Poți cumpăra o casă cu 1 euro în această localitate italiană. Ce reguli trebuie respectate

O nouă oportunitate pentru cei care visează să cumpere o casă în Italia a fost lansată de autoritățile din localitatea Norma, situată în regiunea Lazio. Municipalitatea pune la dispoziție proprietăți din centrul istoric la prețul simbolic de 1 euro, în cadrul unui program destinat revitalizării zonei vechi. Inițiativa se adresează persoanelor dispuse să investească în renovarea imobilelor și să respecte o serie de obligații impuse de administrația locală. Programul este activ în 2026 și urmărește atragerea de noi locuitori, meșteșugari și mici antreenori.

Programul lansat de autoritățile din Norma urmărește să readucă la viață centrul istoric al localității, afectat în ultimii ani de depopulare și de degradarea unor clădiri vechi.

În acest context, administrația locală a decis să ofere anumite proprietăți la prețul simbolic de 1 euro, după modelul aplicat și în alte localități italiene care încearcă să atragă noi rezidenți și investiții private scrie initaly.it.

Prin această inițiativă, municipalitatea dorește să stimuleze dezvoltarea economică locală și să încurajeze stabilirea unor noi familii, meșteșugari sau mici antreprenori în satul medieval.

Proiectul vizează exclusiv anumite imobile din zona istorică, considerate importante pentru conservarea identității și patrimoniului local.

Achiziționarea unei case la prețul de 1 euro nu înseamnă însă că viitorii proprietari nu vor avea costuri suplimentare sau responsabilități importante.

Persoanele care cumpără una dintre locuințele incluse în program trebuie să își asume renovarea clădirii într-un termen stabilit de autoritățile locale. Lucrările trebuie realizate în conformitate cu regulile urbanistice și cu normele de protecție a patrimoniului aplicabile clădirilor istorice.

Înainte de începerea renovărilor, proprietarii sunt obligați să respecte toate procedurile administrative și să obțină avizele necesare pentru intervențiile asupra imobilelor.

De asemenea, cumpărătorii trebuie să țină cont de eventualele restricții suplimentare care se aplică în cazul construcțiilor aflate în zone istorice protejate.

Pentru a evita eventualele probleme juridice sau costuri neprevăzute, autoritățile recomandă persoanelor interesate să solicite informații complete înainte de depunerea documentației.

Cei care doresc să participe la program sunt sfătuiți să contacteze Primăria din Norma sau biroul local de urbanism pentru a afla condițiile exacte de înscriere, criteriile de eligibilitate și documentele necesare.

Totodată, este recomandată verificarea situației cadastrale a fiecărui imobil, precum și identificarea eventualelor sarcini, litigii sau restricții care ar putea afecta proprietatea.

Specialiștii atrag atenția și asupra costurilor reale ale renovării. În multe cazuri, investiția necesară pentru readucerea clădirilor la standardele actuale poate depăși cu mult prețul simbolic de achiziție. Din acest motiv, viitorii proprietari sunt încurajați să solicite estimări de cost și să colaboreze cu arhitecți, topografi și constructori familiarizați cu legislația regională și cu regulile de conservare a patrimoniului.