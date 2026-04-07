”Proiectul naţional SiguranţaOnline, iniţiat de Poliţia Română, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB), cu sprijinul sectorului bancar, atrage atenţia asupra riscurilor crescute de fraudă online în perioada Sărbătorilor Pascale şi lansează «Ghidul practic de protecţie digitală pentru utilizatori»”, a transmis, marţi, IGPR, într-un comunicat de presă.

Specialiștii implicați în proiect subliniază că majoritatea fraudelor online încep cu acțiuni aparent inofensive, precum accesarea unui link primit prin e-mail sau SMS, furnizarea datelor cardului sau a codurilor de securitate, instalarea de aplicații la cererea unor persoane necunoscute sau urmarea instrucțiunilor din apeluri telefonice nesolicitate.

Ghidul lansat de SiguranțaOnline, disponibil gratuit pe platforma oficială, oferă utilizatorilor recomandări esențiale pentru prevenirea acestor situații. Printre acestea se numără evitarea linkurilor suspecte, protejarea datelor bancare, utilizarea autentificării în doi pași și evitarea rețelelor Wi-Fi publice pentru tranzacții financiare.

Reprezentanții inițiativei atrag atenția că nicio instituție sau companie nu solicită datele cardului, parole sau coduri sensibile prin telefon, e-mail sau SMS și recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna sursa informațiilor și să evite deciziile luate sub presiune sau în grabă.

”Perioada Paştelui, caracterizată de cumpărături online, donaţii şi livrări, devine un context favorabil pentru atacatori, care profită de emoţie, grabă şi încredere. Cele mai frecvente scenarii includ mesaje false despre colete, campanii umanitare fictive sau apeluri telefonice în numele unor instituţii”, se mai arată în comunicat.

Ghidul lansat de SiguranțaOnline include un capitol dedicat protecției copiilor în mediul online, având în vedere că aceștia petrec mai mult timp pe internet în perioadele de vacanță și pot deveni ținte ale atacatorilor.

Avertismentul survine într-un context de creștere accelerată a fraudelor informatice. Conform datelor DNSC, incidentele de fraudă și tentativele de fraudă au urcat cu peste 90%, în timp ce phishing-ul a înregistrat o creștere mai moderată, de peste 70%.

”Ingineria socială a devenit principala tactică folosită de infractorii din mediul online, tocmai pentru că nu foloseşte resurse IT costisitoare sau complexe, ci scenarii şi poveşti atent construite, menite să emoţioneze şi să determine potenţialele victime să acţioneze impulsiv”, a mai transmis sursa citată.

Tentativele de fraudă pot fi semnalate prin platforma dedicată pnrisc.dnsc.ro sau apelând numărul de urgență 1911, ceea ce ajută la prevenirea unor incidente similare și la reducerea impactului acestor atacuri.

Platformele de joburi pot fi utile, însă prezintă și riscuri. Specialiștii în securitate cibernetică și recrutare recomandă aplicanților să verifice cu atenție site-urile pe care își introduc datele personale și să fie capabili să recunoască semnele unui posibil scam.

Primul pas este alegerea platformelor sigure. În România, site-uri precum ejobs.ro, BestJobs.eu, Hipo.ro sau ANOFM.ro oferă un nivel mai ridicat de încredere datorită proceselor stricte de verificare a angajatorilor. În schimb, pe platformele de tip marketplace, cum este OLX, utilizatorii trebuie să fie foarte atenți, deoarece nu toate anunțurile sunt verificate riguros. În aceste cazuri, responsabilitatea de a evalua autenticitatea ofertelor revine în mare parte aplicantului.

Un semnal de alarmă este solicitarea de bani în avans pentru angajare sau participarea la interviu – companiile legitime nu percep taxe. De asemenea, transmiterea documentelor personale sensibile prin canale nesecurizate sau către necunoscuți fără contract clar este suspectă.

Anunțurile de angajare trebuie analizate atent: greșelile gramaticale, promisiunile exagerate de salarii sau lipsa detaliilor despre companie pot indica fraude. Verificarea firmei online, a site-ului oficial, recenziilor și prezenței pe rețelele sociale, precum și validitatea datelor de contact și existența unei adrese fizice reale, ajută la identificarea ofertelor serioase.

Specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au oferit de mai multe avertismente cu privire la aceste aspecte.