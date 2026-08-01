Grupul PPC intră pe piața din Polonia. Portofoliu de energie regenerabilă de 277,3 MW

Grupul PPC își continuă extinderea în Europa Centrală și de Sud-Est și anunță intrarea pe piața energetică din Polonia prin achiziția unui portofoliu de proiecte eoliene și fotovoltaice cu o capacitate totală de 277,3 MW. Tranzacția face parte din planul strategic al companiei pentru perioada 2026–2030 și susține obiectivul de aproape dublare a capacității instalate până la sfârșitul deceniului.

Grupul PPC a încheiat un acord cu EDP Renewables Polska Sp. z o.o. și EDP Renewables Polska HoldCo S.A. pentru achiziționarea unui portofoliu diversificat de proiecte de energie regenerabilă, cu o capacitate totală de 277,3 MW.

Prin această tranzacție, compania marchează intrarea pe una dintre cele mai dinamice piețe de energie verde din Europa și își consolidează strategia de dezvoltare regională. Totodată, PPC urmărește să își diversifice atât portofoliul tehnologic, cât și prezența geografică, reducând riscurile operaționale și valorificând oportunitățile oferite de piețele din Europa Centrală și de Sud-Est.

Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de îndeplinirea etapelor obișnuite pentru astfel de operațiuni, inclusiv obținerea aprobărilor din partea autorităților competente.

Din totalul de 277,3 MW, 175,4 MW reprezintă capacități deja operaționale, iar 101,9 MW sunt proiecte fotovoltaice aflate în dezvoltare.

Portofoliul cuprinde trei parcuri eoliene funcționale, amplasate în Ilza, Tomaszów și Poturzyn, cu o capacitate totală de 130,5 MW. Acestora li se adaugă două parcuri fotovoltaice operaționale, situate în Pakoslaw și Recz, care însumează 44,9 MW.

În același timp, PPC va dezvolta încă două proiecte solare, Ilza CP și Tomaszów CP, cu o capacitate totală de 101,9 MW. Acestea sunt programate să intre în exploatare în 2029 și vor utiliza sistemul de racordare comună la rețea, cunoscut sub denumirea de „cable pooling”, soluție care permite utilizarea mai eficientă a infrastructurii existente și valorificarea complementară a producției de energie eoliană și solară.

Konstantinos Mavros, CEO adjunct al grupului PPC pentru surse regenerabile, a subliniat că investiția din Polonia reprezintă încă un pas important în strategia de extindere regională a companiei.

„La doar câteva zile după ce am anunțat intrarea noastră pe piața maghiară, astăzi anunțăm extinderea noastră pe piața poloneză foarte promițătoare, făcând un alt pas major în implementarea strategiei noastre pentru următoarea fază de creștere a grupului PPC în Europa Centrală și Sud-Est. În cadrul noului nostru plan strategic până în 2030, vizăm piețe cu potențial ridicat precum Ungaria, Polonia și Slovacia, cu obiectivul de a dezvolta 2,2 GW de proiecte de energie regenerabilă și stocare. Prin achiziționarea acestui portofoliu extrem de echilibrat de 277,3 MW, integrăm active valoroase în portofoliul nostru, extinzând în același timp amprenta noastră geografică.”

Extinderea în Polonia face parte din noul plan strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, care prevede investiții de 24 de miliarde de euro și aproape dublarea capacității totale instalate, de la 12,4 GW în 2025 la 24,3 GW până în 2030.

Compania intenționează să adauge aproximativ 2,4 GW de noi capacități în fiecare an, în principal în domeniul energiei regenerabile, al generării flexibile și al stocării.

Până la finalul deceniului, aproximativ 45% din capacitatea instalată a Grupului PPC va fi amplasată în afara Greciei, pe piețe precum România, Polonia, Italia, Bulgaria, Croația și Ungaria, în cadrul unei strategii de extindere regională și diversificare a surselor de producție.