Ministerul Muncii schimbă regulile pentru orele suplimentare. Bugetarii care vor primi spor de până la 100%

Ministerul Muncii a publicat în dezbatere publică un nou proiect al Legii salarizării care aduce modificări importante privind plata orelor suplimentare și a muncii desfășurate în zilele nelucrătoare din sectorul public. Documentul stabilește noi reguli pentru compensarea muncii peste program, introduce limite anuale și clarifică situațiile în care angajații pot beneficia de sporuri. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și vizează toate instituțiile publice.

Potrivit proiectului, regula principală rămâne compensarea muncii suplimentare prin acordarea de timp liber plătit. Instituțiile publice vor avea la dispoziție 60 de zile calendaristice de la efectuarea orelor suplimentare pentru a oferi angajaților zilele de recuperare.

Aceeași regulă se aplică și muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, în sărbători legale sau în alte zile declarate nelucrătoare.

Dacă instituția nu poate acorda timpul liber în termenul prevăzut de lege, orele respective vor trebui plătite în luna următoare expirării perioadei de 60 de zile.

Pentru ca aceste ore să fie recunoscute și compensate, ele trebuie să fie dispuse în scris de către conducătorul ierarhic.

Proiectul stabilește niveluri clare ale sporurilor acordate atunci când recuperarea prin timp liber nu poate fi realizată.

Astfel, orele suplimentare efectuate peste programul normal de lucru vor fi plătite cu un spor de 75% aplicat salariului de bază.

Pentru activitatea desfășurată în zilele de weekend, în sărbători legale sau în alte zile nelucrătoare, sporul va ajunge la 100% din salariul de bază.

Documentul precizează că aceste sporuri nu vor fi incluse în calculul plafonului maxim al sporurilor prevăzute de legislația privind salarizarea personalului bugetar.

Noua lege prevede și restricții privind volumul muncii suplimentare efectuate într-un an.

Numărul total de ore suplimentare nu va putea depăși 360 de ore anual pentru fiecare angajat. În situația în care se depășește pragul de 180 de ore într-un an, instituția va avea nevoie de acordul scris al organizației sindicale reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților.

Pentru personalul care beneficiază prin legi speciale de un program redus de lucru, de sub opt ore pe zi, depășirea programului va fi permisă doar temporar și va putea fi compensată exclusiv prin timp liber, fără acordarea sporurilor prevăzute pentru ore suplimentare.

Proiectul stabilește și o serie de excepții.

Nu vor beneficia de sporurile pentru munca suplimentară persoanele salarizate prin plata cu ora, angajații care cumulează mai multe funcții în cadrul aceleiași instituții publice și personalul încadrat cu timp parțial.

Ministerul Muncii consideră că aceste categorii au regimuri speciale de remunerare, ceea ce justifică excluderea lor de la aplicarea noilor sporuri.

Noile reglementări mențin și compensațiile pentru activitatea desfășurată pe timpul nopții.

Angajații care lucrează între orele 22:00 și 06:00 vor primi un spor de 25% din salariul de bază, dacă activitatea nocturnă reprezintă cel puțin trei ore din programul normal de lucru.

La fel ca sporurile pentru ore suplimentare și pentru activitatea desfășurată în zile nelucrătoare, sporul de noapte nu va fi luat în calcul la stabilirea limitei maxime a sporurilor acordate într-o instituție publică.

Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, toate aceste modificări privind salarizarea și compensarea muncii suplimentare din sectorul bugetar sunt programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.