Potrivit reprezentanților din turism, comportamentul consumatorilor s-a schimbat semnificativ față de perioada de dinaintea scumpirilor masive din economie.

Adrian Voican, vicepreședinte al ANAT, susține că interesul pentru vacanțe există în continuare, însă ritmul rezervărilor este mai lent.

„După Paşti şi 1 Mai, urmează acum perioada de 1 Iunie, începutul verii calendaristice, care se suprapune şi cu minivacanţa de Rusalii, iar interesul pentru rezervări este ridicat. Totuşi, faţă de ultimii doi ani, minivacanţa de Rusalii cade cu 1-3 săptămâni mai devreme, ceea ce face ca rezervările să fie ceva mai timide anul acesta. Se resimte în continuare impactul reducerii voucherelor de vacanţă la jumătate, dar şi scăderea puterii de cumpărare. Toate acestea au schimbat comportamentul turiştilor: Dacă în anii trecuţi vacanţele erau cumpărate din timp, prin înscrieri timpurii, acum rezervările sunt făcute mult mai aproape de data plecării”, a declarat Adrian Voican.

Industria turismului spune că una dintre cele mai importante probleme din acest an este diminuarea valorii voucherelor de vacanță acordate angajaților din sectorul public.

În ultimii ani, voucherele au reprezentat unul dintre principalii factori care au susținut turismul intern, în special în stațiunile de pe litoral, în zonele balneare și la munte.

Specialiștii din domeniu avertizează că reducerea sumelor disponibile afectează direct rezervările și consumul turiștilor.

Operatorii din turism spun că mulți români analizează atent cheltuielile înainte de a rezerva o vacanță.

Creșterea prețurilor la alimente, energie, carburanți, chirii, rate bancare a redus bugetele disponibile pentru concedii și timp liber.

Specialiștii spun că mulți turiști aleg acum variante mai scurte, mai ieftine sau rezervări făcute pe ultima sută de metri.

Pentru a compensa scăderea rezervărilor timpurii, hotelurile și agențiile de turism au început să lanseze promoții și pachete speciale.

„S-au lansat oferte în care familiile beneficiază de gratuităţi pentru cei mici, iar unele pachetele turistice sunt completate cu servicii suplimentare. Există si oferte de tip „plăteşti 3 şi stai 4 nopţi” sau alte reduceri last minute. Mulţi turişti aleg şi zonele de munte sau destinaţii în zonele de deal şi vie din Prahova sau Buzău, unde sunt organizate tabere, festivaluri şi activităţi în aer liber. În acest moment, gradul de ocupare pentru vacanţa care urmează e dificil de estimat, deoarece deciziile de rezervare se iau în ultimele zile şi depind atât de prognoza meteo, cât şi de resursele financiare disponibile. Pe ultima sută de metri, mulţi români apelează inclusiv la carduri de cumpărături cu plata în rate pentru a-şi putea achiziţiona vacanţele dorite”, a mai spus Adrian Voican.

Potrivit operatorilor din turism, litoralul românesc continuă să atragă cei mai mulți turiști pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie.

Destinațiile cele mai căutate

Zonă Destinații populare Litoral Eforie Nord, Mamaia, Neptun – Olimp Balneo Călimănești-Căciulata, Băile Felix, Băile Herculane Munte Valea Prahovei, Poiana Brașov, Bucovina Delta Dunării Sulina, Sfântu Gheorghe, Crișan

În plus, turiștii sunt interesați și de city-break-uri în orașe precum Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara.

Ofertele pentru minivacanța de Rusalii diferă în funcție de stațiune, categoria hotelului și serviciile incluse.

Operatorii spun că unele pachete pe litoral pornesc de la aproximativ 47 de lei pe noapte, însă hotelurile cu facilități premium, spa și servicii all inclusive au tarife considerabil mai mari.

„O tendinţă clară în comportamentul de consum este orientarea către confort şi servicii superioare. Peste 65% dintre turiştii români au ales unităţi de cazare de 4 şi 5 stele, preferând hotelurile care oferă un pachet complet de experienţe: de la acces la facilităţi cu ape termale, zone de wellness şi spa, până la programe de divertisment cu muzică live şi activităţi dedicate copiilor. Durata medie a sejurului a rămas constantă la 3 nopţi, atât pentru zona de litoral cât şi pentru munte”, arată sursa citată.

Un fenomen tot mai vizibil în turism este utilizarea cardurilor de cumpărături și a plăților în rate pentru achiziția vacanțelor.

Specialiștii spun că mulți români încearcă astfel să își permită concedii într-un context economic dificil, marcat de inflație și costuri ridicate.

În paralel, agențiile de turism încearcă să atragă clienții prin:

reduceri last minute;

gratuități pentru copii;

nopți suplimentare gratuite;

pachete all inclusive;

servicii spa incluse.

Operatorii din industrie avertizează că evoluția rezervărilor pentru vara 2026 va depinde în mare măsură de situația economică și de disponibilitatea financiară a populației.

În condițiile în care inflația continuă să afecteze bugetele familiilor, mulți turiști preferă să aștepte oferte de ultim moment sau să reducă durata concediilor.

Specialiștii spun că turismul intern rămâne puternic influențat de:

valoarea voucherelor de vacanță;

evoluția prețurilor;

costurile carburanților;

nivelul salariilor și pensiilor;

condițiile meteo din perioada vacanțelor.

Voucherele de vacanță reprezintă un beneficiu acordat angajaților pentru plata serviciilor turistice în România.

Acestea pot fi utilizate pentru:

cazare;

pachete turistice;

mese;

servicii balneare;

vacanțe interne prin agenții autorizate.

Cine primește vouchere de vacanță în România

Categoria Beneficiu Angajați din sectorul public Pot primi vouchere conform legislației Unele companii private Pot acorda voluntar vouchere Instituții publice Acordă în limita bugetelor aprobate

În ultimii ani, valoarea standard a voucherelor de vacanță a fost de aproximativ 1.600 de lei anual pentru angajații eligibili din sistemul public.

Reducerea sau limitarea acestor beneficii a afectat semnificativ rezervările pentru turismul intern.