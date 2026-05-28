Bucureștiul vrea să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028. Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură și anunță investiții în infrastructură

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură prin care Bucureștiul își propune să găzduiască finala UEFA Europa League din anul 2028.

Anunțul a fost făcut de edil într-un mesaj publicat pe Facebook, în care acesta a precizat că administrația locală a alocat deja bugetul necesar pentru lucrările de reparații și modernizare care trebuie realizate pentru susținerea candidaturii.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, în perioada următoare va fi lansată procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic necesar efectuării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice deja finalizate.

Primarul Capitalei a explicat că printre intervențiile programate se află și înlocuirea videocubului stadionului. Această operațiune ar urma să fie realizată anul viitor, în perioada de pauză competițională, pentru a nu afecta desfășurarea meciurilor programate.

„Am semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League. Am alocat buget pentru reparațiile necesare. Astfel, în curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem. Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor”, a scris edilul pe Facebook.

În plus, administrația locală pregătește și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane cu o capacitate de 1.200 de locuri. Ciprian Ciucu a precizat că parcarea nu poate fi utilizată în mod corespunzător în prezent deoarece fluxul spectatorilor se suprapune cu accesul auto.

Prin aceste investiții și lucrări de modernizare, autoritățile locale și Federația Română de Fotbal (FRF) urmăresc să îndeplinească cerințele necesare pentru organizarea finalei UEFA Europa League în București, în anul 2028.

„De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto”, a mai scris primarul general al Capitalei pe Facebook.

