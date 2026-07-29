Piața grâului se clatină după blocajele din Marea Neagră. Haosul din regiune afectează exporturile de cereale

Piața grâului traversează una dintre cele mai instabile perioade din ultimii ani, pe fondul tensiunilor din regiunea Mării Negre și al schimbărilor rapide din fluxurile comerciale. Suspendarea temporară a exporturilor maritime din Ucraina și informațiile privind livrările Rusiei au provocat oscilații puternice ale cotațiilor internaționale. În același timp, România și Bulgaria și-au majorat exporturile, în timp ce traderii caută rute alternative pentru transportul cerealelor.

Piața grâului a înregistrat în doar câteva zile o schimbare radicală de direcție, după ce tensiunile din regiunea Mării Negre au alimentat inițial temerile privind disponibilitatea cerealelor pe piața mondială. Suspendarea exporturilor maritime din Ucraina și zvonurile privind o posibilă întrerupere a livrărilor din Rusia au împins cotațiile la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani.

Ulterior, după confirmarea faptului că navele continuă să opereze în porturile rusești, investitorii au început să își marcheze profiturile obținute în urma creșterilor speculative. Reacția pieței a fost rapidă, iar prețurile au intrat pe un trend descendent.

În ultima săptămână, contractele futures pentru grâul cu livrare în septembrie au evoluat diferit în funcție de piață și de tipul cerealelor. La Bursa din Chicago, grâul moale SRW a scăzut cu 2,1%, până la 242,5 dolari pe tonă, însă rămâne cu un avans de 13,8% față de nivelul înregistrat în urmă cu o lună.

La Kansas City, grâul dur HRW a crescut cu 0,8%, ajungând la 267,9 dolari pe tonă, ceea ce înseamnă o apreciere lunară de 18,7%. În același timp, grâul de primăvară HRS tranzacționat la Minneapolis a urcat cu 2%, până la 259,5 dolari pe tonă.

Pe piața europeană, contractele pentru grâul moale tranzacționate la Euronext Paris au pierdut 3%, coborând la 229,25 euro pe tonă, echivalentul a aproximativ 260,8 dolari. Chiar și în aceste condiții, cotația rămâne cu aproape 13% peste nivelul din urmă cu o lună.

Diferențele dintre segmentele pieței devin tot mai evidente. Grâul dur de primăvară din Statele Unite este susținut de condițiile de secetă și de reducerea estimărilor privind recolta, în timp ce grâul moale resimte mai accentuat efectele mișcărilor speculative.

Schimbările produse în regiunea Mării Negre au modificat rapid traseele comerciale și au creat oportunități pentru unii exportatori. România și Bulgaria au profitat de context și și-au intensificat livrările de cereale, în timp ce Rusia continuă să joace un rol dominant pe piața internațională prin exporturile realizate din portul Novorossiisk.

Restricțiile introduse începând cu 10 iulie pe canalul Azov–Don, după atacurile cu drone asupra navelor comerciale, au obligat exportatorii ruși să își reorganizeze logistica. O parte importantă a transporturilor de cereale a fost redirecționată către porturile de mare adâncime.

Anterior, aproximativ 30-35% din exporturile rusești de grâu erau realizate prin Marea Azov. În prezent, costurile logistice au crescut semnificativ, iar transportul pe ruta Azov – Marea Marmara a ajuns la aproximativ 70 de dolari pe tonă, față de circa 25 de dolari în condiții normale.

Modificările s-au reflectat imediat și în volumele manipulate. În doar o săptămână, încărcările efectuate în portul Novorossiisk au crescut de la 209,3 mii de tone la 426,9 mii de tone. În perioada 1-26 iulie, volumul total a ajuns la 812,7 mii de tone, cu 36% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

În paralel, Ucraina resimte tot mai puternic efectele conflictului asupra exporturilor de cereale. Activitatea maritimă din zona portului Odesa a fost practic suspendată, însă livrările realizate din stocurile existente au permis menținerea unui ritm ridicat al exporturilor la începutul noului sezon comercial.

În primele 27 de zile ale lunii iulie, exporturile de grâu ale Ucrainei au totalizat 961 de mii de tone, de aproape două ori mai mult decât în aceeași perioadă din anul precedent.

Atacurile repetate asupra navelor comerciale, atât în porturile maritime, cât și la ieșirea din porturile dunărene, au afectat lanțul logistic și au redus interesul cumpărătorilor pentru noi achiziții.

Consecințele s-au văzut imediat în piața internă. În decurs de o săptămână, prețurile de achiziție destinate exportului au scăzut cu 1.500-2.000 de grivne pe tonă. Grâul alimentar este tranzacționat în prezent la 8.000-8.500 de grivne pe tonă, echivalentul a aproximativ 160-170 de dolari, iar grâul furajer la 7.500-8.000 de grivne pe tonă, adică aproximativ 150-160 de dolari.

În schimb, cererea s-a orientat parțial către porturile dunărene, unde prețurile au urcat la 9.000-9.500 de grivne pe tonă, respectiv aproximativ 180-190 de dolari.

Pe fondul interesului internațional pentru grâul ucrainean, traderii încearcă să mențină fluxurile comerciale prin rute alternative. Porturile dunărene și transportul feroviar către Portul Constanța au devenit opțiuni tot mai importante pentru exportatori.

Totuși, aceste variante nu pot compensa integral blocajele din zona Mării Negre. Nivelul Dunării se află cu aproximativ 1,5 metri sub valorile normale, ceea ce permite navigația doar pentru nave cu pescaj redus și limitează volumele de marfă care pot fi transportate.

În aceste condiții, presiunea asupra lanțurilor logistice se menține ridicată, iar evoluția pieței depinde în continuare de situația de securitate din regiunea Mării Negre. Orice nou incident sau modificare a condițiilor de export poate genera, într-un interval foarte scurt, noi fluctuații ale prețurilor pe piața internațională a grâului.