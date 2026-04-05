Platformele de joburi pot fi utile, dar și riscante. Specialiștii în securitate cibernetică și recrutare atrag atenția că este esențial ca aplicanții să verifice cu atenție platformele pe care își lasă datele personale și să recunoască semnele unui posibil scam.

Un prim aspect important este alegerea platformelor sigure. Există site-uri cunoscute și utilizate pe scară largă în România, precum ejobs.ro, BestJobs.eu, Hipo.ro sau ANOFM.ro, care oferă un nivel mai ridicat de încredere datorită proceselor de verificare a angajatorilor. În cazul platformelor de tip marketplace, cum este OLX, utilizatorii trebuie să manifeste o atenție sporită, deoarece nu toate anunțurile sunt verificate riguros. În astfel de situații, responsabilitatea de a evalua autenticitatea ofertelor revine în mare parte utilizatorului.

Un semnal de alarmă frecvent întâlnit este solicitarea de bani în avans pentru procesarea dosarului, intermedierea angajării sau participarea la un interviu. Nicio companie legitimă nu va cere taxe pentru a te angaja. Dacă un anunț sau un „recrutor” solicită plăți, este foarte probabil să fie vorba despre o tentativă de fraudă. La fel de suspectă este și cererea de a trimite documente personale sensibile, precum buletinul, prin canale nesecurizate sau către persoane necunoscute, fără un contract clar sau o identificare oficială a angajatorului.

Un alt element important este analiza atentă a anunțului de angajare. Greșelile gramaticale, formulările vagi, promisiunile de salarii foarte mari fără experiență sau cerințe minime, precum și lipsa detaliilor despre companie pot indica un anunț neserios. În mod obișnuit, companiile reale oferă informații clare despre domeniul de activitate, locație, responsabilități și procesul de recrutare.

De asemenea, este recomandat să verificați existența companiei în mediul online. O simplă căutare pe internet poate dezvălui dacă firma are un website oficial, recenzii sau prezență pe rețelele sociale. Lipsa totală a informațiilor sau existența unor site-uri neprofesionale poate fi un semn de avertizare. În același timp, este util să verificați dacă datele de contact sunt valide și dacă există o adresă fizică reală.

Specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au oferit de mai multe avertismente cu privire la aceste aspecte.

„Aceste mesaje promit locuri de muncă online plătite cu sume de bani atractive. Cum recunoașteți aceste tentative de fraudă: Mesajele vin de pe numere necunoscute, uneori din alte țări.

Mesajul începe cu: «Bună, sunt recruiter manager de la X companie». Se oferă detalii vagi despre «oportunități de angajare» și se încurajează să contactați numerele respective”, au informat specialiștii de la DNSC.

Interviurile de angajare reprezintă un alt moment în care pot apărea tentative de fraudă. Dacă interviul se desfășoară exclusiv prin mesagerie instant, fără o întâlnire video sau fără o identificare clară a recrutorului, ar trebui să ridice semne de întrebare. În mod normal, companiile serioase au procese de recrutare bine structurate, care includ mai multe etape și metode de verificare.

Un alt sfat important este să nu vă grăbiți atunci când primiți o ofertă de muncă. Escrocii mizează adesea pe presiunea timpului, încercând să determine candidatul să ia o decizie rapidă fără să verifice informațiile. O ofertă reală va permite întotdeauna un interval de analiză și nu va pune presiune nejustificată.

„Nu furnizați niciodată date cu caracter sensibil (date personale, de autentificare, sau de carduri bancare), chiar dacă par a proveni de la instituții de încredere. Verificați întotdeauna autenticitatea mesajelor de la o autoritate sau instituție, printr-un canal de comunicare separat, în special dacă vi se solicită date cu caracter sensibil.

Raportați astfel de mesaje către organizația a carei identitate a fost furată pentru a atrage atenția cât mai rapid asupra noilor scenarii folosite de atacatori în astfel de inițiative frauduloase.

În cazul în care ați furnizat date de card, sesizați imediat banca, iar dacă ați fost păgubit, depuneți o plângere la Poliție (fizic sau la petitii@politiaromana.ro) și notificați DNSC (telefon 1911 sau platforma PNRISC). Nu în ultimul rând, contribuiți la răspândirea acestor avertizări și către alți utilizatori, pentru a reduce șansele ca astfel de tentative de fraudă să aibă succes!”, au mai transmis reprezentanții DNSC.

Totodată, este esențial să nu partajați date personale sensibile înainte de a avea confirmarea oficială că angajatorul este legitim. Documente precum copia actului de identitate sau datele bancare trebuie furnizate doar după semnarea unui contract de muncă și numai prin canale securizate.

Siguranța în procesul de căutare a unui loc de muncă online depinde în mare măsură de vigilența utilizatorului. Alegerea unor platforme de încredere, verificarea atentă a anunțurilor, evitarea plăților în avans și protejarea datelor personale sunt pași esențiali pentru a evita capcanele întinse de persoane rău intenționate. Într-un mediu digital în continuă schimbare, informarea și prudența rămân cele mai eficiente instrumente pentru a naviga în siguranță piața muncii online.