin legăturile rutiere existente și viitoare va sprijini și dezvoltarea Dobrogei, facilitând transportul către porturile de la Dunăre și Marea Neagră.

Odată cu finalizarea podului peste Siret și încheierea ultimelor lucrări de pe șantier, Drumul Expres Brăila – Galați este tot mai aproape de momentul în care va putea fi deschis circulației, termenul asumat de autorități rămânând sfârșitul anului 2026.