Demisie neașteptată la vârful FIFA. Miza de 20 de miliarde de dolari care a provocat cel mai mare scandal

Carlos Cordeiro, consilier principal al președintelui FIFA, Gianni Infantino, a demisionat vineri cu efect imediat, după ce și-a exprimat opoziția față de propunerea privind vânzarea unei participații din Cupa Mondială către investitori externi.

Fostul vicepreședinte al Federației de Fotbal a Statelor Unite a descris inițiativa drept „o veste proastă pentru fotbal”, potrivit AFP. Cordeiro, fost bancher și oficial al fotbalului american, fusese numit la FIFA pentru a contribui la dezvoltarea fotbalului la nivel global. Acesta a anunțat că părăsește funcția deoarece nu poate rămâne pasiv în fața planului analizat de organizație.

„Nu pot să stau cu brațele încrucişate în timp ce FIFA ia în considerare vânzarea unei participaţii la Cupa Mondială”, a transmis Cordeiro în declarația prin care și-a explicat decizia.

FIFA a analizat crearea unei filiale evaluate la 20 de miliarde de dolari, denumită FIFA Forward Enterprise (FFE), care ar urma să gestioneze Cupa Mondială și alte competiții asociate. Planul include posibilitatea ca investitorii externi să primească o participație de până la 20% în această structură.

Cordeiro a precizat că nu a fost implicat în elaborarea propunerii și că se opune acesteia. „Permiteţi-mi să fiu clar: nu am fost implicat în această propunere şi mă opun clar ei”, a declarat fostul consilier al președintelui FIFA.

Acesta a susținut că inițiativa ar putea afecta interesele organizațiilor membre FIFA și viitorul financiar al fotbalului. „Aceasta este o veste proastă pentru asociaţiile membre FIFA, o veste proastă pentru fotbal şi o veste proastă pentru viitorul pe termen lung al acestui sport”, a mai spus Cordeiro.

În declarația sa, Cordeiro a pus sub semnul întrebării necesitatea atragerii unor fonduri suplimentare prin cedarea unei părți din drepturile legate de Cupa Mondială. El a argumentat că FIFA dispune deja de resurse financiare importante și nu are datorii.

Demisia survine într-un moment în care cele 211 asociații membre ale FIFA trebuie să analizeze propunerea înainte de termenul de 19 septembrie. Cordeiro a avertizat că acestea „riscă să fie lăsate în urmă” dacă inițiativa va fi acceptată.

„Însuşi preşedintele FIFA a subliniat veniturile de 15 miliarde de dolari generate între 2022 şi 2026”, a afirmat Cordeiro. Acesta a precizat că organizația ar avea posibilitatea de a sprijini suplimentar asociațiile membre folosind resursele existente.

„În acest context, renunţarea la o participaţie permanentă în cel mai valoros activ al fotbalului pentru a strânge 4,2 miliarde de dolari nu are prea mult sens”, a adăugat fostul oficial FIFA.

Funcția ocupată de Carlos Cordeiro presupunea oferirea de recomandări privind proiecte și inițiative strategice pentru dezvoltarea fotbalului la toate nivelurile. La momentul numirii sale, în 2021, Gianni Infantino a evidențiat experiența acestuia în domeniul financiar și capacitatea de a sprijini direcțiile de dezvoltare ale organizației.

„Carlos este persoana ideală pentru a ne consilia pe măsură ce modernizăm cadrul nostru de reglementare şi dezvoltăm sportul într-un mod care să promoveze fotbalul masculin, feminin şi juvenil în întreaga lume”, declara atunci președintele FIFA.

Cordeiro are o experiență extinsă în afaceri internaționale și investment banking, activând în Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia. Acesta a oferit consultanță unor guverne și unor mari corporații internaționale înainte de a se alătura Federației de Fotbal a Statelor Unite.

Anterior implicării sale în conducerea fotbalului american, Cordeiro a ocupat funcția de vicepreședinte la Goldman Sachs și a absolvit un program MBA la Harvard Business School.