Pentagonul a dezvăluit cât a costat până acum războiul din Iran. Cifra depășește toate estimările

Costurile suportate de Statele Unite în războiul din Iran au ajuns la aproximativ 37,5 miliarde de dolari, potrivit secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Estimarea reprezintă o creștere de aproape 8 miliarde de dolari față de evaluarea prezentată în luna mai.

În fața Comisiei pentru Alocări Bugetare a Senatului, Hegseth a cerut parlamentarilor să aprobe de urgență o nouă finanțare de 87 de miliarde de dolari destinată Pentagonului. Din această sumă, 67 de miliarde de dolari ar urma să fie direcționate către operațiunile militare din Orientul Mijlociu.

Secretarul Apărării a precizat că valoarea totală de 37,5 miliarde de dolari include atât cheltuieli deja efectuate, cât și costuri estimate până la data de 30 septembrie. Solicitarea de fonduri vine într-un moment în care administrația încearcă să obțină sprijin pentru continuarea operațiunilor militare, pe fondul criticilor venite din Congres.

Cu doar șase luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, administrația președintelui Donald Trump se confruntă cu presiuni politice tot mai mari, în timp ce democrații încearcă să transforme costurile conflictului într-un subiect central al campaniei electorale.

Pete Hegseth a declarat că suma de 37,5 miliarde de dolari acoperă doar anumite componente ale războiului, precum și cheltuielile anticipate până la sfârșitul anului fiscal. Oficialul nu a explicat însă modul în care Pentagonul a calculat această valoare.

Potrivit unei surse citate anterior de Reuters, administrația Trump estima încă din luna martie că primele șase zile ale conflictului au generat costuri de cel puțin 11,3 miliarde de dolari.

Luna trecută, Donald Trump a transmis Congresului o solicitare pentru aproape 90 de miliarde de dolari în finanțare suplimentară, cea mai mare parte fiind destinată operațiunilor militare legate de conflictul cu Iranul. Demersul deschide o nouă confruntare cu parlamentarii care și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care administrația gestionează războiul.

Atât congresmeni republicani, cât și democrați au reclamat, după începerea bombardamentelor lansate de SUA și Israel asupra Iranului pe 28 februarie, că administrația Trump nu le-a oferit suficiente informații despre evoluția conflictului și planurile militare.

În timpul audierii, senatoarea democrată Patty Murray, principalul reprezentant al opoziției în Comisia pentru Credite, a criticat poziția Casei Albe. „Președintele amenință cu escaladarea și crimele de război și sugerează că acesta ar putea fi un alt război veșnic”, a declarat aceasta.

Donald Trump a lansat în repetate rânduri avertismente la adresa Iranului, inclusiv referitoare la infrastructura civilă, declarații pe care criticii săi le consideră incompatibile cu normele dreptului internațional.

Majoritățile reduse deținute de republicani în Camera Reprezentanților și în Senat fac ca proiectele privind alocările bugetare să depindă, de multe ori, și de voturile parlamentarilor democrați. La aceeași audiere, senatoarea democrată Kirsten Gillibrand a pus sub semnul întrebării coerența mesajelor transmise de administrație.

„Motivul pentru care ei sunt atât de supărați pe dumneavoastră și pe această administrație este pentru că cuvintele pe care le-ați folosit în trecut nu se leagă. Ori s-a terminat, ori nu s-a terminat. În două săptămâni, ori nu sunt două săptămâni, ori sunt rachete, ori nu sunt rachete”.

Pete Hegseth a afirmat că lipsa unei finanțări suplimentare ar obliga Pentagonul să reducă activitățile de instruire militară. Oficialul a avertizat că presiunea exercitată asupra bugetului apărării afectează capacitatea armatei de a susține toate programele planificate.

Conflictul pune presiune asupra bugetului Pentagonului, estimat la aproape 1 trilion de dolari, și ridică semne de întrebare privind finanțarea unor programe destinate personalului militar.

Președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a recunoscut în timpul audierii că războiul generează costuri importante. El a precizat că plata militarilor va fi asigurată, însă Pentagonul ar putea întâmpina dificultăți în acoperirea cheltuielilor de întreținere și a investițiilor destinate dezvoltării viitoarelor capabilități militare.

Totodată, Hegseth le-a cerut senatorilor să aprobe nu doar fondurile suplimentare pentru operațiunile actuale, ci și proiectul de buget al Pentagonului pentru anul 2027, în valoare de 1,5 trilioane de dolari. „Cred că cea mai mare amenințare cu care se confruntă națiunea noastră este că nu se finanțează acest departament cu 1,5 trilioane de dolari”, a declarat secretarul Apărării.

Armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran s-a destrămat la începutul acestei luni, iar cele două părți au continuat schimburile zilnice de atacuri. Potrivit datelor prezentate de Pentagon, numărul militarilor americani uciși în conflict a ajuns la 18 în weekend.

Alte aproximativ 430 de persoane au fost rănite pe durata operațiunilor. Instituția a anunțat luni că 100 de militari au fost răniți după 7 iulie, însă a precizat că 96% dintre aceștia s-au întors deja la datorie.

În ultima săptămână, Donald Trump a amenințat că va extinde lista obiectivelor vizate în Iran, menționând centrale energetice și poduri, posibilitatea trimiterii de forțe terestre pentru ocuparea centrului petrolier iranian de pe insula Kharg și bombardarea sitului nuclear subteran cunoscut sub numele de Muntele Târnăcop. Marți, președintele american a declarat că Statele Unite vor distruge instalația montană „destul de curând”.