Prețul aurului a scăzut spectaculos. Ce arată datele despre evoluția din lunile următoare

Aurul a intrat într-o fază de scădere după o creștere spectaculoasă de peste 126% începând din 2023, iar investitorii se întreabă dacă piața ascendentă a ajuns la final. În ultimele luni, metalul prețios a pierdut peste 20% față de maximul istoric atins în ianuarie. Totuși, analiștii și marile instituții financiare consideră că factorii care au susținut aprecierea aurului rămân în mare parte neschimbați. În acest context, actuala corecție este văzută mai degrabă ca o etapă temporară decât ca o schimbare definitivă de trend.

După o perioadă de apreciere puternică, aurul traversează una dintre cele mai rapide corecții din ultimii ani. Săptămâna trecută, metalul prețios a intrat pentru scurt timp într-o piață descendentă, după ce prețul a coborât cu peste 23% sub recordul stabilit la finalul lunii ianuarie. Deși în ultimele zile cotațiile s-au stabilizat, aurul rămâne foarte aproape de pragul care ar confirma din nou această tendință.

Scăderea a alimentat temerile investitorilor, în special în contextul în care aurul a avut una dintre cele mai bune evoluții dintre activele financiare în ultimii doi ani. Cu toate acestea, specialiștii susțin că actuala mișcare trebuie analizată în contextul unui ciclu de creștere mult mai amplu.

„Aurul a demonstrat că este foarte sensibil anul acesta. De la izbucnirea războiului [din Iran], indiferent de traiectoria percepută a politicii monetare a Fed… aurul a scăzut în paralel”, a declarat Jordan Rizzuto, director de investiții la GammaRoad Capital Partners.

Potrivit acestuia, o parte din presiunea asupra prețurilor provine din necesitatea unor state de a transforma o parte din rezervele de aur în dolari americani pentru a-și asigura finanțarea într-un context marcat de creșterea costurilor energetice și de tensiuni pe piețele internaționale.

În același timp, unele state producătoare de petrol din Orientul Mijlociu au folosit rezervele de aur pentru a obține lichidități necesare acoperirii cheltuielilor curente, pe fondul diminuării veniturilor provenite din exporturile de petrol.

La această situație se adaugă și performanța piețelor bursiere, care continuă să atingă niveluri record și oferă investitorilor alternative atractive. Totodată, dolarul american și-a recuperat o parte din pierderile înregistrate anterior, ceea ce a redus interesul internațional pentru cumpărarea metalului prețios.

„Cred că este o corecție comportamentală după o creștere pe mai mulți ani. Și dacă te uiți la un grafic [de preț] pe termen lung care datează cel puțin de la începutul anilor ’70, în timpul piețelor aurului cu creștere seculară pe mai mulți ani, o corecție de 20% se încadrează perfect în așteptările rezonabile”, a explicat Jordan Rizzuto.

Deși ritmul scăderii a atras atenția piețelor, mulți analiști consideră că actuala evoluție nu schimbă perspectivele pe termen lung pentru aur.

Comparativ cu episodul de corecție din 2022, când a fost nevoie de 282 de zile pentru ca prețul să scadă cu 25%, declinul actual s-a produs într-un interval mult mai scurt. De la maximul istoric din 29 ianuarie, aurul a pierdut aproximativ 20% în doar 91 de zile, cea mai rapidă scădere de acest tip de la criza financiară globală din 2008.

Cu toate acestea, Jordan Rizzuto consideră că exemplele istorice arată că astfel de retrageri nu sunt neobișnuite în cadrul unor cicluri ascendente de lungă durată.

„În perioada de creștere a prețului aurului din anii 1970, am înregistrat corecții de aproape 30%, iar apoi, la sfârșitul anilor ’70, de aproape 46%, iar aurul a continuat să crească cu mulți multipli după aceea. Aceasta pare mai degrabă o corecție. Deci, s-a terminat povestea pieței aurului cu creștere bruscă? Cu siguranță nu credem”, a afirmat acesta.

Opinia este împărtășită și de unele dintre cele mai importante instituții financiare internaționale. După atingerea unui maxim istoric de 5.608,35 dolari pe uncie troy, aurul se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 4.266 de dolari pe uncie.

Cu toate acestea, JPMorgan Chase și Wells Fargo estimează prețuri de 6.000-6.300 de dolari pe uncie până la finalul anului, în timp ce Goldman Sachs anticipează un nivel de aproximativ 5.400 de dolari. Chiar și scenariul mai prudent al Morgan Stanley indică o evoluție cuprinsă între 4.800 și 5.200 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2026.

Inflația și tensiunile geopolitice continuă să susțină cererea pentru aur

Unul dintre argumentele invocate de susținătorii aurului este faptul că principalii factori care au alimentat creșterea prețurilor în ultimii ani nu au dispărut.

Inflația rămâne una dintre cele mai importante variabile. După ce indicele prețurilor de consum a coborât la 2,3% în aprilie 2025, tendința s-a inversat treptat, iar creșterile recente au fost asociate inclusiv cu efectele conflictului din Iran și cu majorarea costurilor energetice.

Jordan Rizzuto consideră că instabilitatea din Orientul Mijlociu poate continua să mențină presiunea asupra prețurilor la nivel global.

„Incertitudinea ridică cel puțin o posibilitate non-trivială ca nivelurile mai ridicate ale prețurilor să fie mai rigide”, a precizat acesta.

Datele recente indică o accelerare a inflației, indicele prețurilor de consum ajungând în luna mai la 4,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. În aceeași perioadă, prețurile energiei au crescut cu 23,5% față de anul precedent.

În mod tradițional, aurul, alături de argint, platină și paladiu, este considerat un instrument de protecție împotriva devalorizării monedelor și a pierderii puterii de cumpărare.

Pe termen scurt, specialiștii avertizează că volatilitatea poate continua, însă consideră că argumentele fundamentale care susțin investițiile în aur pe termen lung rămân valabile.