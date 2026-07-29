Alertă la granița cu Ucraina. S-a emis RO-Alert după detectarea unui grup de drone. MApN a ridicat două aeronave F-16
SURSĂ FOTO: Facebook/MApN
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri, 29 iulie, că sistemul de supraveghere radar al instituției a detectat, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.
MApN anunță detectarea unor ținte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina
Ca urmare a situației, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea evoluției din zona de frontieră, potrivit informațiilor tranamise de MApN pe Facebook.
În paralel, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea.
Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert destinat populației din județ, în contextul monitorizării țintelor aeriene detectate în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.
Ministerul Apărării Naționale a precizat că va reveni cu noi detalii pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.
„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, au transmis autoritățile în mesajul publicat pe Facebook.
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Autoritățile au intervenit miercuri și în zona Portului Constanța, după apariția unei posibile amenințări cu bombă
În același timp, autoritățile intervin miercuri în zona Porții 1 a Portului Constanța, după apariția unei posibile amenințări cu bombă. Conform informațiilor preliminare, accesul în zonă a fost restricționat, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate preventiv, în timp ce echipele specializate efectuează verificări pentru evaluarea situației.
Potrivit informațiilor publicate de Ziua de Constanța, incidentul s-ar fi produs la terminalul de pasageri din incinta Portului Constanța. În prezent, Portul Constanța este închis.
Autoritățile române au emis mai multe mesaje după ce trei drone au fost doborâte în spațiul aerian al țării
În ultimele zile, autoritățile române au emis în mod repetat mesaje de alertă pentru populația din județul Tulcea, pe fondul atacurilor cu drone desfășurate în apropierea frontierei cu Ucraina.
Recent, trei drone au fost doborâte în spațiul aerian al României. Vineri, un pilot al Ministerului Apărării Naționale aflat la manșa unui avion F-16 a interceptat și a distrus o dronă deasupra unui teren agricol din județul Buzău. La aceeași misiune au participat și două aeronave Eurofighter Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Italiene.
O altă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață în zona de nord-est a orașului Sulina, iar o a treia a fost neutralizată duminică, tot în apropiere de Sulina.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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