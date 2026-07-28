Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Economie > FIFA vrea să atragă miliarde de dolari pentru finanțarea fotbalului mondial. UEFA contestă planul

FIFA vrea să atragă miliarde de dolari pentru finanțarea fotbalului mondial. UEFA contestă planul

FIFA vrea să atragă miliarde de dolari pentru finanțarea fotbalului mondial. UEFA contestă planul

SURSA FOTO; Dreamstime - minge de fotbal

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Horea Georgiana-Natalia la 28 iulie 2026, 22:18
Din cuprinsul articolului

FIFA pregăteşte o nouă strategie financiară prin care vrea să atragă miliarde de dolari pentru dezvoltarea fotbalului mondial. Planul presupune înfiinţarea unei companii dedicate activităţilor comerciale, însă iniţiativa a stârnit deja controverse. UEFA a criticat implicarea investitorilor privaţi în structurile economice ale forului internaţional.

Noua companie FIFA ar putea aduce 4,2 miliarde de dolari pentru federațiile de fotbal din întreaga lume

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) intenţionează să atragă 4,2 miliarde de dolari în acest an prin intermediul unei noi companii dedicate operaţiunilor comerciale şi evenimentelor organizate de forul mondial, inclusiv Cupa Mondială. Iniţiativa are scopul de a suplimenta fondurile destinate programelor de dezvoltare a fotbalului, prin atragerea unor investitori privaţi care vor putea achiziţiona participaţii minoritare în noua entitate.

Într-un comunicat oficial, FIFA a precizat că urmăreşte să genereze venituri de peste 10 miliarde de dolari, bani care ar urma să fie distribuiţi celor 211 federaţii membre, cu condiţia aprobării planului. Prin această strategie, organizaţia vrea să crească finanţarea acordată asociaţiilor naţionale şi să susţină dezvoltarea fotbalului la nivel global.

Federaţiile membre ar urma să beneficieze de o finanţare anticipată mai mare pentru ciclul 2027-2030. Astfel, fiecare federaţie ar urma să primească 20 de milioane de dolari, faţă de cele 8 milioane de dolari prevăzute iniţial. Pentru perioada 2035-2038, suma ar urma să crească la 24 de milioane de dolari.

Pentru atingerea acestor obiective, FIFA va înfiinţa FIFA Forward Enterprise (FFE), o filială deţinută şi controlată de organizaţie, care va reuni activităţile comerciale şi operaţiunile legate de evenimente. Noua companie va gestiona domenii precum drepturile de difuzare, sponsorizările, vânzarea biletelor, acordarea licenţelor şi organizarea competiţiilor FIFA.

Forul internaţional a subliniat că îşi va păstra controlul exclusiv asupra FFE şi că noua structură nu va afecta autoritatea FIFA în privinţa guvernanţei fotbalului. Deciziile privind competiţiile, calendarul meciurilor, reglementările şi aspectele sportive vor rămâne în responsabilitatea deplină a organizaţiei.

FIFA vrea investitori privați în noua companie, dar UEFA contestă planul

Dacă va fi aprobată de membrii FIFA şi de Consiliul FIFA, noua companie FIFA Forward Enterprise (FFE) ar urma să atragă până la 4,2 miliarde de dolari în acest an pentru finanţarea programelor de dezvoltare ale forului mondial.

FIFA intenţionează să obţină această sumă pe baza unei evaluări iniţiale a capitalului propriu al FFE de 20 de miliarde de dolari, prin selectarea unor investitori pe termen lung care vor putea cumpăra participaţii minoritare în companie, fără drept de control asupra activităţii acesteia. Organizaţia a precizat că toate beneficiile nete generate de FFE vor fi reinvestite în dezvoltarea fotbalului la nivel mondial.

Planul FIFA a fost dezvăluit iniţial de publicaţiile The Times şi Financial Times şi a generat reacţii critice, în special din partea UEFA. Forul european a contestat ideea comercializării unor active considerate parte a patrimoniului fotbalului mondial, afirmând că „niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului” şi că acesta „nu este un bun al FIFA pe care aceasta să îl poată vinde”.

Informații articol
Etichete: , ,
Publicat în: Economie

Recomandările noastre

Despre autor
Horea Georgiana-Natalia

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.