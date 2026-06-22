Prețul țițeiului Brent scade după negocierile SUA-Iran. Piața petrolului pariază pe revenirea exporturilor iraniene

Prețul țițeiului Brent a înregistrat o scădere semnificativă luni, după încheierea primei runde de negocieri dintre Statele Unite și Iran desfășurate în Elveția. Autoritățile de la Teheran au anunțat că au obținut derogări pentru exporturile de petrol și produse petrochimice, ceea ce a redus temerile privind o eventuală criză de aprovizionare pe piețele internaționale. Investitorii au reacționat rapid la perspectiva unei creșteri a ofertei globale de petrol. Evoluția vine după mai multe săptămâni marcate de tensiuni geopolitice și volatilitate accentuată pe piața energetică.

Prețul țițeiului Brent a pierdut teren în prima parte a zilei de luni, pe fondul optimismului generat de rezultatele discuțiilor dintre Washington și Teheran. Cotația de referință pentru piața europeană a scăzut cu 1,19 dolari, echivalentul unui recul de 1,48%, până la 79,38 dolari pe baril, scrie Reuters.

La începutul sesiunii de tranzacționare, Brent urcase până la 82,30 dolari pe baril, pe fondul incertitudinilor legate de negocieri. Investitorii au reacționat inițial la declarațiile președintelui american Donald Trump privind posibilitatea reluării conflictului cu Iranul, dar și la anunțul Teheranului referitor la o nouă închidere a Strâmtorii Hormuz.

Pe piața americană, contractele futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI) cu scadență apropiată se tranzacționau la 76,73 dolari pe baril, în creștere cu 13 cenți. În schimb, contractul mai activ din august a coborât cu 21 de cenți, până la 75,64 dolari pe baril.

Analista Sugandha Sachdeva, fondatoarea companiei de cercetare SS WealthStreet din New Delhi, a explicat că relaxarea tensiunilor diplomatice a influențat direct evoluția pieței.

„Declinul a fost determinat în principal de îmbunătățirea perspectivelor pentru o înțelegere diplomatică între Statele Unite și Iran… reînviind speranțele că sancțiunile împotriva Iranului ar putea fi în cele din urmă relaxate”, a declarat Sachdeva.

Discuțiile dintre oficialii americani și iranieni s-au încheiat luni în Elveția, după două zile de negocieri desfășurate în baza memorandumului de înțelegere convenit săptămâna trecută. Documentul prevede extinderea armistițiului fragil stabilit în aprilie pentru încă cel puțin 60 de zile.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a anunțat că Iranul a obținut mai multe concesii importante. Printre acestea se numără derogări pentru exporturile de petrol și produse petrochimice, deblocarea unor active financiare înghețate și lansarea unui program de reconstrucție și dezvoltare economică.

Potrivit estimărilor prezentate de Sugandha Sachdeva, impactul asupra pieței mondiale ar putea fi considerabil.

„O astfel de evoluție ar permite ca aproape 1,5 milioane de barili de țiței iranian să revină pe piețele internaționale, îmbunătățind semnificativ disponibilitatea ofertei globale într-un moment în care creșterea cererii rămâne moderată”, a declarat Sachdeva.

Analiștii consideră că revenirea exporturilor iraniene ar putea contribui la echilibrarea pieței și la limitarea presiunilor asupra prețurilor în lunile următoare.

În pofida progreselor diplomatice, tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să reprezinte un factor major de risc pentru piața petrolului. Datele privind transportul maritim arată că traficul prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut puternic duminică, după ce Iranul a anunțat o nouă închidere a acestei rute maritime strategice.

Autoritățile iraniene au justificat măsura prin presupuse încălcări ale acordului de pace interimar de către Israel și Statele Unite. Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru exporturile globale de petrol.

În paralel, situația de securitate din regiune rămâne fragilă. Agenția de presă de stat libaneză NNA a anunțat că atacuri israeliene desfășurate sâmbătă în Liban au provocat moartea a cel puțin 20 de persoane, la doar o zi după intrarea în vigoare a unui armistițiu cu Hezbollah.

Analiștii grupului ING avertizează că actualul acord nu garantează stabilitatea pe termen lung.

„Evoluțiile recente arată că trecerea la un acord mai permanent va fi dificilă, existând riscuri foarte reale de intensificare a ostilităților în timpul armistițiului de 60 de zile”, au declarat analiștii ING într-o notă transmisă înainte de anunțul oficial privind încheierea negocierilor din Elveția.

În ciuda tensiunilor geopolitice, piața petrolului a înregistrat o scădere de peste 8% săptămâna trecută, pe fondul așteptărilor privind creșterea ofertei. Investitorii au luat în calcul atât eliberarea unor încărcături de petrol blocate în regiunea Golfului, cât și posibilitatea ridicării unor sancțiuni americane asupra exporturilor iraniene.

Șeful Companiei Naționale Iraniene de Petrol, Hamid Bovard, a declarat pentru televiziunea de stat că peste 25 de milioane de barili de petrol iranian au depășit de luni blocada virtuală impusă în regiune.

În același timp, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak au majorat livrările către clienți în ultima săptămână.

Autoritățile irakiene au anunțat, de asemenea, că intenționează să readucă treptat producția națională la un nivel cuprins între 4,2 și 4,3 milioane de barili pe zi, potrivit unui comunicat transmis de ministrul adjunct al petrolului responsabil de sectorul upstream. Aceste evoluții sporesc perspectivele unei oferte mai ample pe piața mondială și contribuie la presiunea descendentă asupra cotațiilor internaționale.