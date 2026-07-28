FIFA vrea să atragă miliarde de dolari pentru finanțarea fotbalului mondial. UEFA contestă planul

FIFA pregăteşte o nouă strategie financiară prin care vrea să atragă miliarde de dolari pentru dezvoltarea fotbalului mondial. Planul presupune înfiinţarea unei companii dedicate activităţilor comerciale, însă iniţiativa a stârnit deja controverse. UEFA a criticat implicarea investitorilor privaţi în structurile economice ale forului internaţional.

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) intenţionează să atragă 4,2 miliarde de dolari în acest an prin intermediul unei noi companii dedicate operaţiunilor comerciale şi evenimentelor organizate de forul mondial, inclusiv Cupa Mondială. Iniţiativa are scopul de a suplimenta fondurile destinate programelor de dezvoltare a fotbalului, prin atragerea unor investitori privaţi care vor putea achiziţiona participaţii minoritare în noua entitate.

Într-un comunicat oficial, FIFA a precizat că urmăreşte să genereze venituri de peste 10 miliarde de dolari, bani care ar urma să fie distribuiţi celor 211 federaţii membre, cu condiţia aprobării planului. Prin această strategie, organizaţia vrea să crească finanţarea acordată asociaţiilor naţionale şi să susţină dezvoltarea fotbalului la nivel global.

Federaţiile membre ar urma să beneficieze de o finanţare anticipată mai mare pentru ciclul 2027-2030. Astfel, fiecare federaţie ar urma să primească 20 de milioane de dolari, faţă de cele 8 milioane de dolari prevăzute iniţial. Pentru perioada 2035-2038, suma ar urma să crească la 24 de milioane de dolari.

Pentru atingerea acestor obiective, FIFA va înfiinţa FIFA Forward Enterprise (FFE), o filială deţinută şi controlată de organizaţie, care va reuni activităţile comerciale şi operaţiunile legate de evenimente. Noua companie va gestiona domenii precum drepturile de difuzare, sponsorizările, vânzarea biletelor, acordarea licenţelor şi organizarea competiţiilor FIFA.

Forul internaţional a subliniat că îşi va păstra controlul exclusiv asupra FFE şi că noua structură nu va afecta autoritatea FIFA în privinţa guvernanţei fotbalului. Deciziile privind competiţiile, calendarul meciurilor, reglementările şi aspectele sportive vor rămâne în responsabilitatea deplină a organizaţiei.