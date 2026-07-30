O nouă alertă la granița României cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență, iar populația din Tulcea a primit mesaj RO-Alert

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat joi seară ridicarea de la sol a două aeronave F-16, după ce sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. În paralel, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat în seara de 30 iulie un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Ca urmare, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21:12 pentru monitorizarea situației.

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus transmiterea unui nou mesaj RO-Alert către populația din nordul județului Tulcea.

Prin mesajul RO-Alert, autoritățile avertizează populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și le recomandă oamenilor să se adăpostească până la încetarea alertei.

Este al doilea mesaj RO-Alert transmis în județul Tulcea în cursul zilei de joi, după ce locuitorii din nordul județului au fost avertizați și în cursul dimineții.

Ministerul Apărării arată că atacurile asupra infrastructurii din apropierea frontierei dintre Ucraina și România s-au intensificat în ultima perioadă, iar radarele Armatei sunt menținute în stare de alertă.

La sfârșitul săptămânii trecute, trei drone care au pătruns în spațiul aerian național au fost doborâte.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, de la declanșarea războiului din Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra teritoriului ucrainean în apropierea graniței cu România.

În aceeași perioadă, autoritățile române au raportat 33 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, cea mai recentă fiind înregistrată la 26 iulie 2026.

De asemenea, pe teritoriul României au fost identificate fragmente de drone sau drone întregi în aproximativ 50 de situații.