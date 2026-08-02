Cât muncesc, de fapt, românii într-o zi de lucru. Ce spun angajații despre cele 8 ore și ce prevede Codul Muncii

Programul de opt ore a devenit subiect de dezbatere între angajații români după o discuție online despre timpul efectiv de lucru. Mai mulți utilizatori au povestit cât timp reușesc să fie concentrați într-o zi obișnuită și cum compensează perioadele mai puțin aglomerate cu intervale de muncă intensă. Codul Muncii stabilește durata normală a programului, dar nu impune un nivel constant de efort în fiecare minut al zilei de lucru.

Discuția despre programul de lucru de opt ore pornește de la diferența dintre timpul petrecut la locul de muncă și activitatea realizată efectiv de salariat. Pentru unele domenii, munca presupune perioade de analiză, așteptare sau organizare, în timp ce alte meserii implică un ritm continuu și solicitări permanente.

O întrebare publicată pe Reddit a generat sute de reacții din partea angajaților care au încercat să explice cum arată, în realitate, o zi de lucru. Mulți au susținut că nu pot menține un nivel maxim de concentrare pe întreaga durată a programului, în timp ce alții au afirmat că volumul de sarcini îi obligă să fie activi aproape fără întrerupere.

Comentariile arată două experiențe complet diferite. Angajații din domenii unde contează rezultatul final spun că eficiența și experiența pot reduce timpul necesar pentru anumite sarcini, iar perioadele mai libere sunt compensate atunci când apar proiecte urgente sau situații neprevăzute.

Un utilizator a explicat că programul nu este constant în fiecare zi, dar există un echilibru între perioadele cu activitate redusă și cele în care este nevoie de implicare suplimentară.

„Am zile în care lucrez 30 de minute, alte zile în care am lucrat inclusiv toată ziua. Ei nu se plâng când stau, eu nu mă plâng atunci când avem o situație nasoală în care trebuie să stau înainte/peste program fără să cer plata overtime”, explică un utilizator.

O parte dintre participanții la discuție au argumentat că anumite activități profesionale nu pot fi măsurate doar prin numărul de ore în care angajatul este ocupat, scrie adevărul.ro. În special în domeniile bazate pe expertiză, experiența acumulată poate permite rezolvarea rapidă a unor probleme complexe.

„Am observat că unii oameni chiar lucrează focused în jur de 4-5 ore pe zi maxim. Eu unele zile lucrez și 2 ore doar, la un job de 8 ore. Având în vedere că dau randament maxim în timpul ăla scurt. Voi cum faceți?:))”, este postarea de la care utilizatorii Reddit au început discuția.

Un alt participant a explicat că valoarea unui angajat nu este determinată exclusiv de intensitatea muncii în fiecare moment al zilei, ci de nivelul de pregătire și de rezultatele obținute.

„Sunt plătit mai mult pentru expertiză decât pentru a lucra la foc automat 8 ore”, arată un alt utilizator.

În aceeași categorie se află și angajații care folosesc automatizări sau metode de organizare care reduc timpul necesar anumitor activități. Aceștia spun că eficiența acumulată în timp le permite să finalizeze rapid unele sarcini, fără ca responsabilitățile să fie afectate.

„Planific și automatizez, așa că după o vreme, când apare ceva nou de făcut, de multe ori mă bazez pe automatizări făcute în trecut. Bineînțeles, raportez cam cât timp mi-ar fi luat fără automatizări, pentru ca nu sunt prost. De exemplu, acum am un task care trebuie sa fie gata în Septembrie, aștept niște oameni ca să termine niște chestii și odată alea gata, cred că o să fiu gata în 2 ore. O să anunț în septembrie că l-am terminat”, explică un alt utilizator Reddit.

Pe de altă parte, există angajați pentru care fiecare zi de lucru presupune un efort constant. Aceștia spun că nu au perioade de pauză semnificative și că volumul de muncă depășește uneori programul stabilit.

„Toate cele 8 ore. Am avut zeci de zile fără a putea să îmi iau măcar o pauză”; „Cam 8-12 ore pe zi full de alergătură, la un job de 6 ore (râd ca să nu plâng, medic rezident)”; „Sunt freelancer, deci și 12 ore active uneori. Invidiez mult corporatiștii”; „Cât mai puțin pentru cât mai mulți bani. Așa este lumea în care trăim, că tot banii ăia îi primesc și tot nu-mi permit o casă”; „Poți să îți ajuți colegii și după să te ia de prost firma dacă faci asta non-stop și te răsplătesc cu fix nimic sau și mai multa munca” – sunt alte reacții la întrebarea lansată.

Din punct de vedere legal, un contract individual de muncă cu normă întreagă presupune o durată normală a timpului de muncă de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Regula generală este repartizarea programului în cinci zile lucrătoare, urmate de două zile de repaus.

Codul Muncii definește timpul de muncă prin raportare la perioada în care salariatul desfășoară activitate, se află la dispoziția angajatorului și își îndeplinește atribuțiile stabilite prin contract.

Potrivit art. 111 alin. (1):

„Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și își îndeplinește sarcinile și atribuțiile, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare”.

Codul Muncii precizează și ce presupune norma întreagă. Art. 112 alin. (1) stabilește:

„Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână”.

În ceea ce privește distribuirea programului, legea permite și variante diferite de organizare, în funcție de specificul activității. Art. 113 alin. (1) prevede:

„Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus”.

Alineatul următor introduce posibilitatea unui program diferit:

„În funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână”.

Regulile privind timpul de muncă permit adaptarea programului la nevoile angajatorului și la specificul activității, însă orice modificare trebuie să respecte condițiile prevăzute de legislația muncii.

Durata maximă a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăși în mod obișnuit 48 de ore pe săptămână. Depășirea acestui prag este permisă doar în situațiile prevăzute de lege și cu respectarea condițiilor aplicabile.

Codul Muncii reglementează și programul inegal. Articolul 116 stabilește că organizarea acestuia trebuie negociată și prevăzută în documentele interne ale angajatorului.

Alineatul (1) prevede că:

„Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum și în cadrul săptămânii de lucru comprimate, va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absența acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern”.

Totodată, legea precizează că acest tip de program nu poate fi aplicat informal. Alineatul (2) arată că „programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă”.