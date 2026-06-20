Tensiuni majore în PNL: acuzații de „jaf identitar” și dispute privind direcția partidului

În interiorul Partidului Național Liberal, tensiunile au crescut în ultimele zile, pe fondul unor discuții privind direcția ideologică a formațiunii. În spațiul informal al membrilor cu vechime circulă tot mai des sintagma „Jaf identitar”, folosită pentru a descrie percepția unor schimbări interne. În același registru apare și expresia „invazia ideologică”, asociată cu nemulțumiri legate de modul în care evoluează echilibrul doctrinar al partidului.

Reacțiile din interior s-au amplificat după înscrierea lui Dragoș Pâslaru și a Oanei Gheorghiu în PNL Sector 6. O parte dintre liberalii cu experiență consideră că această mișcare a generat un dezechilibru intern și o reconfigurare rapidă a ierarhiilor politice. În acest context, unii membri vorbesc despre „capitulare ideologică”, interpretând situația ca pe o ajustare majoră a direcției asumate de partid.

Criticile formulate în discuțiile interne vizează și compatibilitatea dintre noii veniți și tradiția liberală invocată de vechii membri. În acest cadru, apar referiri la diferențe de viziune privind modul de organizare și administrare a structurilor politice și administrative.

În limbajul unor contestatari este invocat și conceptul de „cal troian”, utilizat pentru a descrie percepția unei influențe externe asupra mecanismelor interne ale partidului. Discuțiile continuă pe fondul unor interpretări diferite asupra rolului noilor membri și asupra modului în care aceștia se integrează în structura existentă a partidului.

O parte dintre criticile venite din zona vechii gărzi se concentrează asupra parcursului profesional al celor doi. Dragoș Pâslaru este menționat în legătură cu modul de gestionare a fondurilor PNRR, fiind asociat de contestatari cu rezultate considerate nesatisfăcătoare.

În cazul Oanei Gheorghiu, discuțiile interne fac referire la modul de administrare a unor proiecte din zona companiilor de stat, interpretate diferit de membrii partidului.

Oana Gheorghiu: Criticile la adresa ei sunt și mai tăioase. Vechii liberali acuză abordări de tip „inginerie socială” în companiile de stat, unde, sub pretextul „eficientizării”, s-a încercat destabilizarea unor structuri care funcționau organic. „Controverse, nu reforme” este verdictul dat de cei care consideră că stilul său de lucru este total străin tradiției liberale de sprijinire a stabilității economice.

Oana Gheorghiu și DragosPaslaru: colaj EvZ.ro

Dragoș Pâslaru: Este privit de „garda veche” ca simbolul ratării oportunităților istorice. Gestionarea fondurilor PNRR este percepută ca un eșec de proporții, iar aducerea sa în poziții de decizie este văzută ca o sfidare la adresa celor care au muncit pentru imaginea partidului.

În acest context, unele opinii din interior susțin că anumite intervenții au fost percepute ca fiind „controversate”, în timp ce altele le consideră parte a unui proces de reorganizare. Formularea utilizată de criticii acestei perspective este „Controverse, nu reforme”, reflectând divergențele de interpretare asupra acestor acțiuni.

Tensiunile sunt dublate de discuții mai largi privind modul în care sunt tratate opiniile divergente în interiorul formațiunii. O parte dintre membrii cu vechime afirmă că există diferențe de tratament între diverse grupuri interne, însă aceste poziții rămân la nivel declarativ și nu sunt asumate oficial de conducerea partidului.

În acest context, sunt invocate frecvent valori considerate definitorii pentru liberalismul clasic, precum proprietatea privată, piața liberă și familia, ca elemente de referință în dezbaterea privind identitatea politică a partidului.

În același registru al tensiunilor interne apare și următoarea afirmație, atribuită unor surse din organizațiile locale: „Să fii marginalizat pentru că aperi valorile tradiționale – familia, proprietatea privată și piața liberă – în timp ce promovați neomarxiști care vor să fragmenteze societatea pe criterii de gen sau rasă, este o trădare față de electoratul nostru”.

„Pentru cei care au crezut în liberalismul clasic, lupta abia începe. Mesajul lor este clar: PNL nu este o platformă pentru experimente neomarxiste, iar „jaful” identității liberale nu va trece fără o rezistență acerbă din partea celor care consideră că tradiția, statul de drept și libertatea individuală nu sunt negociabile”.

Discuțiile din interiorul partidului continuă să reflecte poziții diferite privind direcția politică și echilibrul doctrinar, fără a exista o concluzie oficială asupra divergențelor semnalate.