Cum vede Mark Zuckerberg viitorul inteligenței artificiale. Șeful Meta avertizează că tehnologia nu ar trebui controlată de câteva instituții

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook și actualul șef al Meta, susține că viitorul inteligenței artificiale trebuie construit în jurul accesului larg al oamenilor la superinteligență, nu al concentrării puterii în mâinile unui număr restrâns de instituții. Într-un editorial publicat în Wall Street Journal, sub titlul „Viitorul AI este pentru toată lumea”, Zuckerberg afirmă că istoria democrației și a economiei a demonstrat că puterea centralizată înăbușă potențialul uman.

Zuckerberg consideră că omenirea traversează un moment excepțional al istoriei, în care, în următorii ani, oamenii vor putea utiliza o superinteligență care depășește capacitatea umană pentru a crea și descoperi lucruri noi, pentru a construi afaceri, a-și exprima ideile, a învăța concepte noi și a-și îmbunătăți viața, sănătatea, relațiile și cariera.

În opinia sa, întrebarea definitorie a acestei epoci nu este dacă superinteligența va exista, ci cine va avea acces la ea. Zuckerberg propune o filozofie bazată pe emanciparea individuală ca sursă a prosperității, pe invenție ca principal scop al superinteligenței și pe echilibrul puterii ca fundament al siguranței, potrivit editorialului publicat în Wall Street Journal.

El critică discursul pesimist al multor dezvoltatori de inteligență artificială, spunând că nu înțelege de ce cineva care crede că AI va elimina majoritatea locurilor de muncă și va reduce relevanța umanității ar accelera construirea unui asemenea viitor. De asemenea, apreciază că ideea potrivit căreia AI este atât de periculoasă încât singura soluție sigură este concentrarea extremă a puterii reprezintă ea însăși un pericol. Din punct de vedere istoric, speranța că o putere absolută, chiar și una iluminată, va asigura binele umanității nu a produs rezultate sigure sau pozitive.

Zuckerberg amintește că omenirea a trecut prin numeroase progrese transformatoare, iar de fiecare dată au existat temeri că oamenii vor rămâne în urmă. Totuși, în fiecare caz, societatea a avansat către mai multă prosperitate, sănătate și libertate. El crede că același lucru se va întâmpla și în cazul inteligenței artificiale și că abundența creată de această tehnologie va putea fi împărtășită de toată lumea.

În viziunea sa, valorile care au făcut posibil progresul până acum (libertatea, cercetarea deschisă, libera întreprindere și egalitatea de șanse) sunt și valorile care pot construi un viitor pozitiv.

Fondatorul Meta susține că cele mai importante progrese ale umanității au venit atunci când puterea a fost pusă în mâinile oamenilor pentru a-și urma propriile aspirații. El oferă exemplele fraților care au pornit dintr-un magazin de biciclete și au crezut că oamenii pot zbura, ale ucenicului legător de cărți fără școală care a descoperit cum poate fi generată electricitatea și ale copilului dintr-un garaj care a crezut că computerele personale pot fi pentru toată lumea. Potrivit lui Zuckerberg, același model va continua și în era AI, iar pe măsură ce oamenii vor avea acces la instrumente mai puternice, vor deveni mai capabili să modeleze viitorul.

Zuckerberg afirmă că cea mai mare contribuție a superinteligenței nu va fi automatizarea, ci invenția. Dacă primele sisteme AI puteau răspunde la întrebări și efectua sarcini de rutină, următoarea etapă va fi descoperirea de noi cunoștințe, de la dezvoltarea unor medicamente noi pentru tratarea bolilor până la identificarea unor modalități mai eficiente de dezvoltare a afacerilor. În timp ce numărul întrebărilor pe care un om le poate pune într-o zi este limitat, numărul lucrurilor valoroase pe care superinteligența le poate inventa pentru atingerea obiectivelor este, în opinia sa, nelimitat.

Pe măsură ce inteligența devine abundentă, problema esențială va fi modul în care aceasta este direcționată. Zuckerberg respinge ideea că o singură superinteligență sau un grup restrâns de experți ar trebui să decidă ce este mai bine pentru umanitate. El susține că istoria democrației și a economiei arată că nu există o singură definiție obiectivă a celei mai bune vieți, iar cea mai bună soluție este ca fiecare persoană să decidă ce contează pentru ea.

Din acest motiv, Meta susține distribuirea superinteligenței personale către toți oamenii, ceea ce ar putea deschide o nouă eră a emancipării personale și a libertății de a urmări propriile interese și de a atinge întregul potențial.

Zuckerberg consideră că o societate sănătoasă are nevoie de controale și echilibre. Dacă doar câteva instituții ar controla superinteligența, acestea ar dobândi inevitabil o influență dominantă asupra economiei, științei și politicii, limitând capacitatea oamenilor de a-și alege propriul viitor.

Pentru a ilustra ideea, el propune un experiment de gândire: dacă o singură persoană ar avea un avocat superinteligent, ar obține un avantaj nedrept în instanță chiar și atunci când poziția sa ar fi greșită, ceea ce ar face societatea mai nedreaptă. În schimb, dacă toți oamenii ar avea acces la un avocat superinteligent, justiția ar deveni mai corectă și mai eficientă, deoarece oamenii și-ar echilibra reciproc puterea și ar controla mai bine influența instituțiilor mari.

El mai afirmă că majoritatea problemelor societale nu pot fi rezolvate prin alinierea unei singure superinteligențe binevoitoare, deoarece umanitatea nu este o monocultură, iar interesele și valorile oamenilor sunt diverse și adesea opuse. Orice superinteligență singulară ar trebui să prioritizeze anumite valori în detrimentul altora și, prin urmare, nu ar putea fi binevoitoare față de toată lumea.

În domenii precum securitatea cibernetică, el consideră că experiența software-ului open-source a demonstrat că accesul larg la sisteme puternice reprezintă cea mai bună modalitate de a proteja siguranța și securitatea pe termen lung. Pentru alte riscuri, inclusiv cele biologice, apreciază că este necesară o coordonare mai bună între guverne și alte instituții pentru implementarea responsabilă a modelelor foarte capabile.

Același principiu se aplică și economiei și viitorului locurilor de muncă. Zuckerberg vede un echilibru între utilizarea AI pentru automatizare și utilizarea sa pentru extinderea capacităților oamenilor și crearea de noi afaceri. Dacă accentul va cădea pe automatizare, efectele asupra locurilor de muncă și economiei ar putea fi negative. Dacă însă superinteligența va fi distribuită pe scară largă, el crede că în viitor vor exista mai multe locuri de muncă, nu mai puține.

În această perspectivă, înființarea unei afaceri va deveni mult mai ușoară, fără necesitatea unor investiții mari de capital, iar economia va deveni mai antreprenorială, cu mai mulți oameni implicați în întreprinderi mici decât în companii mari.

În încheiere, Zuckerberg afirmă că dezvoltarea superinteligenței va reprezenta cel mai profund progres tehnologic al vieții noastre și că Meta își asumă construirea acestui viitor pe baza principiilor emancipării individuale, invenției și echilibrului puterii. El își exprimă optimismul că, dacă aceste valori vor ghida dezvoltarea inteligenței artificiale, poate fi construit un viitor bun pentru toată lumea.