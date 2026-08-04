Nu amâna acest termen! ANAF nu glumește. Amenzi de până la 15.000 de lei pentru cei care îl ratează

Firmele care desfășoară schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte un termen important în luna august, chiar dacă acesta coincide cu o zi nelucrătoare. Declarația Intrastat aferentă lunii iulie trebuie transmisă până la 15 august 2026, fără a se aplica regula obișnuită de prelungire a termenului. Deși raportarea nu se depune la ANAF, nerespectarea obligației poate atrage amenzi de până la 15.000 de lei.

Firmele care au obligația de a transmite declarația Intrastat trebuie să țină cont că termenul-limită pentru raportarea aferentă lunii iulie 2026 rămâne 15 august, chiar dacă această dată cade într-o zi de sâmbătă și este, în același timp, sărbătoare legală.

Datele privind schimburile de bunuri realizate în luna iulie trebuie transmise Institutului Național de Statistică până cel târziu la această dată. Sistemul Intrastat stabilește în mod expres că termenul-limită este întotdeauna ziua de 15 a lunii următoare celei de referință.

Aceeași regulă este prevăzută și în manualul oficial destinat operatorilor economici, care precizează că raportarea trebuie depusă în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea lunii pentru care se face declarația.

Din acest motiv, firmele nu ar trebui să presupună automat că documentul poate fi transmis luni, 17 august. Pentru a evita eventuale probleme tehnice sau întârzieri, raportarea ar trebui pregătită și transmisă cel târziu până vineri, 14 august.

Intrastat este sistemul utilizat pentru colectarea datelor statistice privind schimburile de bunuri dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene. Declarația se referă exclusiv la circulația bunurilor și nu se aplică serviciilor sau operațiunilor comerciale desfășurate cu state din afara Uniunii Europene.

În anul 2026, obligația de raportare intervine atunci când este depășit pragul valoric de un milion de lei pentru fiecare dintre cele două fluxuri monitorizate:

un milion de lei pentru expedierile de bunuri din România către alte state membre ale Uniunii Europene;

un milion de lei pentru introducerile de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene în România.

Aceste praguri au fost stabilite prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.604/2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.022 din 5 noiembrie 2025.

Cele două categorii sunt analizate separat. Astfel, o societate poate avea obligația de raportare doar pentru introduceri, dacă a depășit pragul de un milion de lei la achizițiile din Uniunea Europeană, fără a avea în același timp obligația de a declara expedierile.

Obligația de transmitere a declarației Intrastat nu este stabilită doar la începutul anului fiscal. Operatorii economici care au depășit pragurile aplicabile în 2025 depun declarații începând cu luna de referință ianuarie 2026.

În același timp, obligația poate apărea și pe parcursul anului. Dacă valoarea cumulată a schimburilor de bunuri efectuate de la începutul lui 2026 depășește pragul de un milion de lei, societatea devine furnizor de date Intrastat chiar din luna în care limita este depășită.

De exemplu, dacă la finalul lunii iunie o firmă a înregistrat introduceri de bunuri în valoare de 970.000 de lei, iar în luna iulie achiziționează bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene în valoare de 100.000 de lei, pragul este depășit în luna iulie. În această situație, societatea trebuie să transmită declarația Intrastat aferentă lunii iulie până la data de 15 august.

Operatorii economici trebuie să urmărească separat valoarea cumulată a introducerilor și a expedierilor, fără a compensa cele două fluxuri.

Deși apare frecvent în calendarul obligațiilor contabile ale companiilor, declarația Intrastat nu este o declarație fiscală depusă la ANAF, ci o raportare statistică transmisă Institutului Național de Statistică.

Această diferență devine esențială în luna august. În cazul multor obligații fiscale administrate de ANAF, atunci când termenul-limită expiră într-o zi nelucrătoare, acesta este prelungit până în prima zi lucrătoare următoare. Pentru raportarea Intrastat însă, pagina oficială a sistemului precizează că termenul rămâne întotdeauna data de 15 a lunii următoare perioadei de referință.

Prin urmare, faptul că 15 august este atât zi de sâmbătă, cât și sărbătoare legală, nu trebuie interpretat automat ca o prelungire a termenului până luni, 17 august. Deoarece declarația se transmite exclusiv în format electronic, firmele o pot depune înainte de data-limită.

Legislația prevede sancțiuni semnificative pentru operatorii economici care nu respectă obligațiile privind raportarea Intrastat.

Potrivit Legii nr. 422/2006, constituie contravenții:

refuzul transmiterii informațiilor statistice solicitate;

întârzierea transmiterii datelor;

comunicarea unor informații incorecte sau incomplete;

refuzul de a pune la dispoziție documentele și evidențele necesare verificării informațiilor;

neaplicarea măsurilor dispuse de Institutul Național de Statistică pentru corectarea datelor.

Amenzile prevăzute de lege sunt cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei și pot fi aplicate inclusiv persoanelor juridice.

În cazul firmelor care colaborează cu un contabil extern sau cu un prestator specializat, perioada concediilor din luna august poate îngreuna respectarea termenului. Din acest motiv, este recomandat ca documentele aferente lunii iulie să fie centralizate din timp, pragul de un milion de lei să fie verificat separat pentru fiecare flux, iar declarația să fie validată și transmisă înainte de expirarea termenului legal.