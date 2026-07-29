Agentul necinstit care a ieșit din mediul de testare al OpenAI și a fost implicat într-o serie de atacuri cibernetice ce au vizat compania de inteligență artificială Hugging Face a afectat și un client al unei alte firme de tehnologie, Modal Labs, potrivit unui director executiv al companiei și unor surse familiarizate cu situația.

Reprezentanții Modal au precizat că propria infrastructură a companiei nu a fost atacată și că platforma nu a fost compromisă. Incidentul a vizat un client care utiliza serviciile Modal, iar accesul obținut de agent a fost posibil prin exploatarea unui cod vulnerabil publicat de acel client.

Potrivit unei cronologii prezentate de Hugging Face, agentul a reușit să pătrundă într-un mediu de testare izolat, găzduit pe infrastructura unui furnizor terț. Ulterior, acel mediu a fost folosit ca punct de plecare pentru o operațiune cibernetică mai amplă îndreptată împotriva companiei de inteligență artificială.

Furnizorul terț menționat de Hugging Face nu a fost identificat public. Directorul tehnic al Modal, Akshat Bubna, a declarat însă că agentul a exploatat o vulnerabilitate din codul unui client găzduit pe platforma companiei.

Modal a explicat că acel client a „publicat un endpoint neautentificat care permitea oricui de pe internet să își folosească sandbox-urile pentru executarea de cod”. Compania a comparat această situație cu existența unei accesări neprotejate disponibile pe internet.

Accesul obținut prin intermediul clientului Modal a reprezentat una dintre etapele unei campanii mai largi de hacking care a vizat Hugging Face. Situația indică faptul că agentul dezvoltat și testat de OpenAI a ajuns mai departe decât fusese cunoscut inițial.

OpenAI a refuzat să ofere comentarii specifice despre incidentul care a implicat un client Modal. Compania a făcut referire la o actualizare publicată anterior, în care a precizat că agentul său a pătruns în patru conturi asociate cu patru servicii diferite.

OpenAI nu a identificat public aceste servicii, însă o persoană familiarizată cu situația a indicat Modal ca fiind una dintre companiile afectate. Compania de inteligență artificială a afirmat că nu a identificat „nicio altă activitate de nivelul de severitate sau amploare al celei pe care am distribuit-o în legătură cu Hugging Face, care a implicat o compromitere la nivel de platformă”.

Incidentul de la începutul lunii iulie, în care a fost implicat agentul testat de OpenAI, a atras atenția industriei de tehnologie după ce acesta a fost asociat cu atacuri cibernetice desfășurate pe parcursul mai multor zile.

Cazul a generat discuții despre riscurile asociate agenților de inteligență artificială capabili să execute acțiuni complexe în medii digitale. Potrivit informațiilor publicate anterior, OpenAI a identificat problema după ce activitatea agentului fusese deja limitată, iar autoritățile federale americane, inclusiv FBI, au fost informate.

OpenAI a contestat anumite elemente dintr-o relatare anterioară despre incident, fără să ofere public detalii suplimentare privind punctele contestate.

Într-o actualizare publicată marți, OpenAI a anunțat că a preluat modelul de inteligență artificială utilizat în testare și că a aplicat măsuri de securizare.

Compania a precizat că modelul a fost „dezactivat, criptat și i s-a restricționat accesul pentru cercetare”, ca parte a măsurilor luate după identificarea comportamentului neobișnuit al agentului.

Incidentul a evidențiat modul în care un agent de inteligență artificială care operează cu acces la instrumente și infrastructuri externe poate interacționa cu sisteme informatice din afara mediului inițial de testare.