România are aproape 29.000 de locuri de muncă vacante. Meseriile pentru care angajatorii caută urgent oameni, potrivit ANOFM

Piața muncii din România continuă să ofere un număr ridicat de oportunități de angajare, potrivit celor mai recente date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). La nivel național sunt disponibile 28.777 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind destinate persoanelor fără studii superioare. În același timp, prin rețeaua EURES, angajatorii din mai multe state europene pun la dispoziția românilor alte 129 de posturi.

Cererea de forță de muncă rămâne ridicată în numeroase domenii de activitate, în special în transporturi, comerț, construcții și logistică.

Potrivit datelor centralizate de ANOFM pe baza ofertelor transmise de angajatori, în evidențele instituției figurează în prezent 28.777 de locuri de muncă disponibile la nivel național.

Cele mai multe posturi vacante sunt destinate conducătorilor auto pentru transport rutier, unde sunt disponibile 2.411 locuri de muncă.

Pe locurile următoare se află ocupațiile de curier, cu 1.682 de posturi vacante, și lucrător comercial, pentru care angajatorii caută să ocupe 1.557 de locuri de muncă.

Cererea este ridicată și pentru muncitorii necalificați din construcții. Astfel, sunt disponibile 1.145 de posturi pentru persoane care lucrează la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci de mozaic, faianță, gresie și parchet.

Totodată, companiile recrutează 1.113 manipulanți de mărfuri și peste 1.000 de agenți de securitate, în timp ce aproape 1.000 de posturi sunt disponibile pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor.

În oferta actuală mai figurează sute de locuri de muncă pentru ajutori de bucătar, sudori, agenți de curățenie și muncitori în industria construcțiilor.

Structura ofertelor arată că piața muncii continuă să fie dominată de posturile destinate persoanelor cu nivel mediu sau redus de calificare.

Din totalul celor aproape 29.000 de locuri de muncă vacante, doar 2.084 sunt dedicate persoanelor cu studii superioare.

Acestea vizează în principal ingineri din diverse domenii, economiști, inspectori, experți, manageri și medici în diferite specializări.

Alte 5.964 de locuri de muncă sunt disponibile pentru absolvenții de liceu sau școli postliceale, în ocupații precum agent de securitate, vânzător, casier, intendent sau asistent medical generalist.

Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 6.940 de posturi, în special pentru șoferi profesioniști, sudori, lucrători comerciali, lăcătuși mecanici și montatori de subansamble.

Cea mai numeroasă categorie este însă reprezentată de persoanele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, pentru care angajatorii au declarat 13.789 de locuri de muncă. Acestea vizează în principal activități din construcții, logistică, producție și servicii.

ANOFM precizează că oferta locurilor de muncă este una dinamică și se modifică permanent, în funcție de posturile declarate de angajatori, de expirarea ofertelor și de ocuparea acestora.

Instituția recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să consulte periodic platforma ANOFM, unde sunt publicate în timp real posturile disponibile la nivel național.

Pe lângă oferta internă, românii interesați să lucreze în străinătate au la dispoziție și 129 de locuri de muncă prin intermediul rețelei europene EURES.

Cele mai multe posturi sunt oferite de Norvegia, care recrutează 45 de lucrători pentru industria de prelucrare a somonului.

Olanda pune la dispoziție 31 de locuri de muncă pentru mecanici de camioane, șoferi de camion și autobuz, inspectori veterinari și mecanici de asamblare.

În Danemarca sunt disponibile 23 de posturi pentru culegători de fructe, dulgheri, tâmplari, programatori CNC, sudori și operatori în industria materialelor compozite.

Suedia recrutează 20 de șoferi de autobuz, iar Germania oferă 10 locuri de muncă pentru lucrători în podgorii.

Persoanele interesate de un loc de muncă în România sau într-un stat din Spațiul Economic European se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau pot consulta ofertele disponibile prin intermediul platformelor administrate de ANOFM și rețeaua EURES.