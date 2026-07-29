Atacul care a oprit sistemele Administrației Penitenciarelor. Ce servicii au fost afectate de incidentul cibernetic

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware, care a afectat mai multe stații de lucru și servere ale instituției. Incidentul a determinat suspendarea temporară a unor servicii utilizate de administrație, inclusiv a portalului pentru programarea vizitelor.

Atacul a fost identificat miercuri, 29 iulie 2026, iar echipele tehnice ale ANP au notificat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pentru intervenție și limitarea efectelor produse asupra sistemelor informatice.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională a Penitenciarelor, specialiștii DNSC au intervenit pentru reducerea impactului incidentului, iar echipamentele afectate au fost izolate fizic. În paralel, echipele IT ale ANP și DNSC desfășoară activități pentru remedierea problemelor tehnice și pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs atacul.

„În data de 29 iulie 2026, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin ANP. Echipa IT a ANP a contactat imediat Directoratul Național de Securitate CIbernetică (DNSC), care a intervenit cu celeritate pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele. În acest moment specialiștii IT ai ANP și DNSC lucrează pentru remedierea problemei, dar și pentru investigarea atacului, în acest sens urmând a fi depusă, în cursul zilei, și o plângere la DIICOT”, transmite instituția.

Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat suspendarea temporară a mai multor servicii informatice și de comunicații, ca măsură de protecție pentru limitarea efectelor atacului. Instituția a precizat că specialiștii lucrează la restabilirea funcționalității serviciilor afectate și la identificarea unor soluții alternative pentru menținerea comunicării dintre persoanele private de libertate și familiile acestora.

„Ca măsuri de precauție, unele dintre serviciile ANP precum IMS Web, Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite, conexiunile VPN între locații și site-ul www.anp.gov.ro sunt oprite pentru moment. În vederea menținerii legăturii persoanelor private de libertate cu familiile și aparținătorii acestora vor fi identificate alternative în cel mai scurt timp posibil”, punctează ANP.

În urma atacului informatic, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat și modificări temporare privind unele activități operaționale. Transferurile persoanelor private de libertate către unitățile penitenciare au fost oprite, urmând să fie realizate punctual doar situațiile care necesită intervenție.

În ceea ce privește prezentarea persoanelor custodiate în fața instanțelor de judecată, instituția a transmis că pentru ziua incidentului vor fi respectate termenele stabilite anterior, iar ulterior se va recurge la soluții prin videoconferință, cu informarea instanțelor.