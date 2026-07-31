Transportul rutier de marfă a crescut în UE în 2025. Polonia domină clasamentul, iar Germania își consolidează poziția strategică

Transportul rutier de marfă din Uniunea Europeană a înregistrat o nouă creștere în 2025, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Volumul total al transportului rutier de mărfuri a ajuns la 1.886 miliarde de tone-kilometru, în creștere cu 0,9% față de anul precedent, iar cantitatea totală de bunuri transportate s-a ridicat la 13,3 miliarde de tone, cu 1,8% peste nivelul din 2024.

Datele publicate de Eurostat arată că Polonia a fost liderul transportului rutier de marfă din Uniunea Europeană în 2025, cu un volum de 381,0 miliarde de tone-kilometru, reprezentând 20,2% din totalul transportului rutier din UE.

Pe locul al doilea s-a situat Germania, cu 277,4 miliarde de tone-kilometru, echivalentul a 14,7% din total, urmată de Spania, cu 272,6 miliarde de tone-kilometru și o pondere de 14,5%. Franța a înregistrat 172,9 miliarde de tone-kilometru (9,2%), iar Italia 161,7 miliarde de tone-kilometru (8,6%).

Împreună, aceste cinci state au concentrat 67,1% din totalul activității de transport rutier de marfă din Uniunea Europeană, măsurată în tone-kilometru.

Structura transportului rutier de marfă în Uniunea Europeană a rămas în mare parte stabilă în 2025. Transportul național a reprezentat 62,2% din totalul activității, în timp ce transportul internațional a avut o pondere de 24,4%.

Transportul de tip cross-trade, desfășurat între două state membre de către un operator dintr-un al treilea stat membru, a reprezentat 10,7% din total, iar cabotajul a avut o pondere de 2,7%.

Comparativ cu 2024, transportul național a crescut cu 2,2%, iar transportul internațional a înregistrat o creștere modestă de 0,3%. În schimb, activitatea de cross-trade a scăzut cu 3,7%, iar cabotajul s-a redus cu 3,0%.

Analiza fluxurilor de transport rutier de marfă între statele membre ale Uniunii Europene arată că cel mai mare volum de bunuri a fost transportat între Germania și Țările de Jos, unde au circulat 86,9 milioane de tone de mărfuri.

Pe locul al doilea s-a situat fluxul dintre Germania și Polonia, cu 68,4 milioane de tone, urmat de relația dintre Belgia și Franța, unde au fost transportate 55,9 milioane de tone.

Eurostat subliniază că Germania a fost fie punct de origine, fie destinație în șase dintre primele zece fluxuri de transport rutier de marfă din Uniunea Europeană, ceea ce evidențiază rolul central al economiei germane în transportul rutier de mărfuri din interiorul blocului comunitar.