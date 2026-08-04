Ce au descoperit organizațiile agricole în proiectul privind biodiversitatea și de ce cer revizuirea lui

Federația LAPAR, Patronatul Planta Romanica și Federația Romalimenta solicită Parlamentului și Guvernului revizuirea proiectului de lege privind Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030. Organizațiile consideră că forma actuală a documentului poate produce efecte asupra terenurilor agricole și asupra activităților de cultivare și recoltare a plantelor medicinale.

Cele trei structuri, membre ale IMM România, transmit că susțin obiectivul de conservare a biodiversității, însă apreciază că aplicarea măsurilor trebuie să țină cont de principiile echității economice, proporționalității și consultării organizațiilor reprezentative pentru domeniile vizate.

„În forma actuală, proiectul legislativ poate genera restricții asupra terenurilor agricole și asupra activităților de cultivare și recoltare a plantelor medicinale, fără mecanisme clare de compensare și fără o evaluare completă a impactului economic”, se menționează în comunicat.

Reprezentanții organizațiilor precizează că o parte semnificativă a presiunilor asupra sectoarelor agricole provine din obligațiile asumate la nivel european. Aceștia susțin că strategia națională nu introduce, prin ea însăși, noi obligații juridice, motiv pentru care solicitarea lor vizează stabilirea unor garanții pentru o aplicare etapizată, echitabilă și susținută financiar.

Federația LAPAR, Patronatul Planta Romanica și Federația Romalimenta arată că agricultura și sectorul plantelor medicinale au un rol important pentru economia națională, prin contribuția la securitatea alimentară, sănătatea publică, dezvoltarea rurală, cercetare și competitivitate.

„Agricultura și sectorul plantelor medicinale reprezintă domenii strategice pentru România, contribuind la securitatea alimentară, sănătatea publică, dezvoltarea rurală, cercetarea și competitivitatea economiei naționale. Conservarea biodiversității trebuie să consolideze aceste domenii, nu să le afecteze”, se mai arată în document.

Printre solicitările formulate de cele trei organizații se află realizarea unei evaluări de impact economic asupra agriculturii înainte de adoptarea legii și a măsurilor de aplicare. De asemenea, acestea cer ca eventualele restrângeri ale dreptului de proprietate să fie realizate numai prin lege și cu respectarea principiului despăgubirii, în conformitate cu articolul 44 din Constituție.

Organizațiile mai solicită compensarea integrală și garantată a restricțiilor impuse proprietarilor și utilizatorilor de terenuri prin mecanisme financiare funcționale, precum și evitarea introducerii în legislația națională a unor cerințe suplimentare de mediu care nu sunt prevăzute de Politica Agricolă Comună sau de legislația europeană.

Un alt punct menționat de organizații este elaborarea unei Strategii Naționale pentru Plante Medicinale și Aromatice, care să fie integrată în politica națională privind biodiversitatea.

„Protejarea biodiversității nu poate fi realizată prin transferarea costurilor exclusiv asupra fermierilor. Orice măsură trebuie fundamentată economic și însoțită de mecanisme reale de compensare. Fermierii sunt parteneri în protejarea naturii, nu adversarii ei”, a afirmat Matei Titianu, președinte LAPAR, în comunicat.

La rândul său, președintele Romalimenta și Rompan, Aurel Popescu, a declarat că „asigurarea securității alimentare și accesul populației la alimente de calitate nu trebuie să vină în contradicție cu grija față de mediu și de protejare a biodiversității, ci trebuie să fie politici care să se armonizeze în implementare”.

Organizațiile semnatare au transmis că sunt disponibile să participe la discuții cu Parlamentul, Guvernul și ministerele de resort pentru elaborarea unui cadru legislativ echilibrat, bazat pe dovezi științifice și pe consultarea actorilor implicați.

Federația LAPAR reunește asociații și producători agricoli din întreaga țară și este membră a Alianței pentru Agricultură și Cooperare. Planta Romanica este organizația patronală reprezentativă pentru industria plantelor medicinale și aromatice, suplimentelor alimentare și produselor naturale din România.

Romalimenta este federația patronală reprezentativă pentru industria alimentară și reunește asociații, patronate și companii din acest sector.

Executivul a decis retragerea de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern aprobate privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, la finalul lunii iulie, că măsura a fost luată pentru a evita riscul suspendării actului normativ în urma plângerii prealabile formulate de PSD, având în vedere miza financiară de 970 de milioane de euro, fonduri prevăzute prin PNRR.