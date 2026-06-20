Mișcare surpriză în PNL: Ciucu renunță la candidatura pentru prim-vicepreședinte

Ciprian Ciucu a anunțat că se retrage din competiția pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL, poziție pentru care urma să candideze la Congresul Extraordinar programat duminică. Decizia survine deși acesta afirmă că avea sprijin intern și fusese propus de colegi pentru acest post. Retragerea intervine pe fondul unei situații juridice recente care îl vizează, deschisă în această săptămână.

Primarul general al Capitalei a explicat că nu dorește ca această situație să devină o vulnerabilitate pentru partid. El a făcut referire la contextul politic al momentului, pe care îl consideră unul important pentru direcția formațiunii. Potrivit mesajului transmis, obiectivul său este de a evita orice element care ar putea afecta imaginea internă și externă a PNL.

„Partidul Naţional Liberal va avea mâine un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung.

Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepresedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei. Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea”, a transmis Ciprian Ciucu

În același mesaj, Ciprian Ciucu a transmis că partidul se află într-un moment de reorganizare și că viitoarea direcție politică presupune consolidarea internă. El a subliniat că formațiunea are nevoie de coerență și de resurse de competență și integritate pentru competițiile politice viitoare. Declarațiile sale au vizat și modul în care PNL își poate menține poziția în raport cu adversarii politici.

Retragerea din cursa pentru conducerea partidului este legată, potrivit explicațiilor oferite, de deschiderea unui dosar pe numele său. Acest element a fost invocat ca motiv principal pentru care nu mai dorește să continue candidatura. Mesajul transmis pune accent pe evitarea unor posibile interpretări politice ale situației juridice.

În același timp, Ciprian Ciucu a precizat că rămâne activ în viața publică și că își concentrează atenția asupra administrației locale din București. El a vorbit despre continuarea proiectelor dedicate Capitalei și despre prioritizarea acestora în perioada următoare.

„Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România! În ceea ce mă privește, în viața publică mă voi dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor. Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Strângeti rândurile în jurul lui Ilie Bolojan! Sus inima colegi liberali, sus inima România!

În declarația sa, Ciprian Ciucu a transmis și un apel la unitate adresat colegilor de partid, cu referire la susținerea pentru Ilie Bolojan. Mesajul a inclus și ideea consolidării interne a formațiunii într-o perioadă pe care o descrie drept una cu mize politice ridicate.

Totodată, acesta a făcut referire la activitatea sa administrativă, precizând că intenționează să își continue mandatul la nivel local. Declarațiile au fost însoțite de un mesaj de mulțumire adresat celor care l-au susținut în ultima perioadă, atât online, cât și în interacțiunile directe.