Concedieri masive la Starbucks. Gigantul cafelei schimbă strategia la nivel mondial

Starbucks accelerează un amplu proces de restructurare internațională, care include eliminarea a sute de locuri de muncă din birourile regionale și schimbarea modelului de administrare a cafenelelor. Decizia vizează operațiunile din Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia-Pacific. În paralel, compania americană își menține planurile de extindere și urmărește să ajungă la aproximativ 40.000 de locații la nivel mondial.

Procesul de reorganizare al Starbucks a ajuns în două dintre cele mai importante centre regionale ale companiei, unde au fost eliminate zeci de posturi corporative în cadrul unui plan mai amplu de eficientizare a activității internaționale.

Potrivit unui raport publicat de Bloomberg, compania a desființat aproximativ 120 de locuri de muncă în Londra, sediul care coordonează operațiunile din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. În același timp, alte aproximativ 60 de posturi au fost eliminate în Hong Kong, unde funcționează centrul regional pentru piețele din Asia-Pacific, cu excepția Chinei și Japoniei.

Datele citate de Investing arată că reducerile din Hong Kong reprezintă aproximativ 20% din personalul biroului regional. Măsura face parte dintr-un program mai amplu prin care compania urmărește simplificarea proceselor decizionale și reducerea costurilor administrative.

Noua strategie presupune diminuarea rolului structurilor regionale care intermediază relația dintre sediul central și piețele locale, în favoarea unui model de coordonare mai direct și mai flexibil.

Schimbarea de direcție adoptată de Starbucks presupune renunțarea treptată la administrarea directă a unui număr tot mai mare de operațiuni din afara Americii de Nord.

În noua structură, partenerii locali care operează cafenelele pe bază de licență primesc competențe extinse și o autonomie mai mare în gestionarea afacerilor. Aceștia vor prelua o parte importantă din responsabilitățile care reveneau anterior echipelor regionale din Londra și Hong Kong.

Totodată, o parte dintre atribuții vor fi transferate către sediul central din Seattle, unde echipe globale vor oferi suport coordonat pentru mai multe piețe simultan. Compania urmărește astfel eliminarea nivelurilor intermediare de management și accelerarea procesului de luare a deciziilor.

Prin această reorganizare, Starbucks încearcă să adapteze structura corporativă la ritmul de dezvoltare al afacerii și la particularitățile fiecărei piețe locale.

În ciuda reducerilor de personal din zona administrativă, planurile de dezvoltare ale companiei rămân ambițioase. Starbucks a anunțat anterior că intenționează să își dubleze rețeaua internațională și să atingă pragul de aproximativ 40.000 de cafenele la nivel global.

O mare parte din această creștere va fi realizată prin intermediul operatorilor licențiați, model pe care compania îl consideră mai eficient pentru extinderea pe piețe noi și pentru adaptarea la specificul local.

Restructurarea vine după o perioadă marcată de încetinirea vânzărilor, care a determinat compania să introducă produse noi, să își revizuiască strategiile de marketing și să investească în modernizarea unor unități existente.

Primele rezultate ale acestor măsuri au început deja să se reflecte în performanțele financiare. Vânzările internaționale comparabile au crescut cu 3% în trimestrul încheiat la 29 martie, marcând al treilea trimestru consecutiv de avans.

Pe lângă reorganizarea internă, Starbucks continuă să își reevalueze poziționarea pe unele dintre cele mai importante piețe asiatice.

Compania a încheiat anul trecut un parteneriat de tip joint venture pentru operațiunile din China, iar în prezent analizează mai multe opțiuni strategice pentru activitatea desfășurată în Japonia. Aceste demersuri fac parte dintr-un proces mai amplu de optimizare a portofoliului internațional.

Planurile de restructurare și eficientizare au fost bine primite de investitori. Acțiunile Starbucks au încheiat ședința bursieră de joi la 100,65 dolari pe unitate.

Evoluția din piață reflectă încrederea investitorilor în strategia companiei, titlurile Starbucks consemnând o apreciere de aproximativ 20% de la începutul anului.