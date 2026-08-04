Urmează un nou examen pentru România. Alexandru Nazare spune ce va conta în decizia Moody’s

Ministerul Finanțelor intensifică pregătirile pentru evaluarea agenției internaționale Moody’s, după ce România și-a păstrat calificativul de investiții acordat de Fitch. Marți, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că obiectivul autorităților nu este doar evitarea unei retrogradări, ci și recâștigarea unei perspective stabile asupra ratingului de țară. Oficialul susține că stabilitatea politică și disciplina bugetară vor cântări decisiv în analiza agențiilor de rating.

Alexandru Nazare a anunțat că Ministerul Finanțelor se află în plin proces de pregătire pentru următoarea evaluare realizată de agenția internațională Moody’s, după rezultatul favorabil obținut în dialogul recent cu Fitch. Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, perioada câștigată prin menținerea calificativului de investiții trebuie folosită pentru consolidarea credibilității fiscale și pentru pregătirea bugetului pe termen mediu.

„Moody’s, următorul test de rating al României. După rezultatul favorabil obținut la finalul săptămânii trecute în dialogul cu Fitch, la Ministerul Finanțelor pregătim intens zilele acestea următoarea evaluare importantă, cea a agenției internaționale Moody’s. Miza nu este doar menținerea ratingului – un obiectiv care nu este facil în contextul actual – ci recâștigarea perspectivei stabile. Din acest punct de vedere, traiectoria politică a României în perioada următoare rămâne un element decisiv”, spune Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat că păstrarea ratingului de investiții oferă autorităților un interval de timp care trebuie valorificat printr-o strategie fiscal-bugetară coerentă pentru anul 2027 și pentru perioada următoare.

„Prin menținerea calificativului de investiții acordat de Fitch am câștigat o fereastră de timp. Acesta nu este un răgaz de respiro, ci trebuie valorificat printr-un plan fiscal-bugetar credibil pentru 2027 și pentru anii următori, bazat pe măsuri predictibile, disciplină și continuitate”.

În mesajul publicat, Alexandru Nazare a arătat că agențiile internaționale de rating analizează cu atenție două elemente considerate esențiale pentru evaluarea economiei unui stat: stabilitatea politică și credibilitatea politicii bugetare.

Potrivit ministrului, investitorii au nevoie de garanții că reformele asumate vor fi implementate în mod consecvent, indiferent de contextul politic, iar credibilitatea fiscală se construiește prin respectarea angajamentelor și printr-o execuție bugetară riguroasă, nu doar prin stabilirea unor ținte de deficit.

„Există două elemente pe care agențiile de rating le urmăresc cu maximă atenție. Primul este stabilitatea politică, care asigură credibilitatea strategiei economice. Investitorii și agențiile de rating au nevoie de certitudinea că reformele asumate vor fi implementate consecvent, indiferent de presiunea momentului. Al doilea este credibilitatea bugetară. Aceasta nu se câștigă printr-o țintă de deficit anunțată la începutul anului. Se construiește și se apără în fiecare lună, prin execuție bugetară riguroasă, respectarea angajamentelor și rezultate măsurabile”.

Oficialul a precizat că au început discuțiile pentru elaborarea bugetului de stat aferent anului 2027, document care ar urma să fie finalizat încă din această toamnă. În opinia sa, agențiile de rating analizează nu doar indicatorii unui singur exercițiu bugetar, ci și capacitatea statului de a susține o strategie fiscală pe termen lung.

„În egală măsură, trebuie să oferim vizibilitate asupra direcției pe termen mediu. De aceea, am demarat deja discuțiile pentru pregătirea bugetului pentru 2027, care trebuie încheiat încă din această toamnă, pe ipoteze realiste, cu priorități clare și un calendar predictibil. Agențiile de rating evaluează nu doar bugetul unui an, ci capacitatea statului de a susține o strategie fiscal-bugetară coerentă pe termen lung”, scrie Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a susținut că instituția pe care o conduce prezintă permanent agențiilor de rating și investitorilor rezultatele economice obținute, inclusiv evoluția deficitului bugetar din prima jumătate a anului.

Acesta a afirmat că reducerea deficitului în primele șase luni ale anului reprezintă un rezultat obținut prin efortul structurilor din Ministerul Finanțelor, ANAF, Autoritatea Vamală și Trezorerie. Totodată, Alexandru Nazare a făcut apel la liderii politici să transmită un mesaj comun privind responsabilitatea fiscal-bugetară, în contextul evaluărilor externe.