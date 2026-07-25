DNSC, avertisment pentru românii care pleacă în vacanță. Greșelile care îți pot pune în pericol conturile bancare și datele personale

Vacanța înseamnă relaxare, însă poate deveni și o perioadă în care infractorii cibernetici profită de neatenția turiștilor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că utilizarea rețelelor Wi-Fi publice, rezervările online și dispozitivele conectate la internet pot reprezenta vulnerabilități importante dacă nu sunt respectate câteva reguli de bază privind securitatea digitală. Instituția le recomandă românilor să își protejeze datele personale la fel de atent cum își protejează documentele de călătorie.

În plin sezon al concediilor, tot mai mulți români își rezervă cazarea online, folosesc aplicații de călătorie și se conectează la internet din aeroporturi, hoteluri, restaurante sau alte spații publice.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că aceste obiceiuri pot crea oportunități pentru atacatorii cibernetici dacă utilizatorii nu iau măsuri de protecție.

Potrivit instituției, siguranța digitală ar trebui să fie o prioritate indiferent dacă este vorba despre un city-break, o escapadă de weekend sau o vacanță în străinătate.

„ Fie că pleci într-o escapadă de weekend sau într-o călătorie internațională, siguranța digitală ar trebui să fie pe lista ta de priorități.”

DNSC atrage atenția că dispozitivele conectate permanent la internet și accesarea rețelelor Wi-Fi publice pot expune utilizatorii la furtul de date sau la compromiterea conturilor online.

„Dispozitivele conectate, rezervările online și accesarea rețelelor Wi-Fi publice pot deveni puncte vulnerabile, dacă nu iei măsuri de protecție.”

Specialiștii recomandă utilizarea exclusivă a rețelelor sigure sau, atunci când acest lucru nu este posibil, conectarea prin intermediul unui serviciu VPN, care criptează traficul de date și reduce riscul interceptării informațiilor.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o listă de măsuri pe care turiștii ar trebui să le respecte înainte și în timpul călătoriilor.

Printre cele mai importante recomandări se numără:

conectarea doar la rețele Wi-Fi sigure sau utilizarea unui VPN;

evitarea accesării conturilor bancare de pe dispozitive publice sau nesecurizate;

activarea autentificării în doi pași pentru toate conturile importante;

evitarea publicării în timp real a locației pe rețelele sociale;

verificarea autenticității site-urilor de rezervări și a aplicațiilor de călătorie;

realizarea unei copii de siguranță (backup) pentru datele importante înainte de plecare.

„ Recomandări utile pentru o vacanță fără riscuri digitale:

▪️ Conectează-te doar la rețele Wi-Fi sigure sau folosește un VPN

▪️ Evită accesarea conturilor bancare de pe dispozitive publice sau nesecurizate

▪️ Activează autentificarea în doi pași pentru toate conturile importante

▪️ Nu posta în timp real locația ta pe rețelele sociale

▪️ Verifică legitimitatea site-urilor de rezervări și ale aplicațiilor de călătorie

▪️ Fă backup datelor importante înainte de plecare”

Una dintre recomandările DNSC vizează și modul în care utilizatorii folosesc rețelele sociale în timpul concediului.

Publicarea în timp real a locației poate oferi informații valoroase persoanelor rău intenționate, care pot afla că proprietarii lipsesc de acasă sau pot încerca diferite metode de fraudă folosind informațiile distribuite online.

Totodată, verificarea atentă a platformelor de rezervări și a aplicațiilor utilizate poate reduce riscul de a cădea în capcana site-urilor false create pentru furtul datelor bancare.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică subliniază că măsurile de securitate digitală trebuie să devină o rutină pentru orice persoană care călătorește.

Instituția amintește că protejarea datelor personale și a conturilor online este la fel de importantă ca păstrarea în siguranță a pașaportului, cărții de identitate sau a altor documente de călătorie.