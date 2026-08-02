Egiptul scoate la lumină o așezare veche de 3.600 de ani. Descoperirea reaprinde dezbaterea legată de perioada Exodului biblic

O nouă descoperire arheologică în Egipt readuce în atenție una dintre cele mai disputate perioade din istoria antică. Cercetătorii au identificat o așezare veche de aproximativ 3.600 de ani în regiunea Wadi Tumilat, o zonă strategică a Egiptului antic. Situl, datat în perioada dominației hicsoșilor, este analizat de specialiști în contextul dezbaterilor privind posibila legătură cu perioada descrisă în relatarea biblică a Exodului.

Descoperirea din Egipt a fost realizată la Tell el-Koua, un sit arheologic amplasat în Wadi Tumilat, un coridor natural care lega Delta Nilului de zona de est a regatului antic. Poziția strategică a regiunii a făcut ca aceasta să aibă un rol important în circulația oamenilor, bunurilor și armatelor între centrul Egiptului și teritoriile din apropiere.

Potrivit Ministerului egiptean al Turismului și Antichităților, cercetările au scos la iveală o așezare complexă, care a rămas locuită inclusiv după încheierea dominației hicsoșilor și începutul perioadei Regatului Nou. Arheologii au identificat zone de locuire, spații de producție și structuri destinate depozitării resurselor.

Printre cele mai importante descoperiri se numără 10 morminte construite din cărămidă nearsă, locuințe, cuptoare utilizate pentru activități de producție, silozuri pentru cereale și un cartier protejat de ziduri. Cercetătorii au recuperat, de asemenea, amulete în formă de scarabeu, obiecte din bronz, vase ceramice și recipiente din alabastru folosite pentru produse cosmetice.

Analiza resturilor umane și animale descoperite în sit oferă informații despre modul de viață al comunității, alimentația locuitorilor și practicile funerare utilizate în urmă cu mai bine de trei milenii.

O parte importantă a cercetărilor a fost concentrată asupra unor practici funerare considerate neobișnuite pentru această regiune. Arheologii au identificat înmormântări realizate în afara structurilor funerare tradiționale, iar unele schelete au fost găsite în poziție ghemuită.

Ministerul egiptean al Antichităților a transmis că acest tip de înhumare ridică noi întrebări privind obiceiurile comunității și necesită investigații suplimentare pentru stabilirea semnificației sale.

În apropierea așezării a fost descoperit și un complex rezidențial întins pe aproape 2.000 de metri pătrați. Construcția includea încăperi de mari dimensiuni, cuptoare și spații pentru păstrarea cerealelor, indicând existența unei comunități stabile și bine organizate.

Datarea așezării coincide cu epoca în care hicsoșii, un popor de origine asiatică, controlau partea de nord a Egiptului înainte de a fi înlăturați de faraonii egipteni. Această perioadă istorică a fost analizată de mai mulți cercetători în legătură cu posibilele evenimente care ar fi stat la baza relatării biblice despre Exod.

De-a lungul timpului, unii istorici și specialiști în studiul textelor religioase au sugerat că dominația hicsoșilor ar putea reprezenta un posibil cadru istoric pentru povestea în care Moise ar fi condus poporul evreu din Egipt. Ipoteza rămâne însă intens disputată în mediul academic.

Specialiștii nu au ajuns la un acord privind data exactă a Exodului și nici asupra măsurii în care relatarea biblică reflectă un eveniment istoric concret sau are în principal o valoare religioasă și simbolică.

Descoperirea de la Tell el-Koua nu reprezintă o dovadă directă a existenței Exodului biblic, însă oferă noi date despre societatea egipteană din acea perioadă, despre organizarea comunităților și despre transformările politice care au marcat trecerea de la dominația hicsoșilor la Regatul Nou.

Cercetările arheologice de la Tell el-Koua contribuie la conturarea unei imagini mai clare asupra vieții cotidiene de acum aproximativ 3.600 de ani. Structurile identificate indică faptul că locuitorii aveau o economie bazată pe producție, depozitare și activități gospodărești bine organizate.

Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a declarat că situl demonstrează existența unei comunități dezvoltate, cu zone rezidențiale, spații pentru producție, depozite și locuri destinate ritualurilor funerare.

„Situl demonstrează existența unei comunități bine organizate, care dispunea de zone rezidențiale, spații de producție, depozite și locuri de înmormântare”, a declarat Sherif Fathy, potrivit autorităților egiptene.

Analiza obiectelor ceramice descoperite arată că așezarea era folosită intens în activitățile zilnice. Cele mai numeroase artefacte sunt vasele pentru servirea mesei și recipientele utilizate la prepararea alimentelor, indicând obiceiurile gospodărești ale locuitorilor.

Descoperirea vine după alte cercetări recente care au adus noi informații despre aceeași perioadă istorică. Cu un an înainte, arheologii au identificat în apropiere de Abydos un mormânt atribuit unui faraon vechi de aproximativ 3.600 de ani, confirmând că această etapă a istoriei Egiptului continuă să ofere noi indicii despre una dintre cele mai influente civilizații ale lumii.